Кабмін обговорює нову ціну на газ для українців:...

не надо задешево его продавать, стоимость газа собственной добычи гораздо меньше, населению и продавать по реальной цене газа, добываемого в Украине, причем тут вся остальная белиберда вами написанная
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Додано: П'ят 04 тра, 2018 01:45
не надо задешево его продавать, стоимость газа собственной добычи гораздо меньше, населению и продавать по реальной цене газа, добываемого в Украине, причем тут вся остальная белиберда вами написанная
Додано: П'ят 04 тра, 2018 07:59
Я смотрю власти удалось для некоторых стрелки перевести на хитрожопых субсидиантов -
точно точно, они виновники всех наших бед - вешать их вешать
А вас не посещали мысли, что если даже убрать эту хитрожопую составляющую - платить вы все равно будете столько, сколько этой власти в голову взбредет!
Покорно платишь и молчишь, значит это еще не предел твоих возможностей и т.д
Додано: П'ят 04 тра, 2018 08:12
Коболев - это видимая верхушка айсберга. Вместе с ним там заправляет ещё и сынок той самой Витренко. Династия
Всё IMHO
Додано: П'ят 04 тра, 2018 08:25
белиберда - это низкие цены на газ для лодырей, которые не могут заработать даже на комуналку, а платить за это должны такие как я, выплачивающие налоги в бюджет
Додано: П'ят 04 тра, 2018 08:45
тем не менее эти лодыри, скорее всего, как и вы - граждане, народ Украины, а ведь недра принадлежат народу. Не? Может не тому народу, а народу в районе Иерусалима или Нью-Йорка, как вы думаете?
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