Перевірка на бідність при видачі соцдопомоги: три...

Додано: Пон 07 тра, 2018 19:01

Я вам уже писал , что у дытяток пенсионеров - на шее свои дитятки, жена в декрете.

А то - пишет, что он БУДЕТ САМ СОДЕРЖАТЬ ПЕНСОВ И СО СВОЕГО КАРМАНА ПЛАТИТЬ ИМ СУБСИДИЮ?

На сколько я понимаю, Вы - сторонник гетто?

И? Я должен обеспечивать чужих дитяток и чужую жену в декрете?Ну если рот на родительскую квартиру раскрываешь, то не мешало бы и поддержать. Или Вы предлагаете мне поддержать родителей соседа-раздолбая, который их квартиру унаследует.Я сторонник, чтобы каждый платил за себя, а субсидии использовать по минимуму только как вынужденную меру, а не как сейчас 80 кв.м. на троих. Я сторонник того, что если кто-то раззевает рот на наследство, то не мешало бы и поддержать тех, от кого наследовать будет.Или, как вариант, вместо субсидии (или вдобавок к самой минимальной для строго очерченного круга, в которых жлобов в расцвете сил уж точно не должно быть), дать возможность любому владельцу недвижимости написать заявление и официально не платить за коммунальные услуги (или платить столько, сколько могут). Недоплаченное компенсируется государством (в те сроки и в тех объемах, в которые должна поступать оплата) и накапливается на специальном счете. На долг наворачивают проценты (например, по ставке рефинансирования НБУ, может по полуторной, двойной...). Когда недвига отчуждается, выгодоприобретатели отбашливают в казну накопленное.По итогу: никому никуда не надо переезжать, пенсионеры столько не живут, чтобы коммуналкой выгрести стоимость квартиры (при условии, что площадь вменяемая); стимулируем детей поддерживать родителей; наступаем на хвост личностям с "серыми" доходами и "мутными" схемами, мол, если не хочешь платить - не плати, но знай, что должок копится и проценты капают.