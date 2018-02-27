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Ставки за депозитами у валюті
оновили історичний мінімум

Ставки за депозитами у валюті оновили історичний мінімум
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<12
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 19:25

  LOKY написав:Самые интересные ставки у Аваля - бесплатно (0,01%).

Аваль это для рядовых клиентов очень скучный банк во всех смыслах. Комиссии огромные, ставки по депозитам низкие обидные, грабительские способы продлить срок возврата вашего депозита применяются автоматически с попыткой сделать вид, что это нормально.
:shock:
И лица сотрудников потом такие добрые, что хочется их всех аннулировать :mrgreen: или умножить на ноль.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 19:38

buratinyo

мое мнение - Аваль вообще не банк. Он существует по инерции, заданной во времена украинских хозяев. Когда все клиенты (юрики) окончательно разбегутся, его продадут. За бесценок, как "Коммерцбанк" продавал дохлый "Форум": купил за 500, продал за 50 млн. долл.

П. С. А вообще я на секунду задумался - может, он (ввиду хорошей материнской структуры помогает "талантливым" деньги выводить? Очень возможно...
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 20:06

Re: Ставки за депозитами у валюті оновили історичний мінімум

max_us_ua написав:buratinyo

мое мнение - Аваль вообще не банк. Он существует по инерции, заданной во времена украинских хозяев. Когда все клиенты (юрики) окончательно разбегутся, его продадут. За бесценок, как "Коммерцбанк" продавал дохлый "Форум": купил за 500, продал за 50 млн. долл.

П. С. А вообще я на секунду задумался - может, он (ввиду хорошей материнской структуры помогает "талантливым" деньги выводить? Очень возможно...
Это банк для корпоратива, а не для розницы
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 20:58

Faceless

Согласен. Но несмотря на прибыли, которые он декларирует, - юрики из него бегут
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 21:23

  makishin60 написав:
  locustsucol написав:
  makishin60 написав:золотое время 2006-2008 год и ставки были хороши и доллар был 4,75 и инвестиции шли миллиардами в Украину , профукали все .......

И средняя зарплата была 200 долларов, почти вдвое ниже чем сейчас. Это при том, что долговой нагрузки было в разы меньше. Потмоу что економика была почти чисто сырьевая, и направленная почти полностью на свинособак.

Извини но ты врешь средняя зарплата была 2100 грн или же 442 доллара , и эта зарплата была у простого рабочего , сейчас у меня в городе зарплата простого рабочего 4500-5000 грн или же 170-180 доллара

И метр жилплощади в новострое до 2000 баксов доходил...
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