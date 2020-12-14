в реале получилось?
поделитесь реальным опытом
но судя по нытью на ветке...
...сладкие влажные фантазии)))
"отхлестать авизо", "котлетой по губам", "голодные глаза продаванов" ...сколько лет прошло а ничего не меняется)))
Додано: Сер 22 жов, 2025 19:57
Додано: Сер 22 жов, 2025 20:11
Додано: Сер 22 жов, 2025 20:33
Допустим в стране,где квартиру в центре(с ремонтом и не 1К) лет 35 как не меняют на новенькую Жигу-Балтику, голодомора уже не будет(как его нет в Африке у тех, кто зарабатывает хотя бы долларов 500 в мес)
Мобилизация воров бюджета и баб с прокачанными губосиськами не пугает.
Блекаут, как три года назад говорил Виталя ирпенский - это способ содрать за ЭЭ с пересичного побольше(чем на востоке ЕС)
Строить то новое дешевле построенного старого и в лучших локациях хоть кто то что то теперь и позже вообще будет(как было в 15-16г.г.)???
Додано: Сер 22 жов, 2025 20:40
Тебе квартира чтобы жить или самый умный?
1к за 115-140 куе а говнолокации это же ж инвестиционное, а не чтобы жить там самому. Согласен?
А в инвестиционном сегменте все такие же умные.
Додано: Сер 22 жов, 2025 21:09
Мне есть жить. И не в сраной коробке,а в доме с тремя гаражами и 20 сотками земли в черте города.
Если бы я был самый умный,я был бы очильником ТЦК хотя бы какого-то сраного райцентра, а не флудил на финансах.
Что инвестиционное? Ты уверен что ввалить сейчас столько-это инвестиция?Какой де*** это купит?
Я клоню к тому, что вот ноют-нет продаж. Так цены дайте военные. Глядишь-люди и потянутся.Им же зачем то продавать надо в войну? Зачем лукаются-стремно, на будку в Польше не хватает или на хабари?
Так попускайтесь. А то сидят и ждут,вот продаж нет. Откуда им взятся?
А ты чо волаешь? Тоже продаешь? Или за державу обидно?:mrgreen:
Додано: Сер 22 жов, 2025 21:24
49 кв.метрів
Додано: Сер 22 жов, 2025 21:37
1. Паркування надлишків (ФР нема, виїхати і гроші вивезти той ще квест).
2. Обхід фінмону і відмивання.
Можливо, ще єОселя
Додано: Сер 22 жов, 2025 21:48
продажі є, панік сейлів нема і поки не передбачається, якщо виходити на ринок з правильною ціною і з ліквідним обʼєктом - продати не важко, зараз взагалі ринок продавця, як би тяжко не було це визнавати падальщикам, диванним теоретикам та закордонним експертам
можу дати дієву пораду - наймайте сильних професійних рилів, навіть якщо самі реально здатні робити якісну передпродажну аналітику (99% пересічних на це не здатні бо не мають доступу до реальної інфи по проведеним угодам), основана на аналізі хотєлок, фейків та заманух «аналітика» - це повний шлак
і ще - просто викладувати і просувати оголошення на олх та ріелті, які кишать клонами та заманухами - на сьогодні замало, це вже вчорашній день
зараз продають соцмережі і контент рилсів, сторисів та тіктоків, якщо не вмієте в це самі - наймайте рилів, , або контент мейкерів які вміють
і останнє - можна скільки завгодно проклинати рилів за аукціони, але якщо ви маєте реально ліквідний обʼєкт, то це найкраща можливість провалити щось швидко та ще й не по самому дну ринка навіть з урахуванням комісії рила
розвивайтесь, слідкуйте за трендами, не гальмуйте при прийнятті рішень та не зациклюйтесь на застарілих догмах - і буде вам щастя
Додано: Сер 22 жов, 2025 22:04
На удивление корректное и толковое сообщение,как для вас. Другой вопрос, как отличить профессиональное рыло от кучи при***?
Они же все стелят лишь бы продать,слушать тошно.
Я обойдусь без рыла, знать бы количество и стоимость реальных сделок.
В Днепре,кстати,я имею такое рыло, весьма приятной женской наружности, что может и базу мне показать.И именно она окончательно отговорила меня брать ту хату,что я писал,забив в голову гвоздь-"высокий этаж,потом не продашь. или пусть отдают вообще задешево,так как ты тоже потом отдашь даром,если что" Как вариант- коррумпирование или соблазнение подобного рыла в Киеве ради доступа к их базе данных.
|