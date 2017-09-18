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Перевірка на бідність при
видачі соцдопомоги: три...

Перевірка на бідність при видачі соцдопомоги: три...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 20:42

Перевірка на бідність при видачі соцдопомоги: три...

Пропонуємо до обговорення:
Мінфін опублікував схему, як буде перевіряти українців

Дивися повний текст Перевірка на бідність при видачі соцдопомоги: три головні етапи.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 20:43

или имеет дом, дороже 600 тыс. грн. Понятно, что в данном случае ему откажут.
так 70% недвиги стоят дороже 600 тыс. грн.
hodkonem36
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 07:07

А, что это за избушка за 600 тысяч?
Ratatui
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 07:13

  hodkonem36 написав:Понятно, что в данном случае ему откажут.
так 70% недвиги стоят дороже 600 тыс. грн.


И правильно сделают. Субсидии, если они и должны быть, предназначены для самых бедных и владение в одиночку (или в складчину его частью) домом за 23к+ со словом "бедность" не вяжется.
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summacut
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 08:45

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серенький
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 09:02

  summacut написав: И правильно сделают. Субсидии, если они и должны быть, предназначены для самых бедных и владение в одиночку (или в складчину его частью) домом за 23к+ со словом "бедность" не вяжется.

Добре нехай це стосується якщо "придбав" на 600тис. Але що, ВТФ, означає "імеєт"? Приклад: стоять поряд дві хати в селі за 30км від Києва, одна на 300м2 щойно збудована, все супермодерн, ландшафтний дизайн, електроніка і тд; інша теж 300м2 від бабусі в спадок отримана, деревяна, останні 40 років ремонту не виділа. Як це взагалі будуть оцінювати і хто, в якому порядку це описано, в якому реєстрі є ринкова вартість тотально всіх об’єктів по Україні і при цьому ще й постійно актуалізована?
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kmg
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 11:31

  summacut написав:домом за 23к+ со словом "бедность" не вяжется.
А если спрятать саблю в ножны и подумать?
Домик на Русановских садах, построенный в далеком совке, с пристроенным в 90-е вторым этажом будет стоить выше 22к, а двухэтажный, относительно новый, дом на краю географии может и не дотянуть до этой цифры.
Вопрос: владелец какого дома богаче и кто имеет право на субсидию?
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 12:36

Re: Перевірка на бідність при видачі соцдопомоги: три...

Рева тоже только рассказывает. Выдали по его словам 1-му млн. субсидиантов помощь незаконно. Однако заверений о ее возврате почему то не было.
В документах на подачу сразу оговаривается, что в случае незаконности получения субсидию возвращают взад. Когда лишние пару рублей пенсионерам начисляют, то на след. месяц сразу идет минус на эту мелочевку.
Так кому насчитали то, что возвращать не нужно, себе любимым?
Black Jack - White Business
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 12:46

Re: Перевірка на бідність при видачі соцдопомоги: три...

Все більше і глибше ... Пенсію - незалежно від офіційної зарплати - менші мінімальної , маєш власність , яка щось коштує - продавай - їдь в місця більш дешеві ... Логіка цілком зрозуміла - перестаи платити будь-які допомоги практично всім . Квартиру в Києві , наприклад , дешевше 600 000 грн - взагалі неможливо знайти . То пенсіонери , які живуть окремо від дітей - вже не матимумть можливості претендувати на субсидію взагалі ? Хоч вони ж і дітей прив"язують ... Так що - переходимо на ранню китайську модель - діти годують батьків-пенсіонерів .
Не знаю - чи молодь це розуміє -але йде тенденція до згортання соціальної держави взагалі . Прірва між бідними та багатими весь час зростатиме і кількість багатих зменшуватиметься ... Яка у нас структура розподілу власності ( в % по населенню ) ?
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 12:58

  summacut написав:
  hodkonem36 написав:Понятно, что в данном случае ему откажут.
так 70% недвиги стоят дороже 600 тыс. грн.


И правильно сделают. Субсидии, если они и должны быть, предназначены для самых бедных и владение в одиночку (или в складчину его частью) домом за 23к+ со словом "бедность" не вяжется.


Ви , схоже , нерухомістю взагалі ніякою не володієте ... Бо орієнтувалися б хоча б на ціни в країні хоч де ... Ну і якщо навіть і так почати рахувати - то пенсіонери куди мають податися - якщо раптом живуть в будинку ще з радянських часів ? Шукати якусь розвалюшку тисяч за 10 у.о. ? Це все - неофеодалізм такий собі будується ...
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