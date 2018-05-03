Про це повідомляє прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.
Дивися повний текст США призупинили безмитне ввезення частини товарів з України.
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Додано: Пон 07 тра, 2018 09:15
США призупинили безмитне ввезення частини товарів з України
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст США призупинили безмитне ввезення частини товарів з України.
Додано: Пон 07 тра, 2018 10:03
Цель запрета в РФ товаров из Украины одна - уничтожение Украинской экономики, цель санкций США- защита интеллектуальной собственности, то есть это пинок соевой шайке в сторону закона, утруждающего воровство. А РФ это сырьевой придаток и кроме обмена бумажек на сырье там и торговать то нечем скоро будет. Ничего технологичного они предложить не могут в принципе. Вон 28 лет уже РН Ангару делают и еще лет 50 будут)).
Востаннє редагувалось Джон в Пон 07 тра, 2018 10:14, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 07 тра, 2018 10:13
Re: США призупинили безмитне ввезення частини товарів з Укра
Ерунда, всё под контролем! США реально и бесповоротно помогают нам перестроится в супердержаву. Вот и джавелинов нам даже подарили! Научимся нырять - воду в бассейн напустят!
Востаннє редагувалось mister-svet в Пон 07 тра, 2018 10:15, всього редагувалось 1 раз.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
Додано: Пон 07 тра, 2018 10:24
Не подарил, а продал в кредит за 47 лямов бумажек с портретами мертвых американских президентов
Кстати, непонятно еще, за чей счет «банкет»? Порошенко утверждает, что за счет американской стороны. Но Трамп до этого неоднократно давал понять, что готов продавать оружие Украине, а не дарить. За счет тех же кредитов
Востаннє редагувалось Михалыч в Пон 07 тра, 2018 10:30, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Пон 07 тра, 2018 10:26
Да, и какую интеллектуальную собственность они защищают когда США вводят пошлины на Украинскую сталь например
Додано: Пон 07 тра, 2018 10:28
Re: США призупинили безмитне ввезення частини товарів з Укра
Додано: Пон 07 тра, 2018 11:13
Re: США призупинили безмитне ввезення частини товарів з Укра
Зерно не есть исчерпаемый ресурс , а ресурс возобновляемый, причем зерно результат переработки, то есть продукт промежуточный. Чем лучше и совершеннее технология выращивания - тем больше зерна при меньших затратах. Металл тоже продукт производства, сам в слитках по огородам не валяется. А что имеем в РФ ? Труба и нефть с газом. Трубы они в Германии и Украине в основном закупают, скважины сверлят на импортном оборудование за исключением времен совка, отдавая часть углеводородов в замен за это все.. ну и все отстальное что вышло из недр продают.. как видим никакого производства нет.. воткнул наемный гастрабайтер под надзором немецкого инженера трубу в землю и по украинским трубам пошел газ в ЕС.. и где тут скреповые технологи по духовной добыче сырья за которое "дидываевали"? 100% сырьевая колония.
Додано: Пон 07 тра, 2018 11:14
Re: США призупинили безмитне ввезення частини товарів з Укра
Ватные пропагандоны резво завизжали. США исключило всего лишь 155 наименований из 3,5 тысяч товаров из беспошлинного списка. то есть эти 155 возить можно но с пошлиной. Раша же устраивала настоящие торговые войны, блокируя ввоз определенных товаров вообще, фактически это было эмбарго на ввоз а не исключение из "безпошлинного списка". Но кому-то так и хочется уровнять действительную экономическую и не только войну которую вела раша против Украины с всего навсего пошлинным ввозом наложенным США всего на 4% товаров из общего безпошлинного списка...
Додано: Пон 07 тра, 2018 11:18
Хочется обратить внимание на политику Китая в отношении авторского права в течении десятилетий и ее результат. Например "Патриоты" считают, что народ должен массово становиться ИТ специалистами, отсюда вопрос, если государство ужесточит политику в отношении использования пиратских программ, как это повлияет на массовость специализации. Сколько фотошоп стоит ни кто не подскажет?
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