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Кабмін обговорює нову ціну
на газ для українців:...

Кабмін обговорює нову ціну на газ для українців:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 15:07

  yevgenmuza написав:
Давай посоревнуемся по твоим аргументам: беру весь по этой "себестоимости"! Тебе не осталось. Как дальше собираются выкручиваться жертвы популизма? Или теперь начнут придумывать дополнительные условия?


Не весь, а распределить социальную норму газа каждому по X кубов, а всё что сверху, уже по рыночной цене. Делим количество добываемого газа на количество потребителей. Всё, что человек сэкономил, получает кэшем. Почему льготную норму электричества можно установить, а газа и гигакалорий тепла - нельзя?


А як тут правильно розподілити? Одна сім'я 5 чоловік проживає в однокімнатній квартирі, їм на 5-х припустим 200 пільгових кубів на місяць, використовують вони його лише 5 місяців в рік. А у іншого одного українця у власності 4 квартири і один будинок з газовим бойлером. Йому тоді 1000 кубів пільгового газу на місяць виділяти і він ще і влітку буде ним воду гріти? Різниця в виділені пільгового газу вийде 40 проти 1000, в 25 разів (разів в 30, якщо другий українець ще й влітку хоч в одному будинку свою пільгову норму буде вибирати). Як таке регулювати?
socioniktest
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 15:22

Re: Кабмін обговорює нову ціну на газ для українців:...

Я не понимаю, что все всполошились.
Повышение тарифа на газ и электроэнергию это вопрос времени, а не целесообразности.

Газ будет повышен 100% какая бы власть не была. Сейчас Украина не может погашать свои долги, а за продление кредита МВФ(на самом деле это требование евросоюза и США) выполнить условие повысить цену на газ.

И на данный этап времени повышение тарифа на газ не является проблемой, действует субсидии с запредельными нормативами.

И теряют больше облгазы фирташа, а не населения. Население не продает газ для бытовых нужд промышленности.

И второй миф это газ собственной добычи только для населения. У нас весь газ смешанный, и доходы населения зависят от цены газа для промышленности. Я не понимаю как можна разделять два тарифа. И оба влияют на благосостояние экономики и автоматически доходы и платежоспособность граждан.

Единственная проблема это открытость данных и прозрачные покупки, тендеры. Но даже здесь я не могу не заметить, что движение есть.
tollyn
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 15:39

  tollyn написав:Газ будет повышен 100% какая бы власть не была.


Очень сомневаюсь, при некоторых раскладах изменения власти, скорее всего может быть цена понижена. Чтоб зря не спорить на эту тему - тут недолго осталось посмотреть как всё будет.
freeze
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