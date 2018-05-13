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Україна все більше
купує імпортної свинини

Україна все більше купує імпортної свинини
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 05:54

Україна все більше купує імпортної свинини

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє "ПроАгро" з посиланням на прес-службу Асоціації свинарів України.

Дивися повний текст Україна все більше купує імпортної свинини.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 05:54

В той же час "Украина потеряла 918 животноводческих предприятий за 2 года"
https://latifundist.com/novosti/39972-ukraina-poteryala-918-zhivotnovodcheskih-predpriyatij-za-2-goda--ponomar
mvs24
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 08:02

  mvs24 написав:В той же час "Украина потеряла 918 животноводческих предприятий за 2 года"
https://latifundist.com/novosti/39972-u ... a--ponomar


Объем экспорта свинины (код ТН ВЭД 0203) из России в 2017 году составил 27,7 тыс. тонн, в том числе 7,1 тыс. тонн было поставлено в страны ЕАЭС, 20,6 тыс. тонн - за пределы Таможенного союза (в основном в Украину, Гонконг, Японию и Китай)


все отлично, "рехформаторы" продолжают работать....
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 08:05

Для "аграрной сверхдержавы" уже даже свинина стала слишком высокотехнологичным товаром
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 10:46

Ну так тут свиней пасти уже не кому - все подались пасти свиней в Польшу.
romio_33
 
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