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Україна в травні імпортуватиме
газ за рекордно високими...

Україна в травні імпортуватиме газ за рекордно високими...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 09:18

Україна в травні імпортуватиме газ за рекордно високими...

Пропонуємо до обговорення:
Такий прогноз висловив керівник консалтингової компанії на ринках енергоносіїв Exploration and Production Геннадій Кобаль.

Дивися повний текст Україна в травні імпортуватиме газ за рекордно високими цінами.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 09:20

Правильно, а чего мелочиться?
Пусть "европейские" посредники заработают
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 09:24

Ну,цены, растут на нефть и газ. Это обьективность.
laa1999
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 09:26

  laa1999 написав:Ну,цены, растут на нефть и газ. Это обьективность.

Про украинский газ, который принадлежит украинцам (как и все недра), - в методичке велено умалчивать :-)
Всё IMHO
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 10:32

  Вкладчик1234 написав:
  laa1999 написав:Ну,цены, растут на нефть и газ. Это обьективность.

Про украинский газ, который принадлежит украинцам (как и все недра), - в методичке велено умалчивать :-)

Так Гройсман сказал, что нет украинского газа. Цена одна - европейская. Ждём повышения цен для населения раза в 1,5. А субсидии они тоже прикрутили. А потом эту бригаду ротшильды и соросы на следующий срок протянут.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 10:36

  Вкладчик1234 написав: Про украинский газ, который принадлежит украинцам (как и все недра), - в методичке велено умалчивать

В смысле? Украина импортирует свой газ? Это в Вашей методичке? Украинцам принадлежит и руда из которой делают металл. Есть цена ресурса. И если ,кому то ,он субсидируется, то его крадут и перепродают на рынке. Как было, при Тимошенко и Януковиче, весь бизнесс был на перепродаже газа - по ценам от населения к коммерческим структурам по мировым. При Яныке- это уже было почти в открытую -все губернаторы курировали этот вопрос.
laa1999
 
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