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Итоги: Прогнозы 02.05.18

Итоги: Прогнозы 02.05.18
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Що день прийдешній нам готує... Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, ВВП, індекси цін, курс євро - долар та інші.
Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 12:04

Итоги: Прогнозы 02.05.18

Экономика США в I-м квартале показала умеренный рост.

Валовой внутренний продукт США в I квартале увеличился на 2,3% в I-м квартале, сообщило Министерство торговли. Экономисты прогнозировали рост на 1,8%. Расходы потребителей выросли на 1,1% после роста на 4,0% в IV квартале, замедление было ожидаемым после активных покупок в праздничный сезон в прошлом году, рост цен снизил расходы.
27 апреля вышла первая оценка ВВП с момента введения налоговой реформы. Этот отчет указывает на то, что первоначальный импульс со стороны сокращений налогов был сдержанным.
Рост ВВП в I квартале традиционно слабее, чем в другие кварталы.

США: Расходы в строительном секторе в марте сократились на 1,7%.

Расходы в строительном секторе в марте сократились на 1,7% до $1,285 трлн., сообщило Министерство торговли США.

Экономисты прогнозировали, что расходы на строительство в марте вырастут на 0,5% м/м. Расходы на строительство стабильно росли на протяжении нескольких месяцев до марта. Расходы на частное строительство в марте упали на 2,1%, расходы на государственно-муниципальное строительство остались на прежнем уровне. Расходы на частное жилищное строительство упали на 3,5% - максимальное падение с апреля 2009 года.

Как и предполагалось, выросшее отложенное за длинные выходные предложение экспортной СКВ, не привело к обвалу действующих цен безналичного «американца».

При этом нелишне отметить очевидную «перестраховку» регулятора, разместившего в пятницу свои депозитные сертификаты на сумму 33,741 млрд. грн., исключив «бычьи» сюрпризы изъятием с рынка заметной порции гривневой ликвидности. Не исключено, что это способствовало коррекции цен безналичного доллара на торгах 02 мая, без заметного, однако, фанатизма.

Со слов непосредственных участников сессии, торговая активность межбанка в среду оставляла желать лучшего – валютный народ еще не вышел из первомайского «штопора», причем у нас есть подозрение, что возвращение рынка на «боевой» уровень произойдет лишь после 10 мая, многие субъекты рынка ушли в отпуск до этой даты.

Рискнем предположить сдержанное снижение долларовых цен на ближайших торгах межбанка, и это настроение имеет шанс затянуться до финиша текущей короткой недели с вероятным переходом в относительную стабильность 04 мая.

Аналогичная, но еще более сдержанная атмосфера сохранится на рынке наличных, где, со слов дилеров, торговая активность оставляет желать лучшего.


В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

www.bloomberg.com, http://www.dw.de , http://finance.ua, https://ubr.ua/news ,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv http://www.forexite.com/, www.ukranews.com, http://www.mineral.ru, http://bin.com.ua/
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