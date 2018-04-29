Кабмін обговорює нову ціну на газ для українців:...

Додано: Чет 03 тра, 2018 15:22

Я не понимаю, что все всполошились.

Повышение тарифа на газ и электроэнергию это вопрос времени, а не целесообразности.



Газ будет повышен 100% какая бы власть не была. Сейчас Украина не может погашать свои долги, а за продление кредита МВФ(на самом деле это требование евросоюза и США) выполнить условие повысить цену на газ.



И на данный этап времени повышение тарифа на газ не является проблемой, действует субсидии с запредельными нормативами.



И теряют больше облгазы фирташа, а не населения. Население не продает газ для бытовых нужд промышленности.



И второй миф это газ собственной добычи только для населения. У нас весь газ смешанный, и доходы населения зависят от цены газа для промышленности. Я не понимаю как можна разделять два тарифа. И оба влияют на благосостояние экономики и автоматически доходы и платежоспособность граждан.



Единственная проблема это открытость данных и прозрачные покупки, тендеры. Но даже здесь я не могу не заметить, что движение есть.