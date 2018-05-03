США призупинили безмитне ввезення частини товарів з України

Додано: Вів 08 тра, 2018 10:04

Мне очень сложно Вам это объяснить, просто невероятно, тут нужно видеть.. Я вам так скажу - в Киеве (схожая ситуация в Одессе, Львове...) и пригородах, при абсолютном отсутствии ипотеки, возводится рекордное количество новостроев, квартиры в которых нарасхват. Т.е. чистый кэш.

В I квартале 2018 года введено в эксплуатацию 209,2 тыс. квартир общей площадью 15,7 млн.кв.метров, что составило 119,6% к соответствующему периоду предыдущего года

На улицах города каждая десятая тачка - коммерческий авто.

Практически любой доморощенный бизнес малого и среднего калибра работает по серой схеме: минимальная з/п+ конверт, при каждом ООО десятки ФОП (у вас ИП, вроде называются), работающие с кэшем, который потом чудным образом трансформируется в безнал, но уже плюс 5-7%. Вакантность торговых площадей рекордная. Есть такое ощущение, что в тени более половины баланса предприятий и кэша, и доля растет: схемы черно-серого импорта, конвертации и прочего только множатся. Это не отображается в статистике, Госкомстат у нас унылый, пол-палец-потолок. Это плохо со стороны налогооблагаемой базы, но в этом месте по другому не прожить.

Насчет рекордного количества - в 2017-ом на Украине введено в эксплуатацию 11,5 млн м2 жилья - чуть более 50% от уровня 1988-го, индекс строительной продукции в 1-ом квартале 18-го - 99,7 (т.е. объем ввода будет в лучшем случае таким же).В РФТ.е. за год будет введено более 80 млн. м2 жилья - на 15% больше, чем 30 лет назад. Или в 7,5-8 раз больше, чем на Украине...И ЭТО ОЧЕНЬ МАЛО - нужно стоить по квадратному меру на человека в годОпять сошлюсь на цифры. В 1-ом квартале 2018-го в РФ продано 393 тыс. новых легковых автомобилейНа Украине за тот же период -18 с небольшим тысяч.Или в 20 раз!!! меньше. Но Вы описываете этот ка бум продаж, а у нас эти цифры воспринимаются как начало выхода ихз кризиса.На форуме много раз обсуждали размер неучтенной экономики на Украине, и я много раз с цифрами на руках доказывал, что она базируется не ВНЕ, а ВНУТРИ официально учтенной - статьи ВВП накопление капитала/инвестиции/рост товарных запасов в итоге оказываются ПОТРЕБЛЕНИЕМ (за счет того, что государство/муниципалы платят гривну там, где частник -30-40 коп). Однако в общем случае это увеличивает потребленный ВВП по стране на 5-7 млрд. долларов, т.е. чуть более 3 000 на человека в год.