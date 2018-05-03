США призупинили безмитне ввезення частини товарів з України

Додано: Пон 07 тра, 2018 10:13

Ерунда, всё под контролем! США реально и бесповоротно помогают нам перестроится в супердержаву. Вот и джавелинов нам даже подарили! Научимся нырять - воду в бассейн напустят!

Востаннє редагувалось mister-svet в Пон 07 тра, 2018 10:15, всього редагувалось 1 раз.

«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.