США призупинили безмитне ввезення частини товарів з України

Волгарь под неоэкономикой подразумевается приоритет рынка услуг над товарами - причем тут распил хай-тека?
Вы, наверное, имели ввиду, что большАя часть добавленной стоимости создается в сфере услуг, а не производства? Простите, но так было ВСЕГДА - просто не существовало современной системы налогообложения с уплатой НДС/VAT, и реальная масса прибыли торговли и услуг (ее распределение) оставалась за кадром (экономического исследования). Поэтому К. Маркс и К (марксистские экономисты) делали вывод о приоритете производства добавленной стоимости в отраслях материального производства.
А о хай-теке я написал по одной простой причине - просто посчитайте, сколько добавленной стоимости (т.е. человеческого труда) таится в изделии, 1 гр. которого стоит 5-6 долларов в эквиваленте (на порядок дороже серебра), если само оно создано из алюминия/титана/пластика и кремния, т.е материалов в тысячи раз дешевле.