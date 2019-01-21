В колл-центре если попросить могут переключить на украинско-говорящего оператора Milennium
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Як заощаджувати та економити
Додано: Сер 19 гру, 2018 09:54
Додано: Пон 14 січ, 2019 19:40
Re: Finance.ua: Як відкрити рахунок у польському банку
В Кракове буквально пару дней тому зашел в отделение mbank-а, спросил про конто не резиденту - песел хотят, и карту побуту.
PS Напишите если кто на своем опыте - где и в каком банке можно обойтись без всего этого только биометрией.
Додано: П'ят 01 лют, 2019 03:11
Додано: Вів 05 лют, 2019 16:28
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