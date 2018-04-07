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Finance.ua: Як відкрити
рахунок у польському банку

Finance.ua: Як відкрити рахунок у польському банку
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 17:12

Finance.ua: Як відкрити рахунок у польському банку

Пропонуємо до обговорення:
Все простіше, ніж здається
Навіщо українцю рахунок у польському банку? Він може стати в нагоді, якщо ви їдете до Польщі або інших країн ЄС на відпочинок, для розрахунків за товари чи послуги з місцевими або європейськими компаніями. Із впровадженням безвізу для багатьох це стає актуальним. Тим більше що для будь-якого громадянина України відкрити його не буде складно. Для цього не потрібні ані робоча віза, ані посвідка на проживання. Знадобиться лише закордонний паспорт й іноді, можливо, ідентифікаційний код. Я є клієнтом польських банків вже близько двох років і вирішив поділитися своїм досвідом. Думаю, він буде корисний тим, хто хоче відкрити тут рахунок або депозит, але не знає, як це зробити.

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D2
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 17:12

А наоборот?? Можно ли находясь в Польше, с такой польской карты перевести деньги в Украину на карту Приватбанка с конвертацией в гривны?
bolus60
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Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 12:27

Re: Finance.ua: Як відкрити рахунок у польському банку

bolus60 написав:А наоборот?? Можно ли находясь в Польше, с такой польской карты перевести деньги в Украину на карту Приватбанка с конвертацией в гривны?
https://www.liqpay.ua/uk/personal/
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 12:53

Посилання
"Інструкція Як поповнити картку закордонного банку у Приват24"

не працює - http://prntscr.com/jfnbi4
greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 13:55

  greenozon написав:Посилання
"Інструкція Як поповнити картку закордонного банку у Приват24"

не працює
Після переїзду на новий сайт посилання не працює :(
Вони посилалися на цю сторінку:
https://old.privatbank.ua/ru/pay/

Посилання на новому сайті:
https://privatbank.ua/perevod-na-kartu- ... ugom-banke
або через грошові перекази чи Swift.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 13:57

  bolus60 написав:А наоборот?? Можно ли находясь в Польше, с такой польской карты перевести деньги в Украину на карту Приватбанка с конвертацией в гривны?

Можно. И на Приват, и на другие укр. банки.
https://sendmoney.privatbank.ua/ru/

Курс получается дурной. Хоть это и зависит от курса продажи USD в конкретном польском банке-эмитенте карты, но он везде в польских банках дурной. Например, Миллениум светит сегодня 3.73, а в обменке по 3.62.
Если сумма больше 2-3 тыс. зл., то за разницу можно Визз-эйром туда-назад смотаться и лично передать.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 14:20

Re: Finance.ua: Як відкрити рахунок у польському банку

По сути статья нормальная, но уточню, что Zachodni просто высылает карту только по територии Польши поэтому и отказывает нерезидентам, а Pekao никаких ИПНов не просил, а карту выслал прямо в Украину. Да и симка не особо нужна, многие украинский номер вводят в систему.
Poleg
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 09:08

Re: Finance.ua: Як відкрити рахунок у польському банку

bolus60 написав:А наоборот?? Можно ли находясь в Польше, с такой польской карты перевести деньги в Украину на карту Приватбанка с конвертацией в гривны?

transferwise?
maxim2014
 
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