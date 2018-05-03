США призупинили безмитне ввезення частини товарів з України

Додано: Пон 07 тра, 2018 13:13

А что имеем в РФ ? Труба и нефть с газом. Трубы они в Германии и Украине в основном закупают, скважины сверлят на импортном оборудование за исключением времен совка, отдавая часть углеводородов в замен за это все.. ну и все отстальное что вышло из недр продают.. как видим никакого производства нет.. воткнул наемный гастрабайтер под надзором немецкого инженера трубу в землю и по украинским трубам пошел газ в ЕС.. и где тут скреповые технологи по духовной добыче сырья за которое "дидываевали"? 100% сырьевая колония.

"Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по отдельным видам экономической деятельности Российской Федерации

за 2018 год" (январь-март)

Промышленное производство - 14 527 833 млн. рублей

Из них

ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 3 835 168 млн. рублей (26,5%)

ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА 8 830 014 млн. рублей (60,7%)

В том числе

Машиностроение и электронная промышленность 1 430 289 млн. рублей (9,8% от общего объема промышленного производства)

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у січні-березні 2018

Промисловість млн.грн 621 436,4

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів 86 534,4 (13.8%)

Переробна промисловість 373 150,6 (60.0%)

Машинобудування, крім ремонту та монтажу машин і устатковання 38 272,5 (6.1%)

Вы действительно так считаете? Тогда ознакомьтесь с последними даннымиКак видим, в общей доле промышленного производства доля обрабатывающей промышленности в РФ больше, а что касается продукции с наиболее высокой долей добавленной стоимости (машиностроение/металлообработка/электрическая и электронная промышленность) ее доля в 1,6 раза больше, чем на Украине. Я уже не говорю об объемах и динамики их изменения - в 88-ом промышленное производство РсФСР составляло 492 млрд. ТЕХ рублей, УССР -157 млрд, т.е. 3,13 к 1, в 1-ом квартале 2018-го - 10,5 к 1, в перерабатывающей промышленности -10,6 к 1, в машиностроении и металлообработке вкупе с электротехникой и электроникой - 16,6 к 1