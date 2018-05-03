США призупинили безмитне ввезення частини товарів з України

Логично. ии..?) куда)
ничто ТАК не строится, как жилые кварталы. а это не средства производства
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Додано: Вів 08 тра, 2018 09:23
Re: вложить
Логично. ии..?) куда)
ничто ТАК не строится, как жилые кварталы. а это не средства производства
Додано: Вів 08 тра, 2018 10:04
Насчет рекордного количества - в 2017-ом на Украине введено в эксплуатацию 11,5 млн м2 жилья - чуть более 50% от уровня 1988-го, индекс строительной продукции в 1-ом квартале 18-го - 99,7 (т.е. объем ввода будет в лучшем случае таким же).
В РФ
Т.е. за год будет введено более 80 млн. м2 жилья - на 15% больше, чем 30 лет назад. Или в 7,5-8 раз больше, чем на Украине...И ЭТО ОЧЕНЬ МАЛО - нужно стоить по квадратному меру на человека в год
Опять сошлюсь на цифры. В 1-ом квартале 2018-го в РФ продано 393 тыс. новых легковых автомобилей
На Украине за тот же период -18 с небольшим тысяч.
Или в 20 раз!!! меньше. Но Вы описываете этот ка бум продаж, а у нас эти цифры воспринимаются как начало выхода ихз кризиса.
На форуме много раз обсуждали размер неучтенной экономики на Украине, и я много раз с цифрами на руках доказывал, что она базируется не ВНЕ, а ВНУТРИ официально учтенной - статьи ВВП накопление капитала/инвестиции/рост товарных запасов в итоге оказываются ПОТРЕБЛЕНИЕМ (за счет того, что государство/муниципалы платят гривну там, где частник -30-40 коп). Однако в общем случае это увеличивает потребленный ВВП по стране на 5-7 млрд. долларов, т.е. чуть более 3 000 на человека в год.
Додано: Вів 08 тра, 2018 10:09
Сказать то вы сказали, только ваше информация ваша информация НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ.
Продажи В КИЕВЕ идут со скрипом - застройщики держатся на плаву благодаря ПИРАМИДЕ ПРОДАЖ или сокращению объектов для реализации
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Вів 08 тра, 2018 10:22
Сравнивать нужно сравниваемое,
То есть в 7 раз больше, при разнице в населении в 5 раз.
Что неудивительно при гораздо более низких ипотечных ставках.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Додано: Вів 08 тра, 2018 10:36
Не в пять - гастарбайтеры в РФ НЕ покупают квартир, поэтому реальное соотношение потенциальных покупателей -147 млн. к 35-36 (с учетом тех 3-4 млн. украинских гастарбайтеров, которые не переселились окончательно за рубеж, а ездят туда-сюда), т.е. 4,1 раза.
Чтобы покончить со спором приведу всего одну цитату из дружеского (или нейтрального) к Украине источника.
Polska Niepodległa
Додано: Вів 08 тра, 2018 10:38
тут я вам так скажу, точнее, повторюсь. Бум строительства наблюдается в основном в трех областях: Киевской, Одесской, Львовской. Как обстоят дела в других регионах я не знаю! Именно здесь сосредоточено большинство платежеспособного населения. Равно, как у вас МО+Питер и еще пару областных центров. Сильно сомневаюсь, что в условном г. Борзя Читинской области сейчас бум новостроек, да и в Чите. Цифры потребления не всегда корректны, ибо есть куча неучтенных доходов, которые трансформируются во многом в бизнес (зачастую "серый") и недвигу (не всегда вовремя регистрируемую - т.е. если я купил новую хату, но не зарегистрировал техпаспорт, то ее какбэ нет, таких у мя половина соседей)
Додано: Вів 08 тра, 2018 10:45
Да я с вами спорить не собираюсь - просто каждый вечер, приходя домой вижу как растет очередная секция второго дома и съезжаются люди на ремонты в первый, что запарковаться негде. Мало того, я работаю в бизнесе вещей длительного потребления (мебель), общаюсь с руководством заводов-производителей полуфабрикатов и знаю, на каком уровне спрос. Примерно, но уровне 2012, чтобы вам меньше думалось.
Додано: Вів 08 тра, 2018 11:11
У нас в Нижнем Новгороде, вроде, никакого бума новостроек нет - обычное строительство
ВСЕГДА КОРРЕКТНЫ (если не вести речь о покупке борщевого набора, конечно) . ВВП - система двух записей, как бухгалтерия. Т.е. учитывается как ПРОИЗВЕДЕННЫЙ, так и ПОТРЕБЛЕННЫЙ ВВП. Для характеристики потребления важнее показатель ВНП - ВВП+сальдо внешний платежей/поступлений. Для Украины этот показатель меньше ВВП, т.е. официально в страну приходит меньше денег (даже с учетом кредитов МВФ и Евросоюза), чем уходит из нее. Неучтенными остаются 5-7 млрд. долларов в год, которые гастарбайтеры привозят домой кешем. НИКАКИХ ДРУГИХ источников просто нет. В конечном итоге все неучтенные доходы превращаются в расходы. И главные стати этих расходов - квартиры/машины/прирост финансового счета/валюта в матрасе. С первыми 2-мя все ясно - эти покупки регистрируются, т.е. входят в официальные отчеты. Депозиты растут но не вполне умеренно. Тезаврации валюты тоже не наблюдается - мы все были свидетели этом у в 90-х, когда государство раз раздав з/п/пенсии не могло собрать эти деньги в виде налогов/инкассации, и вынуждено было ежемесячно печатать новые. Сейчас денежная база в стране относительно стабильна.
Именно поэтому верхняя оценка ВНП в 2017-ом - 120 млрд. долларов. Что это за деньги - см выше польскую статью.
И если бы только это - рождаемость замещает смертность на 56%. Ежегодно за счет депопуляции и эмиграции страна теряет до полумиллиона граждан (1,6% наличного населения), деля с Болгарией/Литвой и Латвией сомнительное абсолютное первенство в мире. Проще говоря, за 3 года теряется 5% потребителей - о каких перспективах бизнеса Вы тут рассказываете?
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