Такий прогноз висловив керівник консалтингової компанії на ринках енергоносіїв Exploration and Production Геннадій Кобаль.
Дивися повний текст Україна в травні імпортуватиме газ за рекордно високими цінами.
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Додано: П'ят 11 тра, 2018 09:18
Україна в травні імпортуватиме газ за рекордно високими...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна в травні імпортуватиме газ за рекордно високими цінами.
Додано: П'ят 11 тра, 2018 09:20
Правильно, а чего мелочиться?
Пусть "европейские" посредники заработают
Всё IMHO
Додано: П'ят 11 тра, 2018 09:26
Про украинский газ, который принадлежит украинцам (как и все недра), - в методичке велено умалчивать
Всё IMHO
Додано: П'ят 11 тра, 2018 10:32
Так Гройсман сказал, что нет украинского газа. Цена одна - европейская. Ждём повышения цен для населения раза в 1,5. А субсидии они тоже прикрутили. А потом эту бригаду ротшильды и соросы на следующий срок протянут.
Додано: П'ят 11 тра, 2018 10:36
В смысле? Украина импортирует свой газ? Это в Вашей методичке? Украинцам принадлежит и руда из которой делают металл. Есть цена ресурса. И если ,кому то ,он субсидируется, то его крадут и перепродают на рынке. Как было, при Тимошенко и Януковиче, весь бизнесс был на перепродаже газа - по ценам от населения к коммерческим структурам по мировым. При Яныке- это уже было почти в открытую -все губернаторы курировали этот вопрос.
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