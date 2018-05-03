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США призупинили безмитне ввезення частини товарів з України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 07 тра, 2018 20:08
Faceless написав:
У вас тоже своеобразная параллельная реальность. И про понимание "зависшего" (если в продаже висит воздух в строящихся новостроях, которые сдадут через год-два-три и более, это никак не "зависшие" объекты. Так можно зайти в супермаркет и заявит о "зависшей" колбасе на прилавке - ведь ее еще не купили), и про объемы продаж первички, и про пустующие новострои.
За весь 2017 год в Киеве на первичном рынке было продано 2350 квартир при 66 000 предложения (пусть даже еще не достроенного). Вы хотите сказать, что это нормальная ситуация и квартиры идут нарасхват? Думаете, пока достроится раскупят?
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valme
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Додано: Пон 07 тра, 2018 20:18
valme написав:
За весь 2017 год в Киеве на первичном рынке было продано 2350 квартир при 66 000 предложения (пусть даже еще не достроенного). Вы хотите сказать, что это нормальная ситуация и квартиры идут нарасхват? Думаете, пока достроится раскупят?
В Харькове ситуация ещё хуже, в сданных в эксплуатацию новостроях частенько вообще по два-три окна вечером светятся и всё. А по документам конечно всё ок- массово переписано на своих ещё на стадии котлована : )
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Додано: Пон 07 тра, 2018 20:22
Faceless написав:
У вас тоже своеобразная параллельная реальность. И про понимание "зависшего" (если в продаже висит воздух в строящихся новостроях, которые сдадут через год-два-три и более, это никак не "зависшие" объекты. Так можно зайти в супермаркет и заявит о "зависшей" колбасе на прилавке - ведь ее еще не купили), и про объемы продаж первички, и про пустующие новострои.
Всё правильно человек пишет, я уже спорил с вами не так давно по этому поводу, и точно так же бесполезно. Если вокруг вас все живут в параллельной реальности, то может пора уже задуматься о реальности своей реальности? Извиняюсь за тавтологию : )
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Додано: Пон 07 тра, 2018 20:26
Surfer написав:
Ватные пропагандоны резво завизжали. США исключило всего лишь 155 наименований из 3,5 тысяч товаров из беспошлинного списка. то есть эти 155 возить можно но с пошлиной. Раша же устраивала настоящие торговые войны, блокируя ввоз определенных товаров вообще, фактически это было эмбарго на ввоз а не исключение из "безпошлинного списка". Но кому-то так и хочется уровнять действительную экономическую и не только войну которую вела раша против Украины с всего навсего пошлинным ввозом наложенным США всего на 4% товаров из общего безпошлинного списка...
Так рашка ж воевала по-братски, по-соседски.
А любое действие США у местных зрадофилов принято раздувать до размеров слона.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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Sommer
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