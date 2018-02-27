|
|
Ставки за депозитами у валюті оновили історичний мінімум
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 11 тра, 2018 09:54
Стабильно, как на кладбище
Всё IMHO
-
Вкладчик1234
-
-
- Повідомлень: 5441
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 3550 раз.
- Подякували: 1064 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему