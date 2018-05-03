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на тему Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк

Додано: Чет 03 тра, 2018 12:26 Итоги: Валюта 03.05.18



По состоянию на 08.45 Киева цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на $4,8, или на 0,37% - до $1310,4 за унцию.



Стоимость июльского фьючерса на серебро увеличивалась на 0,46% - до $16,45 за унцию.



В четверг в Пекине начинаются двухдневные торговые переговоры между Китаем и США. Это первые переговоры, которые стороны проведут после начала торгового конфликта из-за введенных США ввозных пошлин на сталь и алюминий, а также угроз Вашингтона ввести пошлины на товары китайского производства, соответствующие примерно 150 миллиардам долларов американского импорта в год.



По мнению аналитика ANZ Дэниэла Хайнза, которое приводит агентство Рейтер, в последние дни были сигналы, что переговоры пройдут не так гладко, как ожидалось, поэтому это событие определенно будет в фокусе инвесторов в ближайшие дни. Рост геополитической неопределенности повышает спрос на безопасные активы, к которым традиционно относится золото.



В то же время трейдеры обратили внимание на решение Федрезерва США, объявленное в среду, сохранить базовую процентную ставку на уровне 1,5-1,75% годовых, как и ожидали аналитики. При этом регулятор ожидает, что экономические условия в США будут служить основанием для дальнейшего постепенного повышения ключевой ставки.



Доллар дешевеет к евро и иене в четверг утром на фоне решения FOMC Федрезерва США сохранить базовую процентную ставку на текущем уровне.



По состоянию на 08.15 Киева индекс доллара USDX(курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался менее чем на 0,01%, до 92,51 пункта.



Курс евро к доллару рос до $1,1985 с $1,1951 за евро на предыдущем закрытии.



Курс доллара к иене уменьшался до ¥109,67 за доллар со ¥109,84 на прошлых торгах.



По итогам заседания FOMC ФРС, которое состоялось 1-2 мая, регулятор сохранил базовую процентную ставку на уровне 1,5-1,75% годовых, как и ожидали аналитики. В то же время инвесторы не услышали каких-либо подсказок со стороны Федрезерва о его дальнейшей монетарной политике.



ФРС сигнализировала о продолжении политики постепенного повышения ставок, а не повышения ставок более быстрыми темпами, по крайней мере сейчас.



Теперь трейдеры сосредоточены на ожиданиях макростатистики, которая будет опубликована позднее в четверг. В частности, станут известны статданные по заявкам на пособие по безработице, по торговому балансу страны в марте, также будет обнародована статистика по деловой активности в сфере услуг США в апреле.



Россия



Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 03 мая повысился на 11,51 коп. и составил 63,4860 RUB/USD.



Украина



Курс гривны на межбанковском валютном рынке, выросший в пятницу относительно доллара на 3,43 коп., на торгах среды укрепился на 4,06 коп., оказавшись на уровне 26,1551 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 02 мая с уровней предыдущего закрытия 26,21/26,24 UAH/USD «виртуально», без сделок.



Около 10.10 начались реальные сделки, сопровождаясь снижением курса «американца» до 26,17/26,20, а спустя 15 минут, сохранив скорость коррекции, доллар упал к 26,15/26,18 UAH/USD.



На этом темп снижения начал падать, и около 10.40 СКВ оказалась на цифре 26,14/26,16, а спустя 15 минут, к 10.55, доллар, растянув спред, находился уже на уровне 26,13/26,17 UAH/USD.

С выходом на рынок системных игроков пара доллар-гривня консолидировалась около 11.11 на цифре 26,13/26,15 UAH/USD, которую не покидала до перерыва на обед, 12.50 Киева.



С 13.00 котировки СКВ инициировали рост, оказавшись на уровне 26,14/26,16 UAH/USD, где пребывали в течение часа, пролонгировав рост с 14.00, поднявшись в указанное время до 26,15/26,17 UAH/USD.



Эти цены оставались действующими на пустеющем межбанке до самого закрытия сессии.



На цифре 26,15/26,17 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в эту среду.



Большинство сделок на межбанке 02 мая, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,1551 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,81% с 28,0672 UAH/USD до 26,1551 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 02 мая overnight котировалась банками по 15,25/16,25% годовых (с 12.13 Киева - 15,25/16,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 02 мая, сохранив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, в течение длинных выходных накопилось отложенное за эти дни предложение валютной выручки экспортеров, часть которых следовало обязательно реализовать на межбанке.



Во-вторых, регулятор 27 апреля разместил свои депозитные сертификаты на изрядную сумму 33,741 млрд. грн., изъяв ее с рынка. Заметим, что расчеты за эти бумаги были отложены до 02 мая.



В-третьих, на рынке отсутствовал агрессивный спрос на доллар со стороны импортеров, которые, полагаю, рассчитывали на более заметное снижение цен СКВ.



Некоторая «заморозка» гривневой ликвидности (предположительно, из-за пассивности импортеров, нерезидентов и финиша бюджетного периода) индицировалась ростом объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 47 719,8 млн. грн. к отметке 50 901,7 млн. грн.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 02 мая заметно, на $81,9 млн., понизились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, часть игроков, как и в предыдущие годы, все еще не вернулась к активной «валютной жизни» с майских праздников. Это касается и клиентов профильных департаментов коммбанков.



Во-вторых, как мы указали выше, 02 мая были очень пассивными нерезиденты, получившие «на руки» миллиарды гривень погашения 3-месячных ОВГЗ и импортеры, всерьез рассчитывая на пролонгацию текущего «медвежьего» тренда «зеленого» безнала.



В-третьих, на межбанке отсутствовала активная продажа СКВ экспортерами ради гривни - они ограничились «обязательным минимумом».

Покупка регулятором «дежурных» $10,0 млн. в свои «закрома» стала рутиной, перестав волновать участников торгов.



Анонсированное выше снижение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.



По сравнению с пятницей, 27 апреля, в среду, 02 мая общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) понизился с $249,8 млн. к отметке $154,1 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «легче», упав с $220,4 млн. к $138,5 млн.



О наиболее вероятных причинах снижения ликвидности торгов безналичным долларом в среду мы сообщили выше.



Наличный «неформальный» рынок во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса и Крыжополь) продемонстрировал 02 мая наличие тонкого ценового регулирования, реализованного дилерами-«неформалами», пытавшимися реанимировать клиентский интерес к валютообменным операциям.



Наиболее заметно и эффективно это регулирование проявило себя на рынке Запорожья, где дополуденное снижение действующих цен, вполне, казалось, логичным в условиях доминирования клиентского предложения, к полудню привело к падению торговой активности. После обеда вернув цены в паре доллар-гривня на уровни открытия, запорожцы поддержали возобновившуюся двустороннюю торговлю, приведшую к итоговым приличным оборотам.



Нечто подобное предпринимали дилеры Днепра, Киева и Харькова, приподнимая биды и оставляя, по сути, неизменными офера наличной пары доллар-гривня. Но похвалиться прогрессом на участке ликвидности представителям рынков этих городов не пришлось – клиенты не оправдали надежд дилеров, сделавших им «шаг навстречу» хорошими действующими ценами.



В отличие от рынка безналичного доллара, рынок наличных сосредоточился на текущей ликвидности, предпочитая сужать спред действующих цен, понижать которые вослед за межбанком мешало падение клиентского «приноса».



В течение среды позиция «спрос» наличного «неформального» доллара либо понизилась на 1,0 коп. (Харьков), либо не изменилась (Запорожье, Киев, Одесса, Крыжополь), либо прибавила 3,0 коп. (Днепр). Офера доллара 02-го либо не изменились (Днепр, Запорожье, Одесса), либо потеряли 5,0-9,0 коп. (Харьков, Киев).



По сравнению с закрытием пятницы биды «неформального» «американца» либо не изменились (Харьков), либо потеряли 2,0-7,0 коп. (Днепр, Запорожье, Киев, Одесса).

Офера наличного доллара по сравнению с закрытием 27-го понизились на 1,0-4,0 коп.



Таким образом, в отличие от рынка безналичного доллара, продемонстрировавшего в течение 02 апреля коррекцию, наличный «американец» де факто остался на прежней отметке, ограничившись сужением спреда.



В контексте более высокой чувствительности наличного рынка к готовящимся в перспективе переменам, остается предположить сохранение текущей ситуации на наличном рынке на фоне возможного разочарования ожидающих «баксопада» в безналичной форме на торгах 03 мая.



А сейчас самое время перейти к конкретике действующих цен на наличную валюту и их динамике в «отдельно взятом Днепре».



Торги 02 мая в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 25,98/26,05 UAH/USD, евро – 31,40/31,80 UAH/EUR, рубль – 0,400/0,420 UAH/RUB.



Розничный сегмент наличного рынка Днепра начал торги среды в условиях относительного равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.

Ближе к полудню дилеры сохранили баланс ценой незначительного снижения котировок.



Около 12.13 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены наличной пары доллар-гривня, немного понизились с уровней открытия, реагируя на настроения местных клиентов: 25,93/26,03 UAH/USD, евро – 31,45/31,75 UAH/EUR, рубль 0,400/0,420 UAH/RUB, сопровождаясь равновесной торговлей и оборотов на «среднем» уровне.



После обеда на рынке Днепра сохранилось равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня. Для этого дилерам пришлось немного повысить полуденные цены в паре доллар-гривня и сузить спреда.



Эта ревизия котировок сохранила сложившееся равновесие, которое, впрочем, не спасло итоговую ликвидность от регресса. Последняя, заслужив от дилеров розницы и мелкого опта Днепра «тройку с плюсом», констатировала ухудшение показателей предыдущей сессии.



В течение среды биды наличного «неформального» розничного доллара выросли на 3,0 коп., офера не изменились.



Меж тем, по сравнению с закрытием пятницы биды наличного розничного «неформального» доллара в Днепре понизились на 2,0 коп., офера потеряли 1,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги среды в котором завершились уровнями 25,98/26,05 UAH/USD.



До полудня оптовая наличная пара доллар-гривня в Днепре работалась в балансе спроса и предложения, и это равновесие, нуждалось в поддержке ценовым, очень незначительным дисконтированием.



К полудню на «неформальном» оптовом наличном рынке Днепра цены работавшихся валют понизившись, составили: 25,93/26,03 UAH/USD, евро – 31,45/31,75 UAH/EUR, рубль 0,400/0,420 UAH/RUB, сопровождаясь равновесной торговлей и оборотов на

уровне «ниже среднего».



После обеда на рынке Днепра в оптовом сегменте сохранилась сбалансированная торговля, которая на сей раз требовала символического повышения бидов.



При этом, итоговый баланс спрос/предложение не сумел обеспечить приличную итоговую ликвидность. Последняя, заслужив «тройку», констатировала ухудшение показателей предыдущей сессии.



На протяжении 02 мая биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре выросли на 3,0 коп., офера не изменились.



По сравнению с закрытием 27 апреля биды наличного оптового «неформального» доллара в Днепре понизились на 2,0 коп., офера стали ниже на 1,0 коп.

не изменились.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 02 мая уровнями 31,40/31,70 UAH/EUR, констатировав в течение среды десятикопеечные потери бидов и оферов.



По сравнению с закрытием пятницы биды оптового наличного евро в Днепре понизились на 50,0 коп., офера упали на 40,0 коп.



Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов, им в течение 02 мая, приходилось заниматься пребывающей в боковике наличной парой доллар-гривня, стараясь оптимизацией котировок с одной стороны обеспечить приемлемую ликвидность сделок, с другой, сохранить текущее равновесие спроса и предложения. До полудня это достигалось снижением действующих цен, после обеда их повышением.



При этом стартовавшее после 16.45 динамичное падение пары евро-доллар на мировом рынке forex было учтено нашими валютчиками, уронившими к финишу пятничной сессии обе позиции наличной пары евро-гривня на 10,0 коп.



Этого недостаточно, и нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в среду (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,2003 к отметке $1,1956, констатировав внутридневное его снижение на заметные 47 пунктов.



Полагаю, наши дилеры наличного рынка адекватно отреагировали на эту потерю пары евро-доллар на мировом рынке forex.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 02 мая на азиатской сессии форекса с уровня $1,1993 пара евро-доллар вскоре инициировала очень плавный рост, оказавшись к 06.00 в районе отметки $1,2000.



Стартовавшая с 09.00 европейская сессия рынка forex «ознаменовалась» локальным пиком ($1,2029), на котором около 10.30 Киева отметился евро, вскоре вернувшись к уровню $1,2000, не покидая его до 16.45 Киева, обвалившись в указанный час кв пределы диапазона $1,1955-1,1975, которые не покидал до 20.15 Киева…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Доллар США дешевеет относительно евро в среду после укрепления по итогам предыдущих двух сессий, несмотря на ожидаемо слабые статданные из еврозоны.



Внимание рынка направлено на завершающееся в среду заседание FOMC Федрезерва. Эксперты ожидают, что ФРС сохранит неизменной базовую процентную ставку на уровне 1,5-1,75%, а также даст понять, что, как и раньше, настроен на еще два повышения ставки в 2018 году.



Курс евро к доллару поднялся к 14.05 Киева в среду до $1,2002 по сравнению с $1,1993 на закрытие предыдущей сессии.



Курс доллара относительно иены стабилен - до ¥109,81 против ¥109,86 накануне.



Пара евро-иена торгуется на уровне ¥131,80 по сравнению с ¥131,75 на закрытие рынка во вторник.



Индекс доллара USDX, отслеживающий колебания доллара относительно шести основных мировых валют, почти не меняется в ходе торгов. Накануне этот индикатор прибавил 0,7%, поднявшись до максимума с начала января.

В апреле индекс USDX увеличился на 1,9% - этот месяц стал для американской валюты наилучшим с ноября 2016 года, месяца президентских выборов в США.



ВВП еврозоны в I квартале 2018 года увеличился на 0,4% по сравнению с предыдущими тремя месяцами и на 2,5% в годовом выражении. Темпы роста совпали с ожиданиями рынка, замедлившись с 0,7% и 2,8% в IV квартале 2017 года. В поквартальном выражении подъем в январе-марте был самым слабым с июля-сентября 2016 года.

Тем временем безработица в 19 странах еврозоны в марте не изменилась, оставшись на минимальной за девять лет отметке - 8,5%.



Рост производственной активности в еврозоне в апреле замедлился меньше, чем ожидали аналитики. Согласно окончательным данным IHS Markit, индекс менеджеров закупок (PMI) в промышленном секторе региона опустился с 56,6 пункта в марте до 56,2 пункта в апреле. Предварительная оценка равнялась 56 пунктам, и эксперты считали, что она не будет пересмотрена.

Значение индикатора выше 50 пунктов свидетельствует о продолжающемся росте деловой активности в секторе.



Кроме того, в пятницу рынок ждет апрельских данных о безработице в США, которые могут поддержать доллар. Эксперты Уолл-стрит в среднем ожидают увеличения числа рабочих мест в США в прошлом месяце на 188 тыс., а также снижения безработицы до 4%.



В среду завершится двухдневное заседание Комитета открытого рынка ФРС США. Ожидается, что основная ставка будет оставлена без изменения. Пресс-конференция председателя ФРС Пауэлла не запланирована. Внимание участников рынка будет направлено на текст заявления по окончании заседания.



Согласно существующим прогнозам, ставка в США может быть повышена в июне. В преддверие решения ФРС индекс доллара стабилизировался около максимумов с января. Доходность 10-летних облигаций в США выросла во вторник на 0,050 пункта до уровня 2,980%.



После падения до минимальных уровней с января курс фунт/доллар скорректировался. Стоит отметить возврат индекса деловой активности в строительстве в Великобритании выше ключевой отметки 50. Повышение основной ставки Банком Англии на следующей неделе не ожидается.



Данные финансового отчета крупнейшей компании в мире по капитализации Apple превысили ожидания. Акции компании растут в Европе и США.



На заседании FOMC ФРС изменение ключевой ставки не ожидается, но в риторике пресс-релиза могут появиться намеки на более жесткую политику регулятора. Статистика по инфляции и рынку труда в США может дать дополнительные подтверждения сильной динамики в американской экономике, требующей дополнительных шагов со стороны ФРС. Статистика по инфляции из ЕС, напротив, с большей вероятностью разочарует рынки. На этом фоне пара евро-доллар может продолжить тестировать уровни ниже отметки $1,20 и пытаться уйти ниже нее, что может сохранить на рынке сниженный аппетит к риску.



Курс доллара к вечеру среды продолжает свой рост против основных валют.



Курс пары евро-доллар упал 02-го до отметки $1,1952, минимальной с января этого года.



Пара доллар-иена поднялась до уровня ¥110,01, самого высокого за последние три месяца.



Дилеры отмечают, что поддержку курсу доллара оказывают ожидания роста уровня основных процентных ставок в США. В особенности, росту спроса на доллары способствует вывод капиталов из экономик развивающихся стран.

В среду значительно понизились против доллара курсы турецкой лиры, аргентинского песо и российского рубля,



Представитель ЕЦБ Вайдманн заявил 02-го, что ожидания первого за долгое время повышения уровня основных процентных ставок в еврозоне в середине 2019 года не является безосновательными. Вайдманн отметил, что нормализация кредитно-денежной политики займет некоторое время, важно этот процесс не откладывать.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое довольно спокойной и сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии форекса.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом форексе, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги среды уровнями 31,40/31,70 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневные десятикопеечные потери бидов и оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение 02 мая ни по спросу, ни по предложению.



Торги рублем в среду в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,400/0,420 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием пятницы биды оптового рубля упали на 100 пунктов, офера потеряли 50 пунктов.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 02 мая, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в среду, заслужив «тройку», ухудшила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру среды пытались работать по упавшему на 50,0 коп. с закрытия пятницы спросу и потерявшему 40,0 коп. предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 02 мая по спросу упали на 100 пунктов, потеряв 50 пунктов по предложению.



Как и предполагалось, выросшее отложенное за длинные выходные предложение экспортной СКВ, не привело к обвалу действующих цен безналичного «американца».



При этом нелишне отметить очевидную «перестраховку» регулятора, разместившего в пятницу свои депозитные сертификаты на сумму 33,741 млрд. грн., исключив «бычьи» сюрпризы изъятием с рынка заметной порции гривневой ликвидности. Не исключено, что это способствовало коррекции цен безналичного доллара на торгах 02 мая, без заметного, однако, фанатизма.



Со слов непосредственных участников сессии, торговая активность межбанка в среду оставляла желать лучшего – валютный народ еще не вышел из первомайского «штопора», причем у нас есть подозрение, что возвращение рынка на «боевой» уровень произойдет лишь после 10 мая, многие субъекты рынка ушли в отпуск до этой даты.



Рискнем предположить сдержанное снижение долларовых цен на ближайших торгах межбанка, и это настроение имеет шанс затянуться до финиша текущей короткой недели с вероятным переходом в относительную стабильность 04 мая.



Аналогичная, но еще более сдержанная атмосфера сохранится на рынке наличных, где, со слов дилеров, торговая активность оставляет желать лучшего.



В четверг торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,15/26,17 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки смены тренда и начала «сжатия» гривневой ликвидности. Об этом дали понять просевшие по состояние на утро четверга остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 50 901,7 млн. грн. к отметке 47 686,3 млн. грн., формируя «теоретическую» базу для возможной пролонгации ревальвационного процесса в гривне.



Рано (около 10.18 Киева) выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара выросли, оказавшись на отметке 26,17/26,20 UAH/USD.



К 10.26 «зеленые быки» на межбанке умерили свой пыл, и котировки «американца» консолидировались на цифре 26,15/26,18 UAH/USD.



Около 10.45 безналичный «американец» возобновил свое движение вверх, оказавшись на уровне 26,17/26,19 UAH/USD.



По состоянию на 11.07 котировки доллара на межбанке остановили рост, вызванный, предположительно, покупками нерезидентов, СКВ замерла на цифре 26,17/26,19 UAH/USD. Вероятно, рост был остановлен появлением на межбанке системных игроков с продажами обязательной части валюты.



Спустя 20 минут, на 11.27 цена безналичного «американца» на межбанке немного выросла (26,175/26,195 UAH/USD), индицируя некоторый перевес «варягов», приобретавших валюту для репатриации ее на родину.



Дополуденное противостояние покупок СКВ «варягами» и обязательных продаж доллара экспортерами сопровождалось признаками снижения ликвидности на рынке гривневого ресурса. На это указывал рост оферов ставок межбанковского кредита overnight рынка Depo, с уровня 15,25/16,25% к отметке 15,25/16,50% годовых.



Эта динамика пребывает «в согласии» с заметным снижением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ по состоянию на утро четверга.



К 12.00 котировки безналичного «американца», продолжая рост, поднялись к 26,19/26,21 UAH/USD. Нерезиденты скупают СКВ, не считаясь с ростом ее цен.



Наконец, около 12.54 Киева котировки доллара на межбанке , немного понизившись, замерли на цифре 26,185/26,195 UAH/USD, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед. Судя по всему, «варяги» успели к этому часу скупиться, понизив натиск своего спроса.



Рынок наличных Днепра утром четверга легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».



Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 03 мая с уровней: доллар – 25,90/26,20 UAH/USD, евро – 31,00/31,50 UAH/EUR, рубль - 0,395/0,430 UAH/RUB.



По сравнению с открытием среды, доллар по спросу и по предложению не изменился.



Евро по сравнению с открытием 02 мая по спросу и по предложению потерял по 10,0 коп.



Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 02 мая по спросу понизился на 50 пунктов, потеряв 100 пунктов по предложению.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг понизилось до отметки $1,1955, приподнявшись до $1,1988 на закрытии азиатской сессии форекса и снова немного просев до $1,1972 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром

03 мая показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 25,98/26,05 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 3,0 коп., предложение не изменилось); евро – 31,40/31,65 UAH/EUR (по сравнению с открытием 02 мая спрос понизился на 10,0 коп., предложение потеряло 15,0 коп.); рубль - 0,400/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).



На открытии торгов 03 мая в розничном сегменте наблюдалось относительное равновесие покупок и продаж. Обороты пока низкие.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 25,98/26,05 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 3,0 коп., предложение не изменилось); евро – 31,40/31,65 UAH/EUR (по сравнению с открытием 02 мая спрос понизился на 10,0 коп., предложение потеряло 15,0 коп.); рубль - 0,400/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).



На старте торгов 03 мая в оптовом сегменте рынка нечастые реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.



На 12.08 столичные валютчики-оптовики рапортовали о росте цен в паре доллар-гривня в ответе на преобладание в этом сегменте клиентского спроса: 26,00/26,08 UAH/USD, евро – 31,25/31,65 UAH/EUR, сопровождаемом низкими оборотами.



По состоянию на 12.10 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении цен на уровне открытия (26,00/26,05 UAH/USD, евро - 31,40/31,65 UAH/EUR, рубль 0,408/0,413 UAH/RUB) на фоне возникшей традиционной «полуденной паузы» в работе, сменившей мелкооптовый спрос.



Около 12.15 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены наличной пары доллар-гривня, немного повысилась с уровней открытия, реагируя на настроения местных клиентов: 26,00/26,06 UAH/USD, евро – 31,40/31,65 UAH/EUR, рубль 0,400/0,420 UAH/RUB, сопровождаясь равновесной торговлей и оборотов на «среднем» уровне.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в четверг в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 03 мая по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 25,96/26,10 UAH/USD, евро – 31,25/31,70 UAH/EUR, рубль 0,404/0,413 UAH/RUB, Киев опт 25,98/26,05 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 25,98/26,05 UAH/USD, евро (опт) 31,30-35/31,60-65 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 31,30-35/31,60-65 UAH/EUR; Хмельницкий – 25,90/26,05 UAH/USD, евро – 31,00/31,50 UAH/EUR, рубль - 0,390/0,405 RUB/USD, Одесса – опт 25,98/26,05 UAH/USD, розница – 25,92/26,12 UAH/USD; Запорожье – 26,00/26,05 UAH/USD; евро – 31,40/31,65 UAH/EUR, рубль - 0,407/0,413 RUB/USD.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://www.bloomberg.com , http://finance.ua , https://ubr.ua/news ,

http://www.forexite.com/ , http://www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua,/ https://broker.vtb24.ru/analytics/currency/ Цена золота растет в четверг утром на фоне ожиданий инвесторами торговых переговоров между США и Китаем.Доллар дешевеет к евро и иене в четверг утром на фоне решения FOMC Федрезерва США сохранить базовую процентную ставку на текущем уровне.С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,81% с 28,0672 UAH/USD до 26,1551 UAH/USD.Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.На Depo рынке 02 мая overnight котировалась банками по 15,25/16,25% годовых (с 12.13 Киева - 15,25/16,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.Безналичный доллар на торгах 02 мая, сохранив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.Во-первых, в течение длинных выходных накопилось отложенное за эти дни предложение валютной выручки экспортеров, часть которых следовало обязательно реализовать на межбанке.Во-вторых, регулятор 27 апреля разместил свои депозитные сертификаты на изрядную сумму 33,741 млрд. грн., изъяв ее с рынка. Заметим, что расчеты за эти бумаги были отложены до 02 мая.В-третьих, на рынке отсутствовал агрессивный спрос на доллар со стороны импортеров, которые, полагаю, рассчитывали на более заметное снижение цен СКВ.Некоторая «заморозка» гривневой ликвидности (предположительно, из-за пассивности импортеров, нерезидентов и финиша бюджетного периода) индицировалась ростом объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 47 719,8 млн. грн. к отметке 50 901,7 млн. грн.Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 02 мая заметно, на $81,9 млн., понизились, имея для этого следующие основания.Во-первых, часть игроков, как и в предыдущие годы, все еще не вернулась к активной «валютной жизни» с майских праздников. Это касается и клиентов профильных департаментов коммбанков.Во-вторых, как мы указали выше, 02 мая были очень пассивными нерезиденты, получившие «на руки» миллиарды гривень погашения 3-месячных ОВГЗ и импортеры, всерьез рассчитывая на пролонгацию текущего «медвежьего» тренда «зеленого» безнала.В-третьих, на межбанке отсутствовала активная продажа СКВ экспортерами ради гривни - они ограничились «обязательным минимумом».Покупка регулятором «дежурных» $10,0 млн. в свои «закрома» стала рутиной, перестав волновать участников торгов.Анонсированное выше снижение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.По сравнению с пятницей, 27 апреля, в среду, 02 мая общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) понизился с $249,8 млн. к отметке $154,1 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «легче», упав с $220,4 млн. к $138,5 млн.О наиболее вероятных причинах снижения ликвидности торгов безналичным долларом в среду мы сообщили выше.Наличный «неформальный» рынок во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса и Крыжополь) продемонстрировал 02 мая наличие тонкого ценового регулирования, реализованного дилерами-«неформалами», пытавшимися реанимировать клиентский интерес к валютообменным операциям.Наиболее заметно и эффективно это регулирование проявило себя на рынке Запорожья, где дополуденное снижение действующих цен, вполне, казалось, логичным в условиях доминирования клиентского предложения, к полудню привело к падению торговой активности. После обеда вернув цены в паре доллар-гривня на уровни открытия, запорожцы поддержали возобновившуюся двустороннюю торговлю, приведшую к итоговым приличным оборотам.Нечто подобное предпринимали дилеры Днепра, Киева и Харькова, приподнимая биды и оставляя, по сути, неизменными офера наличной пары доллар-гривня. Но похвалиться прогрессом на участке ликвидности представителям рынков этих городов не пришлось – клиенты не оправдали надежд дилеров, сделавших им «шаг навстречу» хорошими действующими ценами.В отличие от рынка безналичного доллара, рынок наличных сосредоточился на текущей ликвидности, предпочитая сужать спред действующих цен, понижать которые вослед за межбанком мешало падение клиентского «приноса».В течение среды позиция «спрос» наличного «неформального» доллара либо понизилась на 1,0 коп. (Харьков), либо не изменилась (Запорожье, Киев, Одесса, Крыжополь), либо прибавила 3,0 коп. (Днепр). Офера доллара 02-го либо не изменились (Днепр, Запорожье, Одесса), либо потеряли 5,0-9,0 коп. (Харьков, Киев).По сравнению с закрытием пятницы биды «неформального» «американца» либо не изменились (Харьков), либо потеряли 2,0-7,0 коп. (Днепр, Запорожье, Киев, Одесса).Офера наличного доллара по сравнению с закрытием 27-го понизились на 1,0-4,0 коп.Таким образом, в отличие от рынка безналичного доллара, продемонстрировавшего в течение 02 апреля коррекцию, наличный «американец» де факто остался на прежней отметке, ограничившись сужением спреда.В контексте более высокой чувствительности наличного рынка к готовящимся в перспективе переменам, остается предположить сохранение текущей ситуации на наличном рынке на фоне возможного разочарования ожидающих «баксопада» в безналичной форме на торгах 03 мая.А сейчас самое время перейти к конкретике действующих цен на наличную валюту и их динамике в «отдельно взятом Днепре».Торги 02 мая в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 25,98/26,05 UAH/USD, евро – 31,40/31,80 UAH/EUR, рубль – 0,400/0,420 UAH/RUB.Розничный сегмент наличного рынка Днепра начал торги среды в условиях относительного равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.Ближе к полудню дилеры сохранили баланс ценой незначительного снижения котировок.Около 12.13 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены наличной пары доллар-гривня, немного понизились с уровней открытия, реагируя на настроения местных клиентов: 25,93/26,03 UAH/USD, евро – 31,45/31,75 UAH/EUR, рубль 0,400/0,420 UAH/RUB, сопровождаясь равновесной торговлей и оборотов на «среднем» уровне.После обеда на рынке Днепра сохранилось равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня. Для этого дилерам пришлось немного повысить полуденные цены в паре доллар-гривня и сузить спреда.Эта ревизия котировок сохранила сложившееся равновесие, которое, впрочем, не спасло итоговую ликвидность от регресса. Последняя, заслужив от дилеров розницы и мелкого опта Днепра «тройку с плюсом», констатировала ухудшение показателей предыдущей сессии.В течение среды биды наличного «неформального» розничного доллара выросли на 3,0 коп., офера не изменились.Меж тем, по сравнению с закрытием пятницы биды наличного розничного «неформального» доллара в Днепре понизились на 2,0 коп., офера потеряли 1,0 коп.Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги среды в котором завершились уровнями 25,98/26,05 UAH/USD.До полудня оптовая наличная пара доллар-гривня в Днепре работалась в балансе спроса и предложения, и это равновесие, нуждалось в поддержке ценовым, очень незначительным дисконтированием.К полудню на «неформальном» оптовом наличном рынке Днепра цены работавшихся валют понизившись, составили: 25,93/26,03 UAH/USD, евро – 31,45/31,75 UAH/EUR, рубль 0,400/0,420 UAH/RUB, сопровождаясь равновесной торговлей и оборотов науровне «ниже среднего».После обеда на рынке Днепра в оптовом сегменте сохранилась сбалансированная торговля, которая на сей раз требовала символического повышения бидов.При этом, итоговый баланс спрос/предложение не сумел обеспечить приличную итоговую ликвидность. Последняя, заслужив «тройку», констатировала ухудшение показателей предыдущей сессии.На протяжении 02 мая биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре выросли на 3,0 коп., офера не изменились.По сравнению с закрытием 27 апреля биды наличного оптового «неформального» доллара в Днепре понизились на 2,0 коп., офера стали ниже на 1,0 коп.не изменились.В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 02 мая уровнями 31,40/31,70 UAH/EUR, констатировав в течение среды десятикопеечные потери бидов и оферов.По сравнению с закрытием пятницы биды оптового наличного евро в Днепре понизились на 50,0 коп., офера упали на 40,0 коп.Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов, им в течение 02 мая, приходилось заниматься пребывающей в боковике наличной парой доллар-гривня, стараясь оптимизацией котировок с одной стороны обеспечить приемлемую ликвидность сделок, с другой, сохранить текущее равновесие спроса и предложения. До полудня это достигалось снижением действующих цен, после обеда их повышением.При этом стартовавшее после 16.45 динамичное падение пары евро-доллар на мировом рынке forex было учтено нашими валютчиками, уронившими к финишу пятничной сессии обе позиции наличной пары евро-гривня на 10,0 коп.Этого недостаточно, и нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое довольно спокойной и сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии форекса.Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом форексе, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги среды уровнями 31,40/31,70 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневные десятикопеечные потери бидов и оферов этой СКВ.Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение 02 мая ни по спросу, ни по предложению.Торги рублем в среду в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,400/0,420 UAH/RUB.По сравнению с закрытием пятницы биды оптового рубля упали на 100 пунктов, офера потеряли 50 пунктов.Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 02 мая, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в среду, заслужив «тройку», ухудшила показатели предыдущей сессии.Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру среды пытались работать по упавшему на 50,0 коп. с закрытия пятницы спросу и потерявшему 40,0 коп. предложению.Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 02 мая по спросу упали на 100 пунктов, потеряв 50 пунктов по предложению.В четверг торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,15/26,17 UAH/USD виртуально, без сделок.Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки смены тренда и начала «сжатия» гривневой ликвидности. Об этом дали понять просевшие по состояние на утро четверга остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 50 901,7 млн. грн. к отметке 47 686,3 млн. грн., формируя «теоретическую» базу для возможной пролонгации ревальвационного процесса в гривне.Рано (около 10.18 Киева) выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара выросли, оказавшись на отметке 26,17/26,20 UAH/USD.К 10.26 «зеленые быки» на межбанке умерили свой пыл, и котировки «американца» консолидировались на цифре 26,15/26,18 UAH/USD.Около 10.45 безналичный «американец» возобновил свое движение вверх, оказавшись на уровне 26,17/26,19 UAH/USD.По состоянию на 11.07 котировки доллара на межбанке остановили рост, вызванный, предположительно, покупками нерезидентов, СКВ замерла на цифре 26,17/26,19 UAH/USD. Вероятно, рост был остановлен появлением на межбанке системных игроков с продажами обязательной части валюты.Спустя 20 минут, на 11.27 цена безналичного «американца» на межбанке немного выросла (26,175/26,195 UAH/USD), индицируя некоторый перевес «варягов», приобретавших валюту для репатриации ее на родину.Дополуденное противостояние покупок СКВ «варягами» и обязательных продаж доллара экспортерами сопровождалось признаками снижения ликвидности на рынке гривневого ресурса. На это указывал рост оферов ставок межбанковского кредита overnight рынка Depo, с уровня 15,25/16,25% к отметке 15,25/16,50% годовых.Эта динамика пребывает «в согласии» с заметным снижением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ по состоянию на утро четверга.К 12.00 котировки безналичного «американца», продолжая рост, поднялись к 26,19/26,21 UAH/USD. Нерезиденты скупают СКВ, не считаясь с ростом ее цен.Наконец, около 12.54 Киева котировки доллара на межбанке , немного понизившись, замерли на цифре 26,185/26,195 UAH/USD, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед. Судя по всему, «варяги» успели к этому часу скупиться, понизив натиск своего спроса.Рынок наличных Днепра утром четверга легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 03 мая с уровней: доллар – 25,90/26,20 UAH/USD, евро – 31,00/31,50 UAH/EUR, рубль - 0,395/0,430 UAH/RUB.По сравнению с открытием среды, доллар по спросу и по предложению не изменился.Евро по сравнению с открытием 02 мая по спросу и по предложению потерял по 10,0 коп.Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 02 мая по спросу понизился на 50 пунктов, потеряв 100 пунктов по предложению.Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг понизилось до отметки $1,1955, приподнявшись до $1,1988 на закрытии азиатской сессии форекса и снова немного просев до $1,1972 на открытии торгов в Европе.Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром03 мая показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 25,98/26,05 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 3,0 коп., предложение не изменилось); евро – 31,40/31,65 UAH/EUR (по сравнению с открытием 02 мая спрос понизился на 10,0 коп., предложение потеряло 15,0 коп.); рубль - 0,400/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).На открытии торгов 03 мая в розничном сегменте наблюдалось относительное равновесие покупок и продаж. Обороты пока низкие.Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 25,98/26,05 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 3,0 коп., предложение не изменилось); евро – 31,40/31,65 UAH/EUR (по сравнению с открытием 02 мая спрос понизился на 10,0 коп., предложение потеряло 15,0 коп.); рубль - 0,400/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).На старте торгов 03 мая в оптовом сегменте рынка нечастые реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.На 12.08 столичные валютчики-оптовики рапортовали о росте цен в паре доллар-гривня в ответе на преобладание в этом сегменте клиентского спроса: 26,00/26,08 UAH/USD, евро – 31,25/31,65 UAH/EUR, сопровождаемом низкими оборотами.По состоянию на 12.10 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении цен на уровне открытия (26,00/26,05 UAH/USD, евро - 31,40/31,65 UAH/EUR, рубль 0,408/0,413 UAH/RUB) на фоне возникшей традиционной «полуденной паузы» в работе, сменившей мелкооптовый спрос.Около 12.15 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены наличной пары доллар-гривня, немного повысилась с уровней открытия, реагируя на настроения местных клиентов: 26,00/26,06 UAH/USD, евро – 31,40/31,65 UAH/EUR, рубль 0,400/0,420 UAH/RUB, сопровождаясь равновесной торговлей и оборотов на «среднем» уровне.В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в четверг в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 03 мая по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 25,96/26,10 UAH/USD, евро – 31,25/31,70 UAH/EUR, рубль 0,404/0,413 UAH/RUB, Киев опт 25,98/26,05 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 25,98/26,05 UAH/USD, евро (опт) 31,30-35/31,60-65 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 31,30-35/31,60-65 UAH/EUR; Хмельницкий – 25,90/26,05 UAH/USD, евро – 31,00/31,50 UAH/EUR, рубль - 0,390/0,405 RUB/USD, Одесса – опт 25,98/26,05 UAH/USD, розница – 25,92/26,12 UAH/USD; Запорожье – 26,00/26,05 UAH/USD; евро – 31,40/31,65 UAH/EUR, рубль - 0,407/0,413 RUB/USD.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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