США призупинили безмитне ввезення частини товарів з України

Дружба - дружбой, а денежки ...
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Додано: Пон 07 тра, 2018 13:02
Дружба - дружбой, а денежки ...
Всё IMHO
Додано: Пон 07 тра, 2018 13:13
Вы действительно так считаете? Тогда ознакомьтесь с последними данными
"Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по отдельным видам экономической деятельности Российской Федерации
за 2018 год" (январь-март)
Промышленное производство - 14 527 833 млн. рублей
Из них
ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 3 835 168 млн. рублей (26,5%)
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА 8 830 014 млн. рублей (60,7%)
В том числе
Машиностроение и электронная промышленность 1 430 289 млн. рублей (9,8% от общего объема промышленного производства)
Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у січні-березні 2018
Промисловість млн.грн 621 436,4
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів 86 534,4 (13.8%)
Переробна промисловість 373 150,6 (60.0%)
Машинобудування, крім ремонту та монтажу машин і устатковання 38 272,5 (6.1%)
Как видим, в общей доле промышленного производства доля обрабатывающей промышленности в РФ больше, а что касается продукции с наиболее высокой долей добавленной стоимости (машиностроение/металлообработка/электрическая и электронная промышленность) ее доля в 1,6 раза больше, чем на Украине. Я уже не говорю об объемах и динамики их изменения - в 88-ом промышленное производство РсФСР составляло 492 млрд. ТЕХ рублей, УССР -157 млрд, т.е. 3,13 к 1, в 1-ом квартале 2018-го - 10,5 к 1, в перерабатывающей промышленности -10,6 к 1, в машиностроении и металлообработке вкупе с электротехникой и электроникой - 16,6 к 1
Додано: Пон 07 тра, 2018 13:54
Волгарь на самом деле не катастрофический разрыв, если судить по населению. У вас промышленность в 10 раз больше, но и населения раз в пять больше (30/150 млн. примерно). По сельхозу натуральные цифры сопоставимые, но на душу населения у нас, соответственно все в те же 5 раз больше получится. По металлу у вас раза в три больше, но на душу населения уже меньше. Есть перекос в сторону природных ископаемых, можно сказать исторический, он реально вас и спасает, в противном случае только логистические издержки на содержание огромных территорий сожрали бы все резервы за несколько лет
Додано: Пон 07 тра, 2018 14:42
Официально 147 млн. и 39 (без ЛНДР), т.е. 3,77 к 1. А при обретении независимости от СССР было 148,5 к 52,1, т.е. 2,85. В реале, если учитывать НАЛИЧНОЕ население, то 160 к 35, т.е. - 4,6. Насчет сельского хозяйства - 30 лет назад соотношение объемов сельхозпроизводства было 102 млрд. советских рублей к 48-ми, т.е. 2,12 к 1. По итогам 1- го квартала
Основні показники соціально-економічного розвитку України
Фактично за січень–березень 2018р.
Обсяг сільськогосподарської продукції, млн.грн 49 578,0
Или 112 млрд. рублей в эквиваленте - соотношение 5,6 к 1. РФ увеличила производство сахара с 3,9 до 6,5 млн. т, растительного масла с 1,1 до 4,7 млн.т, не только покрыв свои потребности, но и став крупным экспортером этйо продукции. Украина же снизила производство сахара с 6 до 2 млн. т, молока с 24 до 10 млн. т. И тенденция однозначна - в РФ плюс, на Украине - минус.
"Кількість сільськогосподарських тварин на 1 квітня1 (2018 в % к 2017)
Велика рогата худоба - 95,5
у т.ч. корови 95,7
Свині 91,9
Вы действительно в это верите?
Тогда я Вас разочарую - потребление мясопродуктов в РФ в 18-ом будет 75+ кг на душу населения, а производство 10,8 млн. т в убойном весе. На Украине - 55 кг, а производство 2,3 млн. т (в лучшем случае, потому что оно не растет - растет экспорт). 30 лет назад в УССР производили 4,3 млн. т, в РСФСР - 9,8 млн. т мяса.
А вот как выглядит динамика поголовья скота.
А было 85 и 40 млн т.
Я привел достаточно цифр, обобщенных, кроме объема ВВП, который по итогам 17-го составит примерно 1 580 млрд. в РФ и 115 млрд. на Украине (номинальные значения). Когда-то наши экономики соотносились как 3 к 1 (номинально) и примерно 2,6-2,7 к 1 (по ППС), ведь в УССР покупательная способность рубля была выше.
Сейчас - почти 14 к 1.
Додано: Пон 07 тра, 2018 15:15
По населению, ситуативно полагаю, что население Украины с учетом потерь густонаселенных территорий и массовой трудовой и нетрудовой миграции цифры таки реальные, для Украины точно. Т.е. раз в пять, да вы особо и не возражаете, вроде.. Со времен УССР население почти уполовинилось, поэтому и "душевые" показатели следует аппроксимировать. По прочему - Вы меня особо не убедили, просто потому, что приводите "удобные" Вам цифры, забывая другие. Скажем, по мясу попробуйте сравнить птицу, (то, что скотину повырезали, я и так знаю) - поверьте, вы удивитесь. Да и вообще у нас огромная доля скота, свиней и птицы содержатся в малых фермерских хозяйствах, не поддающихся учету - таковых сотни тысяч. Соответственно, структура потребления несколько получше. В целом я с Вами соглашусь - промышленность страны люто деградировала со времен УССР, на то есть множество объективных и субъективных факторов. Зато сельхоз, как и у вас, на подъеме - скажем, по зерновым (зерно, кукуруза, масло) - обобщенные показатели схожи с вашими (по кукурузе вдвое выше, по пшенице вдвое ниже). И это без всяких продуктовых санкций. Есть другие проблемы - отсутствие семенного фонда и подобное, но то такэ. По прочему: к сожалению, цифры подушевого ВВП не сильно греют карман рядового россиянина. В целом, по моими наблюдениям, среднее домохозяйство в Украине и России живут соизмеримо - у нас народ немного другой, более предприимчивый, не ждущий подачек от государства, как у Вас принято. Это не в обиду сказано - жизнь такая
Додано: Пон 07 тра, 2018 15:52
Цифры даны с учетом ЛПХ населения. В УССР было 20 млн. свиней, сейчас - менее 6-ти.
УССР собирала в среднем 50 млн т. зерновых в год, сейчас 60-62. Только структура стала другая - около 30 млн. из них ГМО кукуруза. РСФСР - 95-100 млн., в прошлом году -140 млн. т, из них 30 лет назад было 45 млн. т пшеницы, в прошлом году -86. В итоге РСФСР потребляла 16-20 млн т. импортного зерна, а в этом сельхозгоду экспортирует 50 млн. т.
Тогда объясните следующие цифры
Оборот роздрібної торгівлі у січні–березні 2018р.,
млн.грн 209 565.5
Получается, что средний россиянин (даже если с гастарбайтерами 160 млн.человек, хотя большинство из них кроме дешевых продуктов ничего не покупает, и как
потребители они идут 2-е за 1-го россиянина) купил за квартал товаров на 44 тыс. рублей, а средний украинец (если исходить из 35 млн. человек наличного населения) в лучшем случае на 13 тыс. в эквиваленте.
Додано: Пон 07 тра, 2018 16:14
Мне очень сложно Вам это объяснить, просто невероятно, тут нужно видеть.. Я вам так скажу - в Киеве (схожая ситуация в Одессе, Львове...) и пригородах, при абсолютном отсутствии ипотеки, возводится рекордное количество новостроев, квартиры в которых нарасхват. Т.е. чистый кэш. На улицах города каждая десятая тачка - коммерческий авто. Практически любой доморощенный бизнес малого и среднего калибра работает по серой схеме: минимальная з/п+ конверт, при каждом ООО десятки ФОП (у вас ИП, вроде называются), работающие с кэшем, который потом чудным образом трансформируется в безнал, но уже плюс 5-7%. Вакантность торговых площадей рекордная. Есть такое ощущение, что в тени более половины баланса предприятий и кэша, и доля растет: схемы черно-серого импорта, конвертации и прочего только множатся. Это не отображается в статистике, Госкомстат у нас унылый, пол-палец-потолок. Это плохо со стороны налогооблагаемой базы, но в этом месте по другому не прожить.
Додано: Пон 07 тра, 2018 17:15
Нда. Блокировали как раз те товары, где хорошая наценка после обработки. Сырье не блокировали, т.к. Украину хотят видеть только в виде сырьевой страны?
Додано: Пон 07 тра, 2018 18:37
Re: США призупинили безмитне ввезення частини товарів з Укра
Вы про тот Киев, в котором зависло 40-70 тыс. квартир на первичном рынке при продажах, в лучшем случае, 5 тыс. в год? Про тот, в котором новострои пустуют на 70%? Или про какой-то другой Киев из параллельной реальности?
Додано: Пон 07 тра, 2018 19:23
У вас тоже своеобразная параллельная реальность. И про понимание "зависшего" (если в продаже висит воздух в строящихся новостроях, которые сдадут через год-два-три и более, это никак не "зависшие" объекты. Так можно зайти в супермаркет и заявит о "зависшей" колбасе на прилавке - ведь ее еще не купили), и про объемы продаж первички, и про пустующие новострои.
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