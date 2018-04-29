Кабмін обговорює нову ціну на газ для українців:...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 03 тра, 2018 09:26
Украинский газ стоит 80 долларов. На этот возглас Яценюка купились сотни тысяч граждан на Майдане. А что изменилось за четыре года.
Додано: Чет 03 тра, 2018 09:30
Давай посоревнуемся по твоим аргументам: беру весь по этой "себестоимости"! Тебе не осталось. Как дальше собираются выкручиваться жертвы популизма? Или теперь начнут придумывать дополнительные условия?
Додано: Чет 03 тра, 2018 10:07
Она будет ровно такая на какую готовы работать люди и платить бизнес, у нас больше момент "на которую готовы работать люди", хоть бизнес и не может платить 3к евро но и больше 8 готов платить точно просто людей устраивает жить в нищете, тех кого не устраивает получают больше на порядок и они выводят этот средний показатель в 8тыс относительно большинства тех кто получает менье 5тыс в нашей стране
Додано: Чет 03 тра, 2018 10:14
Re: нову ціну на газ
Это уже нац.забава - постоянно повышать цену газа.
Додано: Чет 03 тра, 2018 10:15
mikola963, изменилось то, что украинский газ стал еще дешевле в долларах из-за обвала курса гривны. Но мы холопы и батраки, поэтому наш газ нам не принадлежит, а огромная разница оседает в карманах всяких шуфричей и кононенок.
Додано: Чет 03 тра, 2018 10:28
Где детали? Опять только грязные сплетни. Название статьи снова полностью противоположно содержанию.
Додано: Чет 03 тра, 2018 10:35
Не весь, а распределить социальную норму газа каждому по X кубов, а всё что сверху, уже по рыночной цене. Делим количество добываемого газа на количество потребителей. Всё, что человек сэкономил, получает кэшем. Почему льготную норму электричества можно установить, а газа и гигакалорий тепла - нельзя?
Додано: Чет 03 тра, 2018 10:44
О, пошли условия, вполне ожидаемые. А если я не потребляю газа, ты мою норму себе заберешь? По назначенной собою цене? С какого перепугу? Я вот хочу, чтобы ее продали промышленности по 9-10 грн, как сейчас у Нафтогаза. Или вообще загнали на спотовый рынок ЕС где-то в феврале. То как делить будем?
Все "льготные нормы" - это заигрывание властьдержащих с электоратом. Только не доходит среднему представителю электората, что эти все игры за его счет. И не волнует его ни прозрачность процессов добывания ресурса, ни растрат поступающих в бюджет денег.... нет, дайте сжечь газа подешевле, а во всем остальном хоть на порядки больше опрокиньте, цель достигнута, газ - "народный".
Додано: Чет 03 тра, 2018 10:46
Не только валютная себестоимость собственной добычи снизилась.
Еще и импортная составляющая в общем потреблении снизилась. О каком немецком хабе заикается Премьер, если нынешняя доля собственного газа в общем потреблении составляет уже за 60% (21 млрд кубов добыча при потреблении 35 млрд).
Еще 5 лет назад, когда общее потребление было на уровне 50 млрд кубов при том же уровне добычи, что и сейчас, можно было ориентироваться на стоимость импорта (хотя этого для населения не делали, и продавали с минимальной наценкой к себестоимости добычи своего), но сегодня - это просто нонсенс!
Подчеркиваю - прибыль Нефтегаза зашкаливает. Как раз за счет того, что дешевый украинский газ продают населению с наценкой даже к импортному, не говоря уже о себестоимости своего. 40 млрд грн за 2017 и прибыль продолжает неуклонно расти! Заткнулся бы уже Премьер, народ ведь не такой тупой, как им кажется...
https://ukranews.com/news/559878-neftegaz-pochty-dognal-gazprom-po-prybyly
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