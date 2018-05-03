США призупинили безмитне ввезення частини товарів з України

Дружба - дружбой, а денежки ...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 07 тра, 2018 13:02
Дружба - дружбой, а денежки ...
Всё IMHO
Додано: Пон 07 тра, 2018 13:13
Вы действительно так считаете? Тогда ознакомьтесь с последними данными
"Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по отдельным видам экономической деятельности Российской Федерации
за 2018 год" (январь-март)
Промышленное производство - 14 527 833 млн. рублей
Из них
ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 3 835 168 млн. рублей (26,5%)
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА 8 830 014 млн. рублей (60,7%)
В том числе
Машиностроение и электронная промышленность 1 430 289 млн. рублей (9,8% от общего объема промышленного производства)
Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у січні-березні 2018
Промисловість млн.грн 621 436,4
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів 86 534,4 (13.8%)
Переробна промисловість 373 150,6 (60.0%)
Машинобудування, крім ремонту та монтажу машин і устатковання 38 272,5 (6.1%)
Как видим, в общей доле промышленного производства доля обрабатывающей промышленности в РФ больше, а что касается продукции с наиболее высокой долей добавленной стоимости (машиностроение/металлообработка/электрическая и электронная промышленность) ее доля в 1,6 раза больше, чем на Украине. Я уже не говорю об объемах и динамики их изменения - в 88-ом промышленное производство РсФСР составляло 492 млрд. ТЕХ рублей, УССР -157 млрд, т.е. 3,13 к 1, в 1-ом квартале 2018-го - 10,5 к 1, в перерабатывающей промышленности -10,6 к 1, в машиностроении и металлообработке вкупе с электротехникой и электроникой - 16,6 к 1
Додано: Пон 07 тра, 2018 13:54
Волгарь на самом деле не катастрофический разрыв, если судить по населению. У вас промышленность в 10 раз больше, но и населения раз в пять больше (30/150 млн. примерно). По сельхозу натуральные цифры сопоставимые, но на душу населения у нас, соответственно все в те же 5 раз больше получится. По металлу у вас раза в три больше, но на душу населения уже меньше. Есть перекос в сторону природных ископаемых, можно сказать исторический, он реально вас и спасает, в противном случае только логистические издержки на содержание огромных территорий сожрали бы все резервы за несколько лет
Додано: Пон 07 тра, 2018 14:42
Официально 147 млн. и 39 (без ЛНДР), т.е. 3,77 к 1. А при обретении независимости от СССР было 148,5 к 52,1, т.е. 2,85. В реале, если учитывать НАЛИЧНОЕ население, то 160 к 35, т.е. - 4,6. Насчет сельского хозяйства - 30 лет назад соотношение объемов сельхозпроизводства было 102 млрд. советских рублей к 48-ми, т.е. 2,12 к 1. По итогам 1- го квартала
Основні показники соціально-економічного розвитку України
Фактично за січень–березень 2018р.
Обсяг сільськогосподарської продукції, млн.грн 49 578,0
Или 112 млрд. рублей в эквиваленте - соотношение 5,6 к 1. РФ увеличила производство сахара с 3,9 до 6,5 млн. т, растительного масла с 1,1 до 4,7 млн.т, не только покрыв свои потребности, но и став крупным экспортером этйо продукции. Украина же снизила производство сахара с 6 до 2 млн. т, молока с 24 до 10 млн. т. И тенденция однозначна - в РФ плюс, на Украине - минус.
"Кількість сільськогосподарських тварин на 1 квітня1 (2018 в % к 2017)
Велика рогата худоба - 95,5
у т.ч. корови 95,7
Свині 91,9
Вы действительно в это верите?
Тогда я Вас разочарую - потребление мясопродуктов в РФ в 18-ом будет 75+ кг на душу населения, а производство 10,8 млн. т в убойном весе. На Украине - 55 кг, а производство 2,3 млн. т (в лучшем случае, потому что оно не растет - растет экспорт). 30 лет назад в УССР производили 4,3 млн. т, в РСФСР - 9,8 млн. т мяса.
А вот как выглядит динамика поголовья скота.
А было 85 и 40 млн т.
Я привел достаточно цифр, обобщенных, кроме объема ВВП, который по итогам 17-го составит примерно 1 580 млрд. в РФ и 115 млрд. на Украине (номинальные значения). Когда-то наши экономики соотносились как 3 к 1 (номинально) и примерно 2,6-2,7 к 1 (по ППС), ведь в УССР покупательная способность рубля была выше.
Сейчас - почти 14 к 1.
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