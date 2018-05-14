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Україна все більше
купує імпортної свинини

Україна все більше купує імпортної свинини
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 23:41

кто знает, почему у нас не делают аналог итальянского прошутто?
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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