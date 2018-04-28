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Кабмін обговорює нову ціну на газ для українців:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 03 тра, 2018 09:26
Украинский газ стоит 80 долларов. На этот возглас Яценюка купились сотни тысяч граждан на Майдане. А что изменилось за четыре года.
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mikola963
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Додано: Чет 03 тра, 2018 09:30
AGK написав: valme написав: yevgenmuza написав:
Какая разница, сколько стоит газ, если он весь принадлежит её гражданам.
Поэтому газ вам должны бесплатно подавать?
Никто не говорит что бесплатно! Хотя бы по себестоимости его добычи
Давай посоревнуемся по твоим аргументам: беру весь по этой "себестоимости"! Тебе не осталось. Как дальше собираются выкручиваться жертвы популизма? Или теперь начнут придумывать дополнительные условия?
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