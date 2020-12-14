RSS
Повідомлення Додано: Сер 22 жов, 2025 19:57

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Господар Вельзевула написав:Душить продаванов на - 30 от прайса

в реале получилось?
поделитесь реальным опытом
но судя по нытью на ветке...
...сладкие влажные фантазии)))
"отхлестать авизо", "котлетой по губам", "голодные глаза продаванов" ...сколько лет прошло а ничего не меняется)))
Прохожий
 
Повідомлень: 14173
З нами з: 05.06.13
Подякував: 926 раз.
Подякували: 1455 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Сер 22 жов, 2025 20:11

  Frant написав:Без них - гризли би чорний хліб в сухарях. І грілись би буржуйками


Без них война бы закончилась в 2022.
Комментарий сухой, без подтекста,как факт.
А что и кто в таком случае бы грыз или смоктал-тут вопрос открытый. Широчайшее поприще для догадок.
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 919
З нами з: 11.09.24
Подякував: 8 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 22 жов, 2025 20:33

  Господар Вельзевула написав:
  UA написав:
  Бетон написав:Удивительно, света нет, люди пришли на просмотр.
Я так понимаю, остались покупатели без предрассудков

Пользуясь ситуацией пришли нагибать тебя по цене.


Шутки шутками, а я не понимаю,какого рожна тот же Варшавский подорожал за год,при том что кругом стоны "не можем продать".
В стране война. Риски.
Покупатели есть. Цену дайте. И вот это нытье типа "какая вам разница прилет в квартиру за 64 или 57"- есть зомбирование.
Нафига мне покупать по нормальной цене? Оккупация, мобилизация, блекауты, может голодомор скоро.
Но я готов рискнуть при условии хорошей цены, что бы в случае удачного исхода был какой-то смысл.
Душить продаванов на - 30 от прайса,глядишь и продажи пойдут.

Допустим в стране,где квартиру в центре(с ремонтом и не 1К) лет 35 как не меняют на новенькую Жигу-Балтику, голодомора уже не будет(как его нет в Африке у тех, кто зарабатывает хотя бы долларов 500 в мес)
Мобилизация воров бюджета и баб с прокачанными губосиськами не пугает.
Блекаут, как три года назад говорил Виталя ирпенский - это способ содрать за ЭЭ с пересичного побольше(чем на востоке ЕС)
Строить то новое дешевле построенного старого и в лучших локациях хоть кто то что то теперь и позже вообще будет(как было в 15-16г.г.)???
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5446
З нами з: 16.06.15
Подякував: 295 раз.
Подякували: 363 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 22 жов, 2025 20:40

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Господар Вельзевула написав:
  UA написав:
  Бетон написав:Удивительно, света нет, люди пришли на просмотр.
Я так понимаю, остались покупатели без предрассудков

Пользуясь ситуацией пришли нагибать тебя по цене.


Шутки шутками, а я не понимаю,какого рожна тот же Варшавский подорожал за год,при том что кругом стоны "не можем продать".
В стране война. Риски.
Покупатели есть. Цену дайте. И вот это нытье типа "какая вам разница прилет в квартиру за 64 или 57"- есть зомбирование.
Нафига мне покупать по нормальной цене? Оккупация, мобилизация, блекауты, может голодомор скоро.
Но я готов рискнуть при условии хорошей цены, что бы в случае удачного исхода был какой-то смысл.
Душить продаванов на - 30 от прайса,глядишь и продажи пойдут.

Тебе квартира чтобы жить или самый умный?
1к за 115-140 куе а говнолокации это же ж инвестиционное, а не чтобы жить там самому. Согласен?
А в инвестиционном сегменте все такие же умные.
UA
 
Повідомлень: 9818
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1884 раз.
Подякували: 2362 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Сер 22 жов, 2025 21:09

  UA написав:Тебе квартира чтобы жить или самый умный?
1к за 115-140 куе а говнолокации это же ж инвестиционное, а не чтобы жить там самому. Согласен?
А в инвестиционном сегменте все такие же умные.


Мне есть жить. И не в сраной коробке,а в доме с тремя гаражами и 20 сотками земли в черте города.
Если бы я был самый умный,я был бы очильником ТЦК хотя бы какого-то сраного райцентра, а не флудил на финансах.
Что инвестиционное? Ты уверен что ввалить сейчас столько-это инвестиция?Какой де*** это купит?
Я клоню к тому, что вот ноют-нет продаж. Так цены дайте военные. Глядишь-люди и потянутся.Им же зачем то продавать надо в войну? Зачем лукаются-стремно, на будку в Польше не хватает или на хабари?
Так попускайтесь. А то сидят и ждут,вот продаж нет. Откуда им взятся?
А ты чо волаешь? Тоже продаешь? Или за державу обидно?:mrgreen:
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 919
З нами з: 11.09.24
Подякував: 8 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 22 жов, 2025 21:24

49 кв.метрів

В 2021 году там цена была по 2000 дол метр, это я точно знаю


  Господар Вельзевула написав: Так цены дайте военные.



  Господар Вельзевула написав: Хотелка 64.. Звоню, сулю 56- посылают. .


Зображення
Hotab
 
Повідомлень: 16849
З нами з: 15.02.09
Подякував: 398 раз.
Подякували: 2522 раз.
 
Профіль
 
5
4
4
Повідомлення Додано: Сер 22 жов, 2025 21:37

  Господар Вельзевула написав:
Шутки шутками, а я не понимаю,какого рожна тот же Варшавский подорожал за год,при том что кругом стоны "не можем продать".
В стране война. Риски.
Покупатели есть. Цену дайте. И вот это нытье типа "какая вам разница прилет в квартиру за 64 или 57"- есть зомбирование.
Нафига мне покупать по нормальной цене? Оккупация, мобилизация, блекауты, может голодомор скоро.
Но я готов рискнуть при условии хорошей цены, что бы в случае удачного исхода был какой-то смысл.
Душить продаванов на - 30 от прайса,глядишь и продажи пойдут.

1. Паркування надлишків (ФР нема, виїхати і гроші вивезти той ще квест).
2. Обхід фінмону і відмивання.
Можливо, ще єОселя
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41250
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1617 раз.
Подякували: 2863 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Сер 22 жов, 2025 21:48

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

продажі є, панік сейлів нема і поки не передбачається, якщо виходити на ринок з правильною ціною і з ліквідним обʼєктом - продати не важко, зараз взагалі ринок продавця, як би тяжко не було це визнавати падальщикам, диванним теоретикам та закордонним експертам

можу дати дієву пораду - наймайте сильних професійних рилів, навіть якщо самі реально здатні робити якісну передпродажну аналітику (99% пересічних на це не здатні бо не мають доступу до реальної інфи по проведеним угодам), основана на аналізі хотєлок, фейків та заманух «аналітика» - це повний шлак

і ще - просто викладувати і просувати оголошення на олх та ріелті, які кишать клонами та заманухами - на сьогодні замало, це вже вчорашній день

зараз продають соцмережі і контент рилсів, сторисів та тіктоків, якщо не вмієте в це самі - наймайте рилів, , або контент мейкерів які вміють

і останнє - можна скільки завгодно проклинати рилів за аукціони, але якщо ви маєте реально ліквідний обʼєкт, то це найкраща можливість провалити щось швидко та ще й не по самому дну ринка навіть з урахуванням комісії рила

розвивайтесь, слідкуйте за трендами, не гальмуйте при прийнятті рішень та не зациклюйтесь на застарілих догмах - і буде вам щастя
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11897
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2736 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 22 жов, 2025 22:04

  kingkongovets написав:можу дати дієву пораду - наймайте сильних професійних рилів, навіть якщо самі реально здатні робити якісну передпродажну аналітику (99% пересічних на це не здатні бо не мають доступу до реальної інфи по проведеним угодам), основана на аналізі хотєлок, фейків та заманух «аналітика» - це повний шлак


На удивление корректное и толковое сообщение,как для вас. Другой вопрос, как отличить профессиональное рыло от кучи при***?
Они же все стелят лишь бы продать,слушать тошно.
Я обойдусь без рыла, знать бы количество и стоимость реальных сделок.
В Днепре,кстати,я имею такое рыло, весьма приятной женской наружности, что может и базу мне показать.И именно она окончательно отговорила меня брать ту хату,что я писал,забив в голову гвоздь-"высокий этаж,потом не продашь. или пусть отдают вообще задешево,так как ты тоже потом отдашь даром,если что" Как вариант- коррумпирование или соблазнение подобного рыла в Киеве ради доступа к их базе данных.
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 919
З нами з: 11.09.24
Подякував: 8 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
 
