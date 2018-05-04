Итоги: Прогнозы 04.05.18

В Bank of America Merrill Lynch Research комментируют перспективу для доллара США с точки зрения прямых инвестиций и отмечают, что в целом они по-прежнему указывают на дальнейшее укрепление доллара после фазы краткосрочной консолидации после майского заседания FOMC: «Мы отмечаем, что доллар США не только показывал относительно стабильный дефицит платежного баланса в последние годы, но также что преимущество США с точки зрения сильного притока доходов от международных инвестиций осталось в повышающейся степени крепким, что отчасти идет от более высоких доходов от прямых инвестиций.
Эти потоки доходов помогли компенсировать общий торговый дефицит от товаров, поддерживая наш долгосрочный прогноз по доллару США, которым остаётся дополнительного укрепление в краткосрочной перспективе.»
Дефицит внешней торговли США в марте снизился на 15,2% м/м.
Дефицит внешней торговли США в марте снизился на 15,2% м/м до $48,96 млрд. - максимальное падение за 2 года. Экономисты ожидали, что дефицит составит $49,6 млрд. Экспорт в марте вырос на 2,0% м/м, на фоне увеличения поставок за рубеж нефти, гражданских воздушных судов, соевых бобов, кукурузы.
Импорт снизился на 1,8%. Торговый дефицит США вырос, его рост в I квартале составил 18,5% г/г.
США: Расходы на оплату труда в I квартале увеличились на 2,7% кв/кв
Производительность труда вне сельского хозяйства в I квартале с учетом коррекции на сезонные колебания выросла на 0,7% кв/кв.
Расходы на оплату труда в I квартале увеличились на 2,7% кв/кв.
Экономисты ожидали роста производительности за первые три месяца текущего года покажут квартальный рост на 1,0%, а расходы на оплату труда вырастут на 3%. За год производительность труда в I квартале выросла на 1,3%.
Рост производительности труда ускорился в середине прошлого года. За год расходы на оплату труда в I квартале увеличились на 1,1%.
Индекс потребительских цен в еврозоне в апреле вырос на 1,2% г/г.
Индекс потребительских цен в еврозоне в апреле вырос на 1,2% после роста на 1,3% в марте по предварительным данным. Базовая инфляция замедлилась до 0,7% - минимум с марта 2017 года. С января ЕЦБ сократил покупки облигаций до Є30 млрд. в месяц с Є60 млрд.
Инфляция остается сдержанной с конца 2017 года. В сочетании с замедлением роста экономики в первые месяцы 2018 года эти слабые данные, вероятно, усилят осторожность руководителей ЕЦБ при принятии решения о покупках активов.
Замедление инфляции вызвано снижением роста тарифов на услуги. ЕЦБ считает, что «до конца года инфляция будет находиться около 1,5%».
Евросоюз: Безработица в 2018 году прогнозируется на уровне 7,1%.
Безработица в ЕС снизилась до докризисного уровня и составит в 2018 году 7,1% и продолжит снижение до 6,7% в 2019 году. Об этом заявил еврокомиссар по экономическим и финансовым вопросам Пьер Московичи на пресс-конференции в Брюсселе в четверг, представляя весенний экономический прогноз Еврокомиссии.
«Безработица в ЕС впервые опустилась до докризисного уровня. В 2018 году она составит 7,1%, в 2019 году - 6,7%», - отметил он. В зоне евро ситуация выглядит несколько хуже - в 2018 году безработица составит 8,4%, в 2019 году - 7,9%.
Еврозона: Все страны зоны евро впервые сократили дефицит своих бюджетов ниже 3%
Все страны зоны евро впервые сократили дефицит своих бюджетов ниже 3% ВВП, как того требует базовый экономический документ сообщества - Пакт стабильности и роста. Об этом заявил еврокомиссар по экономическим и финансовым вопросам Пьер Московичи на пресс-конференции в Брюсселе в четверг, представляя весенний экономический прогноз Еврокомиссии.
«Впервые с момента создания зоны евро все государства сообщества сократили свой бюджетный дефицит ниже 3%, - сказал он. - Однако не время ослаблять наши усилия в макрофинансовой сфере».
По всем базовым экономическим показателям ЕС весенний прогноз Еврокомиссии «демонстрирует отличные цифры», заявил еврокомиссар. «Все показатели в зеленом поле и это - замечательная возможность для развития», - сказал он.
С момента создания зоны евро требование Пакта стабильности и роста по ограничению бюджетных дефицитов стран зоны евро тремя процентами национального ВВП на регулярной основе нарушался странами сообщества. Это стало одной из причин кризиса суверенного долга зон евро 2010-2014 годов, в ходе которого ЕС вел политику оздоровления бюджетных расходов, которая только к настоящему времени позволила взять ситуацию под контроль.
Судя по пятничной сессии валютного межбанка, оказавшаяся «на руках» у нерезидентов сумма в безналичной гривне была весьма значительной, и ее не удалось «пристроить» в СКВ в течение одной сессии. Меж тем, несмотря на «рабочую субботу» 05 мая, торги валютного межбанка проводиться не будут. Это стало дополнительным стимулом для активного спроса на доллар 04-го со стороны «варягов».
Катализировала рост курса безналичного «американца» нехватка его предложения. Как известно, по пятницам падает экспортной выручки из-за рубежа, пропорционально снижая обязательную ее часть для реализации на межбанке. Это подтверждается заметным отставанием текущей ликвидности состоявшихся сделок от
Предыдущей сессии.
Все это и стало главными источниками пролонгации и даже некоторого углубления «бычьего» тренда на рынке «зеленого» безнала.
Участие регулятора в сессии 04-го, где он, по мнению некоторых игроков, «усугублял» ревальвацию гривни, выкупая с рынка доллар в рамках анонимной технологии Matching пока не получило достоверного и надежного подтверждения. Хотя мы и помним анонс Институтской о ежедневном пополнении с межбанка своих резервов на $10,0 млн.
Рано или поздно сезон репатриации дивидендов закончится, перестав толкать цены доллара вверх на межбанке. Объемных компенсаций НДС в ближайшее время тоже не предвидится. Это постепенно создает «базу» для скорого вхождения рынка безналичного доллара в боковой тренд, сопровождаясь относительной курсовой стабильностью и невысокими оборотами.
Случившийся в пятницу заметный рост цен в наличной паре доллар-гривня, представляется, не стал следствием «бычьего» тренда на валютном межбанке. Со слов дилеров наличного рынка, они поднимали действующие цены в первую очередь для стимулирования клиентского «приноса», акцентировав рост в бидах, за которыми вверх «автоматом» тянулись и офера.
В контексте вышеизложенного, предполагаемы «боковик» затронет и наличный рынок, приостановив ценовую динамику, как и на валютном межбанке, на приподнявшихся за первые торги мая цены «американца». наличного и безналичного.
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