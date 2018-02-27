Банки припинили знижувати ставки за депозитами в гривні
Дивися повний текст Ставки за депозитами у валюті оновили історичний мінімум.
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Додано: Чет 10 тра, 2018 09:21
Ставки за депозитами у валюті оновили історичний мінімум
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Дивися повний текст Ставки за депозитами у валюті оновили історичний мінімум.
Додано: Чет 10 тра, 2018 09:33
золотое время 2006-2008 год и ставки были хороши и доллар был 4,75 и инвестиции шли миллиардами в Украину , профукали все .......
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