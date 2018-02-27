Ставки за депозитами у валюті оновили історичний мінімум

Додано: Чет 10 тра, 2018 13:25

какая разница, како был курс, зато в 14-15 в Привате ставка была 16 в долларах, 15 в евро

Боже, Царя Шеколадного храни!

Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!