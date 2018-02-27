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Ставки за депозитами у валюті
оновили історичний мінімум

Ставки за депозитами у валюті оновили історичний мінімум
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 09:54

Стабильно, как на кладбище
Всё IMHO
Вкладчик1234
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