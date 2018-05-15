Итоги: Энергетика 15.05.18

Додано: Вів 15 тра, 2018 12:38

Стоимость нефти в понедельник впервые с 26 ноября 2014 года превысила $78 за баррель после публикации ежемесячного доклада ОПЕК. Организация увеличила прогноз роста спроса на «черное золото» в мире по итогам текущего года на 0,02 миллиона баррелей в сутки, до 1,65 миллиона. Кроме того, из доклада следует, что ОПЕК в апреле выполнила соглашение о сокращении добычи нефти на 163%.



ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. В ноябре 2017 года участники соглашения продлили его на весь 2018 год.



Инвесторы также обратили внимание на заявления министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха о готовности обеспечить стабильность нефтяного рынка после решения Вашингтона выйти из ядерной сделки с Ираном. Министр подчеркнул, что для минимизации последствий любого возможного дефицита будет тесно сотрудничать с крупнейшими производителями из ОПЕК и не ОПЕК, а также с ключевыми потребителями нефти.



Тем не менее, среди инвесторов сохраняются опасения, что санкции против Ирана могут привести к сокращение предложения нефти на мировом рынке.



Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе объявил, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого «шестеркой» международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Кроме того, Трамп заявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки.

Опасения в отношении насилия на Ближнем Востоке более подействовали на нефть Brent. В понедельник массовые протесты в Палестине против открытия посольства США в Иерусалиме привели к десяткам убитых израильскими силами.



На прошлой неделе цены на нефть WTI выросли на 1,4%, а на Brent — на 3%. Фактором роста было решение администрации президента США Трампа выйти из «ядерной сделки» с Ираном, что открыло дорогу к возобновлению санкций против этой страны после шестимесячного периода, когда бизнес может завершить операции.



Учитывая строгое соблюдение квот членами ОПЕК и участниками соглашения по ограничению добычи, ожидания сильного мирового спроса и стабилизацию роста добычи в США, сокращение предложения нефти со стороны Ирана может изменить баланс спроса и предложения.



Факторов риска для цен остается рост объема добычи в США. По данным Baker Hughes, вышедшим в пятницу, число буровых на нефть выросло на прошлой неделе на 10 до 844.



В месячном докладе, вышедшем в понедельник, Администрация энергетической информации США (EIA) сообщила, что ожидает роста объема добычи на семи основных шельфовых районов на 144000 баррелей в день до 7,178 млн. баррелей в день.



Также в понедельник месячный доклад ОПЕК показал, что объём добычи в апреле вырос на 12 000 баррелей в день, за счет роста добычи в Саудовской Аравии. ОПЕК повысила прогноз мирового спроса на нефть в 2018 г. до 98,85 млн. баррелей в день, что на 25 000 выше предыдущей оценки.



Мировые цены на нефть во вторник утром слабо растут после обновления днем ранее максимума за 3,5 года на фоне данных майского доклада ОПЕК и сохранения опасений относительно уровня добычи в Иране.Нефть на торгах понедельника выросла в цене.Ралли по нефти в основном вызвано улучшением фундаментальных факторов, - Goldman Sachs.В Goldman Sachs по-бычьи настроены в отношении нефти, и говорят, что их цель по цене имеет риск повышения: «Геополитический риск был в центре внимания, так как президент Трамп объявил, что США могут выйти из ядерной сделки с Ираном. Обращение было более «жестки» по тону чем ожидалось, при том, что казначейство США сообщило, что страны, которые хотят освобождения от санкций, которые вступят в силу в ноябре, начали сокращение покупок незамедлительно.Наша команда по сырьевым товарам оценивает, что возобновление санкций может поставить под угрозу 250-500 тыс. баррелей в день экспорта, что может поддержать цены на нефть на $3,5-6,2 за баррель, если другие производители не ответят. Саудовская Аравия, однако, указала, что будет работать для сглаживания воздействия недостатка предложения и поддержки рыночной стабильности.Несмотря на повышенную премию за геополитический риск, наша команда по сырьевым товарам считает ралли по нефти вызванным преимущественно улучшение фундаментальных факторов — запасы сейчас значительно ниже 5-летней средней по любому показателю, и они ожидают продолжения сокращения до конца года, повышающего риски роста до нашей летней цели по цене нефти на $82,5 за баррель.»В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: