|
|
|
Словаки б'ють на сполох через українських заробітчан,...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 14 тра, 2018 20:30
Польша же тоже не резиновая. Вот и сбрасывает баласт потихонечку соседям.
-
Ratatui
-
-
- Повідомлень: 5628
- З нами з: 30.11.12
- Подякував: 81 раз.
- Подякували: 523 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 14 тра, 2018 20:47
Ratatui написав:
Польша же тоже не резиновая. Вот и сбрасывает баласт потихонечку соседям.
В некоторых городах Польши уже население наполовину из граждан Украины.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 7548
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 3118 раз.
- Подякували: 1498 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 14 тра, 2018 21:37
KOKS написав:
на фото ляшко перед выборами
Только он должен месить бетон своими предвыборными вилами :)
Принципы капитализма - подсаживай на иглу и зарабатывай, зарази и зарабатывай на таблетках, отбери землю и зарабатывай на голоде, напугай и зарабатывай на страхе, дай в долг копейку и отбери все.
-
spread
-
-
- Повідомлень: 1177
- З нами з: 21.11.08
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 167 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 14 тра, 2018 21:55
rjkz написав: Ratatui написав:
Польша же тоже не резиновая. Вот и сбрасывает баласт потихонечку соседям.
В некоторых городах Польши уже население наполовину из граждан Украины.
Поэтому и начали соседям помогать, чтобы вторая половина не изменилась.
-
Ratatui
-
-
- Повідомлень: 5628
- З нами з: 30.11.12
- Подякував: 81 раз.
- Подякували: 523 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 15 тра, 2018 06:30
rjkz написав:
Можете не сомневаться, только...это произойдет намного раньше, а через 50 лет европеоидов будет менее 10%.
Фишка в то что европоиды через 50 лет станут "евреями" и будут занимать самые хлебные места по причине того, что европоидный мозг более приспособлен к работе в высокотехнологичной или интеллектуальной сфере. Обычная генетика. Хотя европоид с европоидным мозгом и черной кожей тоже возможен.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
-
AlifeSoft
-
-
- Повідомлень: 1579
- З нами з: 30.10.08
- Подякував: 145 раз.
- Подякували: 246 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 22 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|11
|441
|
|
|5
|321
|
П'ят 11 тра, 2018 13:17
cisukr
|
|4
|151
|
|