Про це повідомляє "ПроАгро" з посиланням на прес-службу Асоціації свинарів України.
Дивися повний текст Україна все більше купує імпортної свинини.
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Додано: Пон 14 тра, 2018 05:54
Україна все більше купує імпортної свинини
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна все більше купує імпортної свинини.
Додано: Пон 14 тра, 2018 05:54
В той же час "Украина потеряла 918 животноводческих предприятий за 2 года"
https://latifundist.com/novosti/39972-ukraina-poteryala-918-zhivotnovodcheskih-predpriyatij-za-2-goda--ponomar
Додано: Пон 14 тра, 2018 08:02
все отлично, "рехформаторы" продолжают работать....
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: Пон 14 тра, 2018 10:46
Ну так тут свиней пасти уже не кому - все подались пасти свиней в Польшу.
Додано: Пон 14 тра, 2018 11:46
реэкспорт? не, не слышали.
хрюшка+
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Додано: Пон 14 тра, 2018 12:29
Re: Україна все більше купує імпортної свинини
очевидно, вопрос в качестве. Если мы импортируем свинину за 1,79 $/кг, а экспортируем по 2,30 $/кг, то представляю, чем кормят свиней, мясо которых сюда завозят.
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