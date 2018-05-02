Итоги: Прогнозы 02.05.18

Додано: Сер 02 тра, 2018 12:04

Экономика США в I-м квартале показала умеренный рост.Валовой внутренний продукт США в I квартале увеличился на 2,3% в I-м квартале, сообщило Министерство торговли. Экономисты прогнозировали рост на 1,8%. Расходы потребителей выросли на 1,1% после роста на 4,0% в IV квартале, замедление было ожидаемым после активных покупок в праздничный сезон в прошлом году, рост цен снизил расходы.27 апреля вышла первая оценка ВВП с момента введения налоговой реформы. Этот отчет указывает на то, что первоначальный импульс со стороны сокращений налогов был сдержанным.Рост ВВП в I квартале традиционно слабее, чем в другие кварталы.США: Расходы в строительном секторе в марте сократились на 1,7%.Расходы в строительном секторе в марте сократились на 1,7% до $1,285 трлн., сообщило Министерство торговли США.Экономисты прогнозировали, что расходы на строительство в марте вырастут на 0,5% м/м. Расходы на строительство стабильно росли на протяжении нескольких месяцев до марта. Расходы на частное строительство в марте упали на 2,1%, расходы на государственно-муниципальное строительство остались на прежнем уровне. Расходы на частное жилищное строительство упали на 3,5% - максимальное падение с апреля 2009 года.Как и предполагалось, выросшее отложенное за длинные выходные предложение экспортной СКВ, не привело к обвалу действующих цен безналичного «американца».При этом нелишне отметить очевидную «перестраховку» регулятора, разместившего в пятницу свои депозитные сертификаты на сумму 33,741 млрд. грн., исключив «бычьи» сюрпризы изъятием с рынка заметной порции гривневой ликвидности. Не исключено, что это способствовало коррекции цен безналичного доллара на торгах 02 мая, без заметного, однако, фанатизма.Со слов непосредственных участников сессии, торговая активность межбанка в среду оставляла желать лучшего – валютный народ еще не вышел из первомайского «штопора», причем у нас есть подозрение, что возвращение рынка на «боевой» уровень произойдет лишь после 10 мая, многие субъекты рынка ушли в отпуск до этой даты.Рискнем предположить сдержанное снижение долларовых цен на ближайших торгах межбанка, и это настроение имеет шанс затянуться до финиша текущей короткой недели с вероятным переходом в относительную стабильность 04 мая.Аналогичная, но еще более сдержанная атмосфера сохранится на рынке наличных, где, со слов дилеров, торговая активность оставляет желать лучшего.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv