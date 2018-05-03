Про це повідомляє прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.
Дивися повний текст США призупинили безмитне ввезення частини товарів з України.
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Додано: Пон 07 тра, 2018 09:15
США призупинили безмитне ввезення частини товарів з України
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст США призупинили безмитне ввезення частини товарів з України.
Додано: Пон 07 тра, 2018 09:15
Вот она цена поддержки США нынешнего Киевского режима, сначала на сталь ввели пошлины, а теперь это.
Когда РФ отказывала Украине на часть продукции которую мы ввозили в РФ в льготных тарифах так русофобы пропагандосы и тролли как наши Украинские так и западные визжали на каждом углу, что Россия начала экономическую войну против Украины, а тут молчат - тишь и гладь и Божья благодать, все хорошо прекрасная маркиза.
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