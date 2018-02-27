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Ставки за депозитами у валюті
оновили історичний мінімум

Ставки за депозитами у валюті оновили історичний мінімум
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 09:21

Ставки за депозитами у валюті оновили історичний мінімум

Пропонуємо до обговорення:
Банки припинили знижувати ставки за депозитами в гривні

Дивися повний текст Ставки за депозитами у валюті оновили історичний мінімум.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 09:21

Самые интересные ставки у Аваля - бесплатно (0,01%).
LOKY
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 09:33

золотое время 2006-2008 год и ставки были хороши и доллар был 4,75 и инвестиции шли миллиардами в Украину , профукали все .......
makishin60
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 12:57

makishin60

Пузырь - это не золотое время, а очень опасное, сколько людей погорело на грндепо и (эти громко орут и до сих пор Украину на дно тянут) валютных кредитов
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 13:09

  makishin60 написав:золотое время 2006-2008 год и ставки были хороши и доллар был 4,75 и инвестиции шли миллиардами в Украину , профукали все .......

И средняя зарплата была 200 долларов, почти вдвое ниже чем сейчас. Это при том, что долговой нагрузки было в разы меньше. Потмоу что економика была почти чисто сырьевая, и направленная почти полностью на свинособак.
locustsucol
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 13:25

какая разница, како был курс, зато в 14-15 в Привате ставка была 16 в долларах, 15 в евро
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 13:48

  locustsucol написав:
  makishin60 написав:золотое время 2006-2008 год и ставки были хороши и доллар был 4,75 и инвестиции шли миллиардами в Украину , профукали все .......

И средняя зарплата была 200 долларов, почти вдвое ниже чем сейчас. Это при том, что долговой нагрузки было в разы меньше. Потмоу что економика была почти чисто сырьевая, и направленная почти полностью на свинособак.

Извини но ты врешь средняя зарплата была 2100 грн или же 442 доллара , и эта зарплата была у простого рабочего , сейчас у меня в городе зарплата простого рабочего 4500-5000 грн или же 170-180 доллара
makishin60
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 14:18

не знаю как в 2006, но в 7-8 простые работяги на стройке (SkyMall, строил Eurocon) зарабатывали по 5000грн (штука с хвостиком), но это было не очень-то и много, имхо сейчас на 600-700 долл поярче
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 18:15

Re: Ставки за депозитами у валюті оновили історичний мінімум

Угу, тікаю потихеньку з банок... :(
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 18:54

  chipmunk написав:Угу, тікаю потихеньку з банок...

думаю, більшість тікає
Rainbow
 
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