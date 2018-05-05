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США призупинили безмитне ввезення
частини товарів з України

США призупинили безмитне ввезення частини товарів з України
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  #<1 ... 3456>
Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 09:23

Re: вложить

  freeze написав:тут надо понять, что понимается под термином.
Если вложить - значить преумножить, то покупка недвижимости сейчас вряд ли попадает в этот раздел.
Если вложить - значит сохранить, чтоб не спёрли в банках или из под подушки злые люди

Логично. ии..?) куда)
ничто ТАК не строится, как жилые кварталы. а это не средства производства
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 10:04

Мне очень сложно Вам это объяснить, просто невероятно, тут нужно видеть.. Я вам так скажу - в Киеве (схожая ситуация в Одессе, Львове...) и пригородах, при абсолютном отсутствии ипотеки, возводится рекордное количество новостроев, квартиры в которых нарасхват. Т.е. чистый кэш.

Насчет рекордного количества - в 2017-ом на Украине введено в эксплуатацию 11,5 млн м2 жилья - чуть более 50% от уровня 1988-го, индекс строительной продукции в 1-ом квартале 18-го - 99,7 (т.е. объем ввода будет в лучшем случае таким же).
В РФ
В I квартале 2018 года введено в эксплуатацию 209,2 тыс. квартир общей площадью 15,7 млн.кв.метров, что составило 119,6% к соответствующему периоду предыдущего года

http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/IssWW ... d03/83.htm
Т.е. за год будет введено более 80 млн. м2 жилья - на 15% больше, чем 30 лет назад. Или в 7,5-8 раз больше, чем на Украине...И ЭТО ОЧЕНЬ МАЛО - нужно стоить по квадратному меру на человека в год
На улицах города каждая десятая тачка - коммерческий авто.

Опять сошлюсь на цифры. В 1-ом квартале 2018-го в РФ продано 393 тыс. новых легковых автомобилей
https://www.autostat.ru/infographics/33794/
На Украине за тот же период -18 с небольшим тысяч.
https://www.autostat.ru/news/33928/
Или в 20 раз!!! меньше. Но Вы описываете этот ка бум продаж, а у нас эти цифры воспринимаются как начало выхода ихз кризиса.
Практически любой доморощенный бизнес малого и среднего калибра работает по серой схеме: минимальная з/п+ конверт, при каждом ООО десятки ФОП (у вас ИП, вроде называются), работающие с кэшем, который потом чудным образом трансформируется в безнал, но уже плюс 5-7%. Вакантность торговых площадей рекордная. Есть такое ощущение, что в тени более половины баланса предприятий и кэша, и доля растет: схемы черно-серого импорта, конвертации и прочего только множатся. Это не отображается в статистике, Госкомстат у нас унылый, пол-палец-потолок. Это плохо со стороны налогооблагаемой базы, но в этом месте по другому не прожить.

На форуме много раз обсуждали размер неучтенной экономики на Украине, и я много раз с цифрами на руках доказывал, что она базируется не ВНЕ, а ВНУТРИ официально учтенной - статьи ВВП накопление капитала/инвестиции/рост товарных запасов в итоге оказываются ПОТРЕБЛЕНИЕМ (за счет того, что государство/муниципалы платят гривну там, где частник -30-40 коп). Однако в общем случае это увеличивает потребленный ВВП по стране на 5-7 млрд. долларов, т.е. чуть более 3 000 на человека в год.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 10:09

  sequence написав: Я вам так скажу - в Киеве и пригородах, при абсолютном отсутствии ипотеки, возводится рекордное количество новостроев, квартиры в которых нарасхват. Т.е. чистый кэш.

Сказать то вы сказали, только ваше информация ваша информация НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ.
Продажи В КИЕВЕ идут со скрипом - застройщики держатся на плаву благодаря ПИРАМИДЕ ПРОДАЖ или сокращению объектов для реализации
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 10:22

  Волгарь написав:
Мне очень сложно Вам это объяснить, просто невероятно, тут нужно видеть.. Я вам так скажу - в Киеве (схожая ситуация в Одессе, Львове...) и пригородах, при абсолютном отсутствии ипотеки, возводится рекордное количество новостроев, квартиры в которых нарасхват. Т.е. чистый кэш.

Насчет рекордного количества - в 2017-ом на Украине введено в эксплуатацию 11,5 млн м2 жилья


Сравнивать нужно сравниваемое,

В 2017 году в России введено в эксплуатацию 1131,4 тыс. квартир общей площадью 78,6 млн.кв.метров,


То есть в 7 раз больше, при разнице в населении в 5 раз.
Что неудивительно при гораздо более низких ипотечных ставках.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 10:36

То есть в 7 раз больше, при разнице в населении в 5 раз.
Что неудивительно при гораздо более низких ипотечных ставках.

Не в пять - гастарбайтеры в РФ НЕ покупают квартир, поэтому реальное соотношение потенциальных покупателей -147 млн. к 35-36 (с учетом тех 3-4 млн. украинских гастарбайтеров, которые не переселились окончательно за рубеж, а ездят туда-сюда), т.е. 4,1 раза.
Чтобы покончить со спором приведу всего одну цитату из дружеского (или нейтрального) к Украине источника.
Polska Niepodległa
Украина не может вернуться к тому уровню ВВП, какой был у нее в 1990 году! При этом регресс оказался настолько серьезным, что по показателям она оказалась на уровне стран Африки. По экономическому развитию она чуть опережает такие государства, как Габон, Ботсвана, Намибия или Алжир, Тунис и Египет. По индексу социального развития и развития человеческого потенциала она занимает примерно то же место.
Оценивая экономические завоевания периода независимости, «Зеркало недели» предлагает использовать формулировку «самая большая экономическая катастрофа рубежа XX и XXI веков». Основной показатель — это сокращение ВВП на 35%. Согласно данным Всемирного банка, такого не было ни в одной другой стране. Среди государств, которые обнародовали свои показатели, похожих примеров в 1991 — 2015 годах было всего пять: следующие за Украиной места занимают Молдавия (—29%), Грузия (—14%), Зимбабве (—2,3%) и Южно-Африканская Республика (— 0,94%). Если учесть динамику развития, можно констатировать, что в тот же самый период украинская экономика пережила в три раза более сильный спад, чем экономика среднестатистического африканского государства.

https://inosmi.ru/politic/20180508/242166872.html
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 10:38

  Волгарь написав:..
тут я вам так скажу, точнее, повторюсь. Бум строительства наблюдается в основном в трех областях: Киевской, Одесской, Львовской. Как обстоят дела в других регионах я не знаю! Именно здесь сосредоточено большинство платежеспособного населения. Равно, как у вас МО+Питер и еще пару областных центров. Сильно сомневаюсь, что в условном г. Борзя Читинской области сейчас бум новостроек, да и в Чите. Цифры потребления не всегда корректны, ибо есть куча неучтенных доходов, которые трансформируются во многом в бизнес (зачастую "серый") и недвигу (не всегда вовремя регистрируемую - т.е. если я купил новую хату, но не зарегистрировал техпаспорт, то ее какбэ нет, таких у мя половина соседей)
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 10:45

  zahar_ написав:
  sequence написав: Я вам так скажу - в Киеве и пригородах, при абсолютном отсутствии ипотеки, возводится рекордное количество новостроев, квартиры в которых нарасхват. Т.е. чистый кэш.

Сказать то вы сказали, только ваше информация ваша информация НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ.
Продажи В КИЕВЕ идут со скрипом - застройщики держатся на плаву благодаря ПИРАМИДЕ ПРОДАЖ или сокращению объектов для реализации

Да я с вами спорить не собираюсь - просто каждый вечер, приходя домой вижу как растет очередная секция второго дома и съезжаются люди на ремонты в первый, что запарковаться негде. Мало того, я работаю в бизнесе вещей длительного потребления (мебель), общаюсь с руководством заводов-производителей полуфабрикатов и знаю, на каком уровне спрос. Примерно, но уровне 2012, чтобы вам меньше думалось.
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 11:11

Тут я вам так скажу, точнее, повторюсь. Бум строительства наблюдается в основном в трех областях: Киевской, Одесской, Львовской. Как обстоят дела в других регионах я не знаю! Именно здесь сосредоточено большинство платежеспособного населения. Равно, как у вас МО+Питер и еще пару областных центров. Сильно сомневаюсь, что в условном г. Борзя Читинской области сейчас бум новостроек, да и в Чите.

У нас в Нижнем Новгороде, вроде, никакого бума новостроек нет - обычное строительство
https://www.google.ru/search?q=%D0%A4%D ... 31&bih=615
Цифры потребления не всегда корректны, ибо есть куча неучтенных доходов, которые трансформируются во многом в бизнес (зачастую "серый") и недвигу (не всегда вовремя регистрируемую - т.е. если я купил новую хату, но не зарегистрировал техпаспорт, то ее какбэ нет, таких у мя половина соседей)

ВСЕГДА КОРРЕКТНЫ (если не вести речь о покупке борщевого набора, конечно) . ВВП - система двух записей, как бухгалтерия. Т.е. учитывается как ПРОИЗВЕДЕННЫЙ, так и ПОТРЕБЛЕННЫЙ ВВП. Для характеристики потребления важнее показатель ВНП - ВВП+сальдо внешний платежей/поступлений. Для Украины этот показатель меньше ВВП, т.е. официально в страну приходит меньше денег (даже с учетом кредитов МВФ и Евросоюза), чем уходит из нее. Неучтенными остаются 5-7 млрд. долларов в год, которые гастарбайтеры привозят домой кешем. НИКАКИХ ДРУГИХ источников просто нет. В конечном итоге все неучтенные доходы превращаются в расходы. И главные стати этих расходов - квартиры/машины/прирост финансового счета/валюта в матрасе. С первыми 2-мя все ясно - эти покупки регистрируются, т.е. входят в официальные отчеты. Депозиты растут но не вполне умеренно. Тезаврации валюты тоже не наблюдается - мы все были свидетели этом у в 90-х, когда государство раз раздав з/п/пенсии не могло собрать эти деньги в виде налогов/инкассации, и вынуждено было ежемесячно печатать новые. Сейчас денежная база в стране относительно стабильна.
Именно поэтому верхняя оценка ВНП в 2017-ом - 120 млрд. долларов. Что это за деньги - см выше польскую статью.
И если бы только это - рождаемость замещает смертность на 56%. Ежегодно за счет депопуляции и эмиграции страна теряет до полумиллиона граждан (1,6% наличного населения), деля с Болгарией/Литвой и Латвией сомнительное абсолютное первенство в мире. Проще говоря, за 3 года теряется 5% потребителей - о каких перспективах бизнеса Вы тут рассказываете?
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 13:18

Re: США призупинили безмитне ввезення частини товарів з Укра

  Волгарь написав:..
И если бы только это - рождаемость замещает смертность на 56%. Ежегодно за счет депопуляции и эмиграции страна теряет до полумиллиона граждан (1,6% наличного населения), деля с Болгарией/Литвой и Латвией сомнительное абсолютное первенство в мире. Проще говоря, за 3 года теряется 5% потребителей - о каких перспективах бизнеса Вы тут рассказываете?
Я не буду дальше углубляться в тему ВВП, с большинством тезисом я с вами согласен, для этого и не нужно быть Егишянцом каким нибудь. Основное вы верно излагаете ("учитесь, Киса!" :) ). Имеющаяюся рыночная ситуация - видимо, реализация отложенного спроса, праздник жизни не вечный, да я и не рассчитывал. Единственное, что хотел отметить - в неоэкономике ВВП не так коррелирует от численности населения, как от его образованности и доступу к капиталу . С численностью населения может коррелировать численность армии, но это тоже необязательно и тема другого разговора
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 13:46

в неоэкономике ВВП не так коррелирует от численности населения,

Простите, где? Применительно к конкретной ситуации in former USSR это скорее шутка.
Если российский high-tex благодаря военным заказам еще как-то держится на плаву, сохранив остатки НИОКР, то от Таллина до Тбилиси все давно распилено/разломано и вывезено в металлолом. И не просматривается ни единого шанса на восстановление порушенного.
как от его образованности и доступу к капиталу . С численностью населения может коррелировать численность армии, но это тоже необязательно и тема другого разговора

Ну, образование сейчас почти 100% высшее. Без него (и автокресла под задницей, судя по кругу знакомых моей дочери и зятя) ты лох/лохушка. Хотя 99,9% молодежи и не подозревает, что за этих термином скрывается всего лишь...ДЫРА НА ИДИШ.
А вот его качество...мог бы многое порассказать, и спецы среди молодежи есть хорошие, но в всем, что когда-то называлось околовсяческие науки, современные вузы на выходе штампуют абсолютное tabula rasa. Зато у моей 11-ти месячной внучки любимая игрушка - сотовый. А когда я в начале 80-х в Науке и жизни прочитал, что в Швеции начали продаваться первые Мотороллы, то даже не понял, как такое возможно.
Волгарь
 
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