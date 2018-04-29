RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Понад 40% українців підтримують
інтеграцію України в ЄС...

Понад 40% українців підтримують інтеграцію України в ЄС...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 13:10

Понад 40% українців підтримують інтеграцію України в ЄС...

Пропонуємо до обговорення:
Вступ до НАТО підтримують 40% опитаних українців.

Дивися повний текст Понад 40% українців підтримують інтеграцію України в ЄС - опитування.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 81818
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 13:10

А нету никакого опроса, где Украина самостоятельная и не состоит в каком-то блоке?
Reddick
 
Повідомлень: 43
З нами з: 08.12.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 13:42

Re: Понад 40% українців підтримують інтеграцію України в ЄС.

  Reddick написав:А нету никакого опроса, где Украина самостоятельная и не состоит в каком-то блоке?


К сожалению, такая концепция (Украина самостоятельная) у большинства не укладывается в голове.
valme
 
Повідомлень: 25
З нами з: 03.10.16
Подякував: 7 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 14:03

Re: Понад 40% українців підтримують інтеграцію України в ЄС.

А сколько процентов европейцев это поддерживают? :)
fokus
 
Повідомлень: 165
З нами з: 19.03.16
Подякував: 40 раз.
Подякували: 63 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 16:21

  fokus написав:А сколько процентов европейцев это поддерживают? :)

Ноль
back in USSR
slavek
 
Повідомлень: 4781
З нами з: 16.08.09
Подякував: 95 раз.
Подякували: 848 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 20:13

не верится, либо эти 40% небыли в ЕС или были как туристы и

не верится, либо эти 40% небыли в ЕС или были как туристы и не жили, потому что нужно пожить чтобы понять как живется.
Да согласен, их гражданам в их же странах думаю лучше чем украинцам в Украине, но на хорошие работы и где платят побольше берут в первую очередь своих граждан, я не могу говорить о всей Европе, не был во всех странах, но вот южная Европа как Греция, Португалия, Италия, Испания, Франция задыхаются от нелегалов, безработица сумасшедшая, там своим не хватает работы, то что они где-то могут заработать 1000-2000 евро не о чем не говорит, бензин дороже, аренда квартир, коммуналка, хлеб черный буханка 2 евро в Испании, по цене бутылки хорошего вина :)
Купить квартиру, так вот кто-то говорит там кредиты дают под 3-5%, да, дают, так квартиры в новых домах стартуют от 3000 до 5000 евро за кв.м.
В старых намного дешевле , но делать ремонт здесь и у нас - совсем разные вещи и цены!
Короче много нюансов, их экономика трещит по швам, ввели евро, а вот сами экономики стран ЕС очень разные если к примеру сравнивать север и юг. Беженцы плывут, я уж думаю как бы нам скоро не пришлось отгораживаться от них!
Вы думаете европейцы идиоты и они ввели безвиз для того чтобы вы с легкостью там работали? Им нужны деньги, туристы или дешевая рабочая сила , которая будет не пивко попивать а пахать на плантациях за 10 евро в день, это по испански либо 5 бутылок вина или 5 буханок черного хлеба.
Я Вас не пугаю, у каждого свой путь, может у кого-то другое мнение, но мое, то что у нас очень прекрасная страна, климат, природа, но также нужно работать, но ты хоть в своей стране, также нужно учится, развиваться, как говорил Шевченко: свого не цурайтеся і чужому навчайтеся! В хорошому розумінні цього слова!
Есть много чего плохого, приезжайте, смотрите ЕС, учитесь тому хорошему что можно взять у них! К примеру выучить хорошо их язык.....это не мешки таскать на плечах.
Всем желаю хорошего дня и уверен что в Украине все будет хорошо, я к примеру иностранцам говорю о многом том хорошем что есть у нас и они в шоке, они почему-то знают о нас только плохое, видимо по их ТВ хорошо по ушам ездят.
Пишу с Испании, если кому-то что-то интересно пишите в приват....
Raymond
 
Повідомлень: 754
З нами з: 16.12.08
Подякував: 184 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 20:36

не простой выбор пинающего панского сапога,который можно с вожделением лизнуть
dexter
 
Повідомлень: 79
З нами з: 10.04.17
Подякував: 6 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 20:50

Движение Украины к вступлению в Европейский Союз поддерживает 46% опрошенных украинцев,
...
три четверти (75%) респондентов считают, что руководство Украины ведет страну в неправильном направлении

Странные какие-то проценты, ведь руководство Украины, если верить их заявлениям, как раз и ведет страну в ЕС.
yanyura
 
Повідомлень: 3529
З нами з: 09.01.09
Подякував: 819 раз.
Подякували: 647 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: warlamp і 22 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Мінсоцполітики пояснили, в яких випадках українців...
R2 » Вів 08 тра, 2018 19:21
7 244
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 тра, 2018 21:08
warlamp
Скільки українців дають хабарі - опитування
R2 » Вів 08 тра, 2018 21:09
7 248
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 тра, 2018 19:30
Sommer
Тільки 11% українців згодні з підвищенням пенсійного віку 1, 2
R2 » Нед 29 кві, 2018 11:49
19 1013
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 тра, 2018 12:08
Shram

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (9936)
09.05.2018 22:03
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.