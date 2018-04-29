Я понимаю, что не везде все чисто. Но у нефтегаза нет монополии. Есть монополия только в облгазов фирташа. Нефтегазу невыгодно продавать населению, намного выгоднее промышленности это тоже факт.
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Додано: Чет 03 тра, 2018 17:54
Re: Кабмін обговорює нову ціну на газ для українців:...
Я понимаю, что не везде все чисто. Но у нефтегаза нет монополии. Есть монополия только в облгазов фирташа. Нефтегазу невыгодно продавать населению, намного выгоднее промышленности это тоже факт.
Додано: Чет 03 тра, 2018 17:58
Re: Кабмін обговорює нову ціну на газ для українців:...
И цену на газ повлияет только конкуренция, больше ничего. Порядочных руководителей не существует в природе.
Додано: Чет 03 тра, 2018 18:09
А чим сьогоднішня система відрізняється від Вами запропонованої?
20 млрд м3 газу власного видобутку продають по 6,7 за 134млрд грн , з яких 77 млрд(58%) повертають у вигляді субсидій найбіднішим.
Якщо грубо то - 58% газу роздали безкоштовно найбіднішим (70% населення) , а оплатив цей банкет середній клас і найбагатші(30% населення)...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Чет 03 тра, 2018 19:20
Газа собственной добычи вполне хватает на нужды населения, а он существенно дешевле, причем тут европейские хабы ?
Додано: Чет 03 тра, 2018 20:11
дуже цікава у вас логіка, значить нафтогаз, який виплачує податки в бюджет і зарплати в Україні - має газ продавати задешево, а у іноземних постачальників будемо купувати задорого? будемо підтримувати іноземні економіки, а своєю підітремося
Додано: Чет 03 тра, 2018 21:57
Не ну конечно зарплаты всяким Колобовым и прочей шушвали по ляму откудато брать надо.
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