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США призупинили безмитне ввезення
частини товарів з України

США призупинили безмитне ввезення частини товарів з України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 14:15

Волгарь под неоэкономикой подразумевается приоритет рынка услуг над товарами - причем тут распил хай-тека? я не буду рассказывать про страну непуганых программистов, но это тоже - правда, программируют они не для нужд страны, тут только тратят.
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 14:46

Волгарь под неоэкономикой подразумевается приоритет рынка услуг над товарами - причем тут распил хай-тека?

Вы, наверное, имели ввиду, что большАя часть добавленной стоимости создается в сфере услуг, а не производства? Простите, но так было ВСЕГДА - просто не существовало современной системы налогообложения с уплатой НДС/VAT, и реальная масса прибыли торговли и услуг (ее распределение) оставалась за кадром (экономического исследования). Поэтому К. Маркс и К (марксистские экономисты) делали вывод о приоритете производства добавленной стоимости в отраслях материального производства.
А о хай-теке я написал по одной простой причине - просто посчитайте, сколько добавленной стоимости (т.е. человеческого труда) таится в изделии, 1 гр. которого стоит 5-6 долларов в эквиваленте (на порядок дороже серебра), если само оно создано из алюминия/титана/пластика и кремния, т.е материалов в тысячи раз дешевле.
Волгарь
 
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