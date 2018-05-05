США призупинили безмитне ввезення частини товарів з України

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 08 тра, 2018 14:15
Волгарь под неоэкономикой подразумевается приоритет рынка услуг над товарами - причем тут распил хай-тека? я не буду рассказывать про страну непуганых программистов, но это тоже - правда, программируют они не для нужд страны, тут только тратят.
Додано: Вів 08 тра, 2018 14:46
Вы, наверное, имели ввиду, что большАя часть добавленной стоимости создается в сфере услуг, а не производства? Простите, но так было ВСЕГДА - просто не существовало современной системы налогообложения с уплатой НДС/VAT, и реальная масса прибыли торговли и услуг (ее распределение) оставалась за кадром (экономического исследования). Поэтому К. Маркс и К (марксистские экономисты) делали вывод о приоритете производства добавленной стоимости в отраслях материального производства.
А о хай-теке я написал по одной простой причине - просто посчитайте, сколько добавленной стоимости (т.е. человеческого труда) таится в изделии, 1 гр. которого стоит 5-6 долларов в эквиваленте (на порядок дороже серебра), если само оно создано из алюминия/титана/пластика и кремния, т.е материалов в тысячи раз дешевле.
Додано: Вів 08 тра, 2018 16:11
Если понтуешься употреблением словосочетания in former USSR, не позорься с "high-tex".
Расскажи, почему презентованное вашему фюреру устройство "с Глонассом" было сделано с использованием украинских комплектующих? Почему после прекращения сотрудничества с Южмашем резко поплохело Роскосмосу? Почему в суперпуперджете 70% комплектующих - импортные?
Потому что в РФ high-tex?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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