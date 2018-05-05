США призупинили безмитне ввезення частини товарів з України

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 08 тра, 2018 14:15
Волгарь под неоэкономикой подразумевается приоритет рынка услуг над товарами - причем тут распил хай-тека? я не буду рассказывать про страну непуганых программистов, но это тоже - правда, программируют они не для нужд страны, тут только тратят.
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