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Finance.ua: Як відкрити
рахунок у польському банку

Finance.ua: Як відкрити рахунок у польському банку
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Як заощаджувати та економити
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 09:54

  aladin написав:Уточните, пожалуйста, по состоянию на май 2018 - какой польский банк откроет счет только по биометрическому загранпаспорту, т.е. БЕЗ pesel и польской прописки? Спасибо


В колл-центре если попросить могут переключить на украинско-говорящего оператора Milennium
nosmoking_nodrugs
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 19:40

Re: Finance.ua: Як відкрити рахунок у польському банку

В Кракове буквально пару дней тому зашел в отделение mbank-а, спросил про конто не резиденту - песел хотят, и карту побуту.
PS Напишите если кто на своем опыте - где и в каком банке можно обойтись без всего этого только биометрией.
Джон
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 03:11

https://polecam.getinbank.pl/lp/main/ro ... 2=160383X8
chieff
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 16:28

  chieff написав:https://polecam.getinbank.pl/lp/main/rorua_ua/?gnbaffid=next&affId=20052&epi=38020714901968&epi2=160383X8
я про него в курсе.. но вот поляки как бы от этого банка не в восторге..но опять c иной стороны - в принципе работает и есть фонд гарантування вкладів ихний ...
Джон
 
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