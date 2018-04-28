Кабмін обговорює нову ціну на газ для українців:...

Додано: Чет 03 тра, 2018 09:10

“Эти все разговоры, что газ в Украине стоит 2,3 тыс. – это все глупость. Как может стоить газ 3 тыс. грн, если его цена на европейских хабах сейчас в среднем 250 долларов? Людей просто обманывают”, – заявил премьер.



Насколько же это тупейший аргумент!



Так же можно заявить “Эти все разговоры, что хлеб в Украине стоит 6-7 гривен. – это все глупость. Как может стоить хлеб 7 грн, если цена кусочка вон в том премиальном ресторане сейчас 1 доллар? Людей просто обманывают”.



Демагогический прием для тупых.