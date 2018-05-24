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Кабмін обговорює нову ціну на газ для українців:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 26 тра, 2018 13:01
budivelnik написав:
1 Ми купуємо не тільки газ 2 Сальдо торгівельного балансу у нас сьогодні краще ніж було в час коли газ був по 75 копійок/1м3 1 Після підняття ціни на газ в 10 разів-заборгованість по комунальним платежам не збільшилась в 10 разів 2 У нас станом на сьогодні немає людей які не в стані сплатити комуналку... У нас є люди,які володіючи десятками м2 житла при нульових доходах-не мають бажання зменшити свій метраж 3 Для покращення оподаткування зарплати(зменшили ЄСВ з 42 до 22%) , уряд змушений був підняти ціни на газ, при цьому ввівши компенсації для малозабезпечених у вигляді субсидій.... Станом на сьогодні тільки у Львівській області внаслідок збільшення доходів кількість отримувачів субсидій зменшилось на 140 000 сімей(приблизно 350 000 населення , або 17% від кількості населення в області) Якщо і в інших областях все піде так само- то кількість отримувачів субсидій зменшиться на 30-40% по всій Україні. От і виходить - стратегічно рішення прийняте було правильно. ПС для москаликів Ми на внутрішні потреби для населення використовуємо газ внутрішнього видобутку , а тому зміна світової ціни збільшує доходи державної корпорації Нафтогаз , які на 80% йдуть в Держбюджет... Тому і для нас ріст цін на газ/навфту сьогодні дорівнює ріст ВВП
субсидії і все інше це мильна кулька, України імпортує газ по тій причині що більше споживає чим добуває, за статистикою за 2017р в Україні видобули 20млрд кубів населення спожило 17млрд кубів, вартість закупівлі Укрнафтогазом газу власного виробництва ну ніяк не перевищує 150дол даже з вирахуванням транспортування до кінцевого споживача, з чого взялись ці кінські ціни? МВФ не говорив що мають бути кінські ціни, а тільки те щоб біло збалансоване ціноутворення, так яким же воно може бути збалансированішим де компанія видобувник працює в прибуток... а те що доходи укрнафтогазу ідуть в бюджет "то таке..."
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