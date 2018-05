Словаки б'ють на сполох через українських заробітчан,...

Додано: Вів 15 тра, 2018 06:30

rjkz написав: Можете не сомневаться, только...это произойдет намного раньше, а через 50 лет европеоидов будет менее 10%. Можете не сомневаться, только...это произойдет намного раньше, а через 50 лет европеоидов будет менее 10%.



Фишка в то что европоиды через 50 лет станут "евреями" и будут занимать самые хлебные места по причине того, что европоидный мозг более приспособлен к работе в высокотехнологичной или интеллектуальной сфере. Обычная генетика. Хотя европоид с европоидным мозгом и черной кожей тоже возможен. Фишка в то что европоиды через 50 лет станут "евреями" и будут занимать самые хлебные места по причине того, что европоидный мозг более приспособлен к работе в высокотехнологичной или интеллектуальной сфере. Обычная генетика. Хотя европоид с европоидным мозгом и черной кожей тоже возможен.

