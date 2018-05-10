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Україна все більше
купує імпортної свинини

Україна все більше купує імпортної свинини
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 05:54

Україна все більше купує імпортної свинини

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє "ПроАгро" з посиланням на прес-службу Асоціації свинарів України.

Дивися повний текст Україна все більше купує імпортної свинини.
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 05:54

В той же час "Украина потеряла 918 животноводческих предприятий за 2 года"
https://latifundist.com/novosti/39972-ukraina-poteryala-918-zhivotnovodcheskih-predpriyatij-za-2-goda--ponomar
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