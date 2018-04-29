Кабмін обговорює нову ціну на газ для українців:...

Додано: Чет 03 тра, 2018 10:46

hxbbgaf написав: mikola963, изменилось то, что украинский газ стал еще дешевле в долларах из-за обвала курса гривны. Но мы холопы и батраки, поэтому наш газ нам не принадлежит, а огромная разница оседает в карманах всяких шуфричей и кононенок. mikola963, изменилось то, что украинский газ стал еще дешевле в долларах из-за обвала курса гривны. Но мы холопы и батраки, поэтому наш газ нам не принадлежит, а огромная разница оседает в карманах всяких шуфричей и кононенок.

Не только валютная себестоимость собственной добычи снизилась.Еще и импортная составляющая в общем потреблении снизилась. О каком немецком хабе заикается Премьер, если нынешняя доля собственного газа в общем потреблении составляет уже за 60% (21 млрд кубов добыча при потреблении 35 млрд).Еще 5 лет назад, когда общее потребление было на уровне 50 млрд кубов при том же уровне добычи, что и сейчас, можно было ориентироваться на стоимость импорта (хотя этого для населения не делали, и продавали с минимальной наценкой к себестоимости добычи своего), но сегодня - это просто нонсенс!Подчеркиваю - прибыль Нефтегаза зашкаливает. Как раз за счет того, что дешевый украинский газ продают населению с наценкой даже к импортному, не говоря уже о себестоимости своего. 40 млрд грн за 2017 и прибыль продолжает неуклонно расти! Заткнулся бы уже Премьер, народ ведь не такой тупой, как им кажется...https://ukranews.com/news/559878-neftegaz-pochty-dognal-gazprom-po-prybyly