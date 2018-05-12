Про це повідомляє "ПроАгро" з посиланням на прес-службу Асоціації свинарів України.
Дивися повний текст Україна все більше купує імпортної свинини.
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Додано: Пон 14 тра, 2018 05:54
Україна все більше купує імпортної свинини
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна все більше купує імпортної свинини.
Додано: Пон 14 тра, 2018 05:54
В той же час "Украина потеряла 918 животноводческих предприятий за 2 года"
https://latifundist.com/novosti/39972-ukraina-poteryala-918-zhivotnovodcheskih-predpriyatij-za-2-goda--ponomar
Додано: Пон 14 тра, 2018 08:02
все отлично, "рехформаторы" продолжают работать....
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: Пон 14 тра, 2018 08:05
Для "аграрной сверхдержавы" уже даже свинина стала слишком высокотехнологичным товаром
Всё IMHO
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