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Словаки б'ють на сполох через
українських заробітчан,...

Словаки б'ють на сполох через українських заробітчан,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 20:30

Польша же тоже не резиновая. Вот и сбрасывает баласт потихонечку соседям.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 20:47

  Ratatui написав:Польша же тоже не резиновая. Вот и сбрасывает баласт потихонечку соседям.


В некоторых городах Польши уже население наполовину из граждан Украины.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 21:37

  KOKS написав:на фото ляшко перед выборами

Только он должен месить бетон своими предвыборными вилами :)
Принципы капитализма - подсаживай на иглу и зарабатывай, зарази и зарабатывай на таблетках, отбери землю и зарабатывай на голоде, напугай и зарабатывай на страхе, дай в долг копейку и отбери все.
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 21:55

  rjkz написав:
  Ratatui написав:Польша же тоже не резиновая. Вот и сбрасывает баласт потихонечку соседям.


В некоторых городах Польши уже население наполовину из граждан Украины.


Поэтому и начали соседям помогать, чтобы вторая половина не изменилась.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 06:30

  rjkz написав:Можете не сомневаться, только...это произойдет намного раньше, а через 50 лет европеоидов будет менее 10%.


Фишка в то что европоиды через 50 лет станут "евреями" и будут занимать самые хлебные места по причине того, что европоидный мозг более приспособлен к работе в высокотехнологичной или интеллектуальной сфере. Обычная генетика. Хотя европоид с европоидным мозгом и черной кожей тоже возможен.
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