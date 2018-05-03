США призупинили безмитне ввезення частини товарів з України

Додано: Вів 08 тра, 2018 08:23

valme написав: sequence написав: Я вам так скажу - в Киеве (схожая ситуация в Одессе, Львове...) и пригородах, при абсолютном отсутствии ипотеки, возводится рекордное количество новостроев, квартиры в которых нарасхват. Я вам так скажу - в Киеве (схожая ситуация в Одессе, Львове...) и пригородах, при абсолютном отсутствии ипотеки, возводится рекордное количество новостроев, квартиры в которых нарасхват.



Вы про тот Киев, в котором зависло 40-70 тыс. квартир на первичном рынке при продажах, в лучшем случае, 5 тыс. в год? Про тот, в котором новострои пустуют на 70%? Или про какой-то другой Киев из параллельной реальности? Вы про тот Киев, в котором зависло 40-70 тыс. квартир на первичном рынке при продажах, в лучшем случае, 5 тыс. в год? Про тот, в котором новострои пустуют на 70%? Или про какой-то другой Киев из параллельной реальности?

Я отнюдь не пою дифирамбы нашим властям - мало того, я их ненавижу, как и статистику, которую они предоставляют. Сужу по себе - с НГ2018 заселился в новострой в Киеве - первый на этаже и единственный до сих пор. Но! Все квартиры в доме на 800 квартир раскуплены, паркинг, где место стоит 300-400К грн. раскуплен, во второй серии комплекса больше половины хат раскуплено.. Многие берут хаты как инвестицию, под перепродажу; другим на хату хватило, на ремонт уже нет; третьи просто никуда не спешат - заняты. И это только один комплекс! Какие 5 тыс. квартир - это что же получается, что каждая шестая продана именно в моем доме?? Бред..