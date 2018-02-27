Банки припинили знижувати ставки за депозитами в гривні
Дивися повний текст Ставки за депозитами у валюті оновили історичний мінімум.
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Додано: Чет 10 тра, 2018 09:21
Ставки за депозитами у валюті оновили історичний мінімум
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ставки за депозитами у валюті оновили історичний мінімум.
Додано: Чет 10 тра, 2018 09:33
золотое время 2006-2008 год и ставки были хороши и доллар был 4,75 и инвестиции шли миллиардами в Украину , профукали все .......
Додано: Чет 10 тра, 2018 12:57
makishin60
Пузырь - это не золотое время, а очень опасное, сколько людей погорело на грндепо и (эти громко орут и до сих пор Украину на дно тянут) валютных кредитов
Додано: Чет 10 тра, 2018 13:09
И средняя зарплата была 200 долларов, почти вдвое ниже чем сейчас. Это при том, что долговой нагрузки было в разы меньше. Потмоу что економика была почти чисто сырьевая, и направленная почти полностью на свинособак.
Додано: Чет 10 тра, 2018 13:25
какая разница, како был курс, зато в 14-15 в Привате ставка была 16 в долларах, 15 в евро
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Додано: Чет 10 тра, 2018 13:48
Извини но ты врешь средняя зарплата была 2100 грн или же 442 доллара , и эта зарплата была у простого рабочего , сейчас у меня в городе зарплата простого рабочего 4500-5000 грн или же 170-180 доллара
Додано: Чет 10 тра, 2018 14:18
не знаю как в 2006, но в 7-8 простые работяги на стройке (SkyMall, строил Eurocon) зарабатывали по 5000грн (штука с хвостиком), но это было не очень-то и много, имхо сейчас на 600-700 долл поярче
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Додано: Чет 10 тра, 2018 18:15
Re: Ставки за депозитами у валюті оновили історичний мінімум
Угу, тікаю потихеньку з банок...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Чет 10 тра, 2018 18:54
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