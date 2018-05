Форуми / Форуми Дяді Саші

та інших авторів / Підсумки: світовий

фондовий ринок / Итоги: Мировой

фондовый рынок 10.05.18 Итоги: Мировой фондовый рынок 10.05.18 + Додати

тему Відповісти

на тему Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.

Додано: Чет 10 тра, 2018 13:16 Итоги: Мировой фондовый рынок 10.05.18 США



Фондовый рынок США в среду завершил торги ростом - основные индексы оправились от ранней слабости, так как рост как энергетических, так и технологических компаний привел к общему росту рынков.



Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 0,8% до 24544 пункта, показав рост пятую сессию подряд. Индекс S&P500 прибавил 1% до 2698 пункта.

Индекс Nasdaq Composite вырос на 1% до 7340 пункта, продолжая расти уже четвертую сессии подряд.



Акции компаний энергетического сектора в этот день выросли на 2% после решения президента Дональда Трампа днем раньше вывести США из ядерной сделки с Ираном и возобновить санкции против нефтедобывающей страны.



Акции Exxon Mobil Corp. выросли на 2,4%, акции Chevron Corp. выросли на 1,7%. Технологический сектор был поддержан акциями Facebook Inc., которые выросли на 2,1%, и акциями Alphabet Inc., которые прибавили 2,9%.

Индекс волатильности VIX упал на 7,7%, и был на пути к достижению минимального уровня за три месяца.



Трамп во вторник объявил, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого «шестеркой» международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Кроме того, президент США объявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки.

Цены на нефть к закрытию бирж в США выросли на 3%, что вызвало и рост стоимости акций энергетических компаний.

«Трудно понять, насколько решение Трампа сказалось на акциях, и насколько большой риск оно несет, однако оно однозначно поддерживает нефтяное ралли сегодня», - таково мнение старшего инвестиционного специалиста Stephens Investment Management Group Райана Крэйна.



Промышленный индекс Dow Jones повысился на 0,75%, до 24 542,54 пункта.



Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,97%, до 2 697,79 пункта.



Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ поднялся на 1,00%, до 7 339,91 пункта.



Европа



Европейский фондовый рынок вырос, уровень закрытия был максимальным за три месяца.

Этому помогло ралли в акциях нефтяных компаний, после того, как цена на нефть выросла при объявлении президента США Трампа о выходе из «ядерное сделки» с Ираном.

Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,63%, закрытие было на максимальном уровне с 1 февраля.



Как сообщила Financial Times, официальные лица ЕС будет добиваться исключения европейских компаний из санкций США, которые они собираются вводить для Ирана.

Акции нефтяных компаний выросли при росте цены на нефть около 3% в течение сессии. Индекс акций нефтегазового сектора Stoxx Europe 600 Oil & Gas вырос на 2,89%.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,63%, закрытие было на максимальном уровне с 1 февраля.



Британский FTSE 100 вырос на 1,28% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 7 662,52 пункта.



Немецкий DAX повысился на 0,24% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 12 943,06 пункта.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «плюсе» на 0,23% — на отметке 5 534,06 пункта.



Азия



Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг завершили торги в плюсе на фоне роста нефтяных котировок из-за ситуации вокруг Ирана.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,48% - до 3174,41 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,52%, до 1844,04 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,89% - до 30809,22 пункта, корейский KOSPI - на 0,83%, до 2464,16 пункта.



Японский Nikkei 225 повысился на 0,39%, до 22497,18 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,18% и составил 6118,7 пункта.



Азиатские инвесторы отреагировали на рост нефтяных цен на новостях о выходе США из иранского ядерного соглашения. «Черное золото» в четверг торгуется на максимумах за 3,5 года и продолжает дорожать.



Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого «шестеркой» международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Кроме того, Трамп объявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки.



Вместе с тем, трейдеры следят за политическими событиями в Малайзии. На выборах 9 мая оппозиционная коалиция во главе с Махатхиром Мохамадом, который занимал пост премьер-министра страны с 1981 по 2003 годы, одержала победу, впервые в постколониальной истории страны отобрав власть у коалиции «Барисан Насиональ» (Национальный фронт). На этих новостях индекс MSCI Malaysia упал на 6%, что стало самым большим его снижением с 2011 года.



Россия



Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС завершили торговую сессию во вторник разнонаправленным движением котировок. Индекс Мосбиржи по итогам торгов вырос на 0,21% - до 2301,99 пункта, РТС опустился на 1,02%, до 1142,13 пункта.



Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19.00 Киева поднялся на 0,8% - до 63,44 RUB/USD, курс евро - на 0,4%, до 75,31 RUB/EUR.

Акции «ЛУКОЙЛа» выросли в цене на 1,43%, обыкновенные акции «Газпрома» — на 0,99%. Бумаги Сбербанка подешевели на 1,37%, самой Московской биржи — на 1,23%, обыкновенные акции «АЛРОСы» — на 0,39%.



Дальнейшая динамика российского фондового и валютного рынков, а также мирового рынка нефти будет зависеть от того решения по Ирану, которое озвучит вечером во вторник президент США. В том случае, если США выйдут из иранского «ядерного соглашения», это приведет к снижению иранского предложения нефти на рынке и, в свою очередь, к росту мировых цен на «черное золото», и укреплению рубля и росту российских фондовых индексов.



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС во вторник 08 мая, повысился на 0,63 пункта или на 0,13% до уровня 474,43 пунктов.



Объем торгов за день составил 108,6 млн. грн., акциями наторговали 0,36 млн. грн.



Как сообщалось в понедельник 07 мая, ПФТС-индекс повысился на 0,95 пункта или на 0,20% до уровня 473,80 пунктов.

С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 159,37 пунктов или на 50,58% с 315,06 пункта.

На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.

В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.

В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.



Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вторничная, 08 мая, сессия в ПФТС.



Во-первых, большинство фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник торгуется в «плюсе», трейдеры ожидают решения президента США Дональда Трампа по ядерному соглашению с Ираном.



По состоянию на 07.40 Киева индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,91% - до 3165,08 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,67%, до 1834,38 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index увеличивался на 1,17% - до 30345,95 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 на 0,26% - до 6100,8 пункта.

Японский Nikkei 225 поднимался на 0,29%, до 22531,46 пункта, корейский KOSPI - на 0,13%, до 2465,44 пункта.

Во вторник участники рынка ждут решения Трампа, который обещал объявить в 21.00 Киева, будут ли США выходить из иранского «ядерного соглашения».



Иран и «шестерка» международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.



Трамп не раз выражал недовольство сделкой и говорил о возможности выхода из нее, если соглашение не удастся «исправить». Продлив режим снятия с санкций с Ирана в соответствиями с договоренностями до 12 мая, президент США объявил, что это продление будет последним.



Рост китайских индексов поддержан позитивными данными внутренней статистики.

Так, ранее во вторник главное таможенное управление страны сообщило, что экспорт в апреле в КНР вырос на 12,9% в годовом выражении, а импорт - на 21,5%. При этом эксперты прогнозировали меньшее увеличение показателей - экспорта на 6,3%, импорта - на 16%.



Во-вторых, основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги вторника преимущественным ростом индексов на фоне новых статданных из Китая.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,79% - до 3161,5 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,77%, до 1836,22 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 1,36% - до 30402,81 пункта, корейский KOSPI - снизился на 0,47%, до 2449,81 пункта.

Японский Nikkei 225 повысился на 0,18%, до 22508,69 пункта, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,12% и составил 6091,9 пункта.



С оптимизмом восприняли инвесторы региона данные статистики из Китая. Так, главное таможенное управление страны сообщило во вторник, что экспорт в апреле в КНР вырос на 12,9% в годовом выражении, а импорт - на 21,5%. При этом эксперты прогнозировали меньшее увеличение показателей - экспорта на 6,3%, импорта - на 16%. Профицит торгового баланса КНР достиг $28,78 миллиарда против дефицита в $4,98 миллиарда месяцем ранее. Эксперты ожидали значения показателя на уровне $24,7 миллиарда.



В то же время мировые инвесторы во вторник ждут решения президента США Дональда Трампа относительно того, будет ли страна выходить из иранского «ядерного соглашения», достигнутого международным сообществом с Ираном в 2015 году.

С оптимизмом восприняли инвесторы подъем на биржах США по итогам понедельника.

Инвесторы положительно реагируют на восстановление на биржах США, но при этом продолжают проявлять осторожность на фоне ряда неопределенных факторов, в том числе иранского вопроса.



В-третьих, фондовые торги в Европе проходят во вторник преимущественно в «красной зоне».



Британский FTSE 100 по состоянию на 13.05 Киева вырос на 0,14% по отношению к уровню предыдущего закрытия, составив 7 577,66 пункта.



Немецкий DAX понизился на 0,47% и был равен 12 886,55 пункта.



Французский САС 40, потеряв 0,40%, находился на отметке 5 509,37 пункта



Отечественный рынок акций завершил торги во вторник умеренным ростом биржевых индексов: индикатор «Украинской биржи» (УБ) повысился на 0,32% - до 1809,43 пункта, индекс ПФТС - на 0,13%, до 474,43 пункта.



Объем торгов на УБ составил 32,2 млн. грн., в том числе акциями - 3,7 млн. грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 108,6 млн. грн., в том числе акциями - 0,36 млн. грн.



Среди индексных акций УБ подорожали бумаги Турбоатома (+2,44%), Райффайзен Банка Аваль (+1,27%) и Центрэнерго (+0,47%).



В «красной зоне» завершили торги только акции Укрнафты (-1,24%).



На ПФТС сделки прошли с акциями Центрэнерго (-0,29%) и Райффайзен Банка Аваль (0%).



Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник снизился на 0,2% - до 500,13 пункта при объеме торгов 1,68 млн. злотых (12,4 млн. грн.).



Среди индексных акций с отрицательной динамикой лидировали бумаги «Милкиленда» (-3,38%), «Агротона» (-3,2%) и «Астарты» (-1,07%).

Дорожали только акции «Кернела» (+0,59%).



К полудню четверга для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг демонстрируют положительную динамику на фоне роста стоимости нефти из-за опасений, связанных с Ираном.



По состоянию на 07.45 Киева индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,19% - до 3165,11 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,1%, до 1836,38 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index увеличивался на 0,88% - до 30805,88 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 на 0,25% - до 6123,1 пункта.

Японский Nikkei 225 поднимался на 0,32%, до 22479,02 пункта, корейский KOSPI - на 0,26%, до 2450,39 пункта.



Поддержку настроениям инвесторов в четверг оказывают растущие цены на нефть в свете ситуации вокруг Ирана. Президент США Дональд Трамп во вторник объявил, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого «шестеркой» международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году.



Кроме того, Трамп объявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки. Представитель Белого дома Сара Сандерс заявила в среду, что США готовятся ввести дополнительные санкции в отношении Ирана на следующей неделе.



На фоне такой ситуации цены на нефть находятся в районе максимальных отметок с ноября 2014 году и способствуют росту стоимости акций компаний энергетического сектора азиатского региона.



Старший трейдер Oanda Стивен Иннес считает, что неудивительно, что цены на нефть продолжают активно расти, ведь решение США представляет собой значительный риск для поставок сырья в контексте баланса спроса и предложения.



Во-вторых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг завершили торги в плюсе на фоне роста нефтяных котировок из-за ситуации вокруг Ирана.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,48% - до 3174,41 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,52%, до 1844,04 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,89% - до 30809,22 пункта, корейский KOSPI - на 0,83%, до 2464,16 пункта.



Японский Nikkei 225 повысился на 0,39%, до 22497,18 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,18% и составил 6118,7 пункта.



Азиатские инвесторы отреагировали на рост нефтяных цен на новостях о выходе США из иранского ядерного соглашения. «Черное золото» в четверг торгуется на максимумах за 3,5 года и продолжает дорожать.



Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого «шестеркой» международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Кроме того, Трамп объявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки.



Вместе с тем, трейдеры следят за политическими событиями в Малайзии. На выборах 9 мая оппозиционная коалиция во главе с Махатхиром Мохамадом, который занимал пост премьер-министра страны с 1981 по 2003 годы, одержала победу, впервые в постколониальной истории страны отобрав власть у коалиции «Барисан Насиональ» (Национальный фронт). На этих новостях индекс MSCI Malaysia упал на 6%, что стало самым большим его снижением с 2011 года.



В-третьих, фондовые торги в Европе проходят в четверг преимущественно в «красной зоне».



Британский FTSE 100 по состоянию на 13.20 Киева просел на 0,24% по отношению к уровню предыдущего закрытия, составив 7 644,45 пункта.



Немецкий DAX повысился на 0,52% и был равен 13 010,33 пункта.



Французский САС 40, потеряв 0,05%, находился на отметке 5 531,93 пункта.











В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , http://www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , http://www.rian.ru , http://www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , http://www.ukranews.com , Фондовый рынок США в среду завершил торги ростом - основные индексы оправились от ранней слабости, так как рост как энергетических, так и технологических компаний привел к общему росту рынков.Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 0,8% до 24544 пункта, показав рост пятую сессию подряд. Индекс S&P500 прибавил 1% до 2698 пункта.Индекс Nasdaq Composite вырос на 1% до 7340 пункта, продолжая расти уже четвертую сессии подряд.Акции компаний энергетического сектора в этот день выросли на 2% после решения президента Дональда Трампа днем раньше вывести США из ядерной сделки с Ираном и возобновить санкции против нефтедобывающей страны.Акции Exxon Mobil Corp. выросли на 2,4%, акции Chevron Corp. выросли на 1,7%. Технологический сектор был поддержан акциями Facebook Inc., которые выросли на 2,1%, и акциями Alphabet Inc., которые прибавили 2,9%.Индекс волатильности VIX упал на 7,7%, и был на пути к достижению минимального уровня за три месяца.Трамп во вторник объявил, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого «шестеркой» международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Кроме того, президент США объявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки.Цены на нефть к закрытию бирж в США выросли на 3%, что вызвало и рост стоимости акций энергетических компаний.«Трудно понять, насколько решение Трампа сказалось на акциях, и насколько большой риск оно несет, однако оно однозначно поддерживает нефтяное ралли сегодня», - таково мнение старшего инвестиционного специалиста Stephens Investment Management Group Райана Крэйна.Европейский фондовый рынок вырос, уровень закрытия был максимальным за три месяца.Этому помогло ралли в акциях нефтяных компаний, после того, как цена на нефть выросла при объявлении президента США Трампа о выходе из «ядерное сделки» с Ираном.Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,63%, закрытие было на максимальном уровне с 1 февраля.Как сообщила Financial Times, официальные лица ЕС будет добиваться исключения европейских компаний из санкций США, которые они собираются вводить для Ирана.Акции нефтяных компаний выросли при росте цены на нефть около 3% в течение сессии. Индекс акций нефтегазового сектора Stoxx Europe 600 Oil & Gas вырос на 2,89%.Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг завершили торги в плюсе на фоне роста нефтяных котировок из-за ситуации вокруг Ирана.Азиатские инвесторы отреагировали на рост нефтяных цен на новостях о выходе США из иранского ядерного соглашения. «Черное золото» в четверг торгуется на максимумах за 3,5 года и продолжает дорожать.Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого «шестеркой» международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Кроме того, Трамп объявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки.Вместе с тем, трейдеры следят за политическими событиями в Малайзии. На выборах 9 мая оппозиционная коалиция во главе с Махатхиром Мохамадом, который занимал пост премьер-министра страны с 1981 по 2003 годы, одержала победу, впервые в постколониальной истории страны отобрав власть у коалиции «Барисан Насиональ» (Национальный фронт). На этих новостях индекс MSCI Malaysia упал на 6%, что стало самым большим его снижением с 2011 года.Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19.00 Киева поднялся на 0,8% - до 63,44 RUB/USD, курс евро - на 0,4%, до 75,31 RUB/EUR.Акции «ЛУКОЙЛа» выросли в цене на 1,43%, обыкновенные акции «Газпрома» — на 0,99%. Бумаги Сбербанка подешевели на 1,37%, самой Московской биржи — на 1,23%, обыкновенные акции «АЛРОСы» — на 0,39%.Дальнейшая динамика российского фондового и валютного рынков, а также мирового рынка нефти будет зависеть от того решения по Ирану, которое озвучит вечером во вторник президент США. В том случае, если США выйдут из иранского «ядерного соглашения», это приведет к снижению иранского предложения нефти на рынке и, в свою очередь, к росту мировых цен на «черное золото», и укреплению рубля и росту российских фондовых индексов.Как сообщалось в понедельник 07 мая, ПФТС-индекс повысился на 0,95 пункта или на 0,20% до уровня 473,80 пунктов.С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 159,37 пунктов или на 50,58% с 315,06 пункта.На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вторничная, 08 мая, сессия в ПФТС.К полудню четверга для нашей ПФТС сложился следующий антураж.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 63775 З нами з: 29.05.06 Подякував: 3828 раз. Подякували: 7241 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Итоги: Мировой фондовый рынок 08.05.18

дядя Caша » Вів 08 тра, 2018 12:15 0 180

дядя Caша Вів 08 тра, 2018 12:15 Итоги: Мировой фондовый рынок 07.05.18

дядя Caша » Пон 07 тра, 2018 12:48 0 102

дядя Caша Пон 07 тра, 2018 12:48 Итоги: Мировой фондовый рынок 05.05.18

дядя Caша » Суб 05 тра, 2018 12:01 0 199

дядя Caша Суб 05 тра, 2018 12:01