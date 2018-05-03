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США призупинили безмитне ввезення
частини товарів з України

США призупинили безмитне ввезення частини товарів з України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 09:15

США призупинили безмитне ввезення частини товарів з України

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Дивися повний текст США призупинили безмитне ввезення частини товарів з України.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 09:15

Вот она цена поддержки США нынешнего Киевского режима, сначала на сталь ввели пошлины, а теперь это.

Когда РФ отказывала Украине на часть продукции которую мы ввозили в РФ в льготных тарифах так русофобы пропагандосы и тролли как наши Украинские так и западные визжали на каждом углу, что Россия начала экономическую войну против Украины, а тут молчат - тишь и гладь и Божья благодать, все хорошо прекрасная маркиза.
Михалыч
 
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