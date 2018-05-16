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на тему Що день прийдешній нам готує... Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, ВВП, індекси цін, курс євро - долар та інші.

Додано: Сер 16 тра, 2018 13:18 Итоги: Прогнозы 16.05.18



Розничные продажи в США в апреле выросли на 0,3% м/м, как и прогнозировалось. Резко выросли продажи продуктов питания, напитков, одежды и аксессуаров, расходы в ресторанах и барах упали на 0,3% м/м. Продажи на автозаправочных станциях в апреле показали месячный рост на 0,8%, так как средняя цена галлона бензина в апреле подорожала на 17 центов до $2,76, максимум с середины 2015 года.



Розничные продажи в за апрель выросли в соответствии с оценками в 0,3% м/м, хотя рост в предыдущем месяце был изменен до 0,8% с 0,6%. Апрельские розничные продажи без учета автомобилей, бензина и стройматериалов («контрольная группа», показатель, используемый для расчета ВВП США), увеличились на 0,4%, как и ожидалось. При этом в марте, согласно пересмотренным данным, они повысились на 0,5%, а не на 0,4%, как сообщалось ранее.



В целом продажи в 9 из 13 основных категорий розничных товаров продемонстрировали рост в апреле.



Наиболее значительный рост отмечен среди продаж одежды (1,4%), он был максимальным с марта 2017 года. Продажи автомобилей увеличились всего на 0,1% после скачка на 2,1% в марте. Продажи мебели выросли на 0,8%. Снижение отмечено в электронике (-0,1%), в товарах и услугах для здоровья (-0,4%), спорттоварах (-0,1%).



Продажи бензина на АЗС выросли на 0,8%, самыми значительными темпами с января.



Цены на бензин в США близки к максимуму с 2014 года, что, вероятно, поддержало показатель розничных продаж в апреле, поскольку Минторг не проводит корректировку с учетом колебаний цен на отдельные товары и услуги.

Розничные продажи без учета автомобилей в апреле выросли на 0,3%, что было слабее как мартовского уровня (0,4%), так и ожиданий рынка (0,5%). Показатель, не учитывающий машины и бензин, увеличился также на 0,3% при прогнозе роста на 0,4%.



За год розничные продажи в апреле выросли на 4,7%, расходы опережают инфляцию, которая составляет 2,5% г/г.



Экономика США несколько утратила импульса в I квартале из-за слабых показателей потребительских расходов зимой. Расходы домохозяйств дают основной импульс экономического роста. Продажи в продуктовых магазинах без коррекции на инфляцию в апреле выросли на 0,5% м/м и на 3,3% г/г.

Потребительские расходы получают поддержку на фоне снижения безработицы.



Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в январе-марте 2018 года составил 3,1% к аналогичному периоду 2017 года, такую оперативную оценку обнародовала Государственная служба статистики во вторник.



Ведомство уточняет, что по отношению к предыдущему кварталу экономика страны в первом квартале текущего года (с учетом сезонного фактора) добавила 0,9%.



Как сообщалось, Всемирный банк (ВБ) оставил без изменения прогноз роста экономики Украины в 2018-2019 гг. на уровне 3,5% и 4% соответственно.



В то же время ВБ предупредил, что прогноз на 2018 год предусматривает реализацию Украиной отложенных реформ. Если они не будут имплементированы, экономический рост может замедлиться почти до 2%.



МВФ сохранил прогноз роста ВВП Украины в 2018 году на уровне 3,2%, в то же время ухудшил прогноз на 2019 год до 3,3% с 4%.



НБУ прогнозирует ускорение роста ВВП в 2018 году до 3,4% с 2,5% в 2017 году, замедление в 2019-2020 гг. до 2,9%.



Европейский банк реконструкции и развития оставил неизменным прогноз роста экономики Украины в 2018 году на уровне 3% и ожидает сохранения соответствующего темпа роста в 2019 году.



Динамика торгов безналичным долларом в среду в очередной раз подтвердила известный тезис, что «гривня всему голова». Сжатие гривневой ликвидности, ставшее следствием вторничного размещения Нацбанком своих депозитных сертификатов на 14,284 млрд. грн. изъяло с рынка заметную порцию гривневой ликвидности, обеспечив «голодный паёк» пытавшимся играть на повышение спекулянтам межбанка. Кроме того, нынче продолжается бюджетный период, с каждым днем обостряющий интерес бизнеса к активам в нацвалюте.



Этот комплект мероприятий, в которых принял участие и Минфин, разместивший накануне ОВГЗ на «скромные» по нынешним временам 318 млн. грн., стал основной причиной очередной смены тренда и крена средневзвешенного курса доллара на межбанке в сторону снижения, начиная уже с 12.30 Киева.



В оставшиеся до финиша бюджетного периода дни (17-18 мая) вероятность вхождения рынка «зеленого» безнала в боковой тренд заметно выросла. Причем, хотелось бы подчеркнуть, что в этом контексте «боковик» и стабильность нельзя понимать буквально – рынок безналичного «американца» будет «дышать», но, по-видимому, амплитуда дыхания уменьшится.



Незначительный отскок курса наличного доллара, случившийся накануне во второй половине дня и пролонгированный в среду, высоковероятно сменится «мягкой» коррекцией. Поскольку установившееся на межбанке относительное спокойствие и равновесие спроса и предложения понизит нужду в перетоке наличной «зелени» на безналичный рынок.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



www.bloomberg.com , http://www.dw.de , http://finance.ua , https://ubr.ua/news ,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv http://www.forexite.com/ , www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua/ Розничные продажи в США в апреле выросли на 0,3% м/м.Розничные продажи в США в апреле выросли на 0,3% м/м, как и прогнозировалось. Резко выросли продажи продуктов питания, напитков, одежды и аксессуаров, расходы в ресторанах и барах упали на 0,3% м/м. Продажи на автозаправочных станциях в апреле показали месячный рост на 0,8%, так как средняя цена галлона бензина в апреле подорожала на 17 центов до $2,76, максимум с середины 2015 года.Розничные продажи в за апрель выросли в соответствии с оценками в 0,3% м/м, хотя рост в предыдущем месяце был изменен до 0,8% с 0,6%. Апрельские розничные продажи без учета автомобилей, бензина и стройматериалов («контрольная группа», показатель, используемый для расчета ВВП США), увеличились на 0,4%, как и ожидалось. При этом в марте, согласно пересмотренным данным, они повысились на 0,5%, а не на 0,4%, как сообщалось ранее.В целом продажи в 9 из 13 основных категорий розничных товаров продемонстрировали рост в апреле.Наиболее значительный рост отмечен среди продаж одежды (1,4%), он был максимальным с марта 2017 года. Продажи автомобилей увеличились всего на 0,1% после скачка на 2,1% в марте. Продажи мебели выросли на 0,8%. Снижение отмечено в электронике (-0,1%), в товарах и услугах для здоровья (-0,4%), спорттоварах (-0,1%).Продажи бензина на АЗС выросли на 0,8%, самыми значительными темпами с января.Цены на бензин в США близки к максимуму с 2014 года, что, вероятно, поддержало показатель розничных продаж в апреле, поскольку Минторг не проводит корректировку с учетом колебаний цен на отдельные товары и услуги.Розничные продажи без учета автомобилей в апреле выросли на 0,3%, что было слабее как мартовского уровня (0,4%), так и ожиданий рынка (0,5%). Показатель, не учитывающий машины и бензин, увеличился также на 0,3% при прогнозе роста на 0,4%.За год розничные продажи в апреле выросли на 4,7%, расходы опережают инфляцию, которая составляет 2,5% г/г.Экономика США несколько утратила импульса в I квартале из-за слабых показателей потребительских расходов зимой. Расходы домохозяйств дают основной импульс экономического роста. Продажи в продуктовых магазинах без коррекции на инфляцию в апреле выросли на 0,5% м/м и на 3,3% г/г.Потребительские расходы получают поддержку на фоне снижения безработицы.Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в январе-марте 2018 года составил 3,1% к аналогичному периоду 2017 года, такую оперативную оценку обнародовала Государственная служба статистики во вторник.Ведомство уточняет, что по отношению к предыдущему кварталу экономика страны в первом квартале текущего года (с учетом сезонного фактора) добавила 0,9%.Как сообщалось, Всемирный банк (ВБ) оставил без изменения прогноз роста экономики Украины в 2018-2019 гг. на уровне 3,5% и 4% соответственно.В то же время ВБ предупредил, что прогноз на 2018 год предусматривает реализацию Украиной отложенных реформ. Если они не будут имплементированы, экономический рост может замедлиться почти до 2%.МВФ сохранил прогноз роста ВВП Украины в 2018 году на уровне 3,2%, в то же время ухудшил прогноз на 2019 год до 3,3% с 4%.НБУ прогнозирует ускорение роста ВВП в 2018 году до 3,4% с 2,5% в 2017 году, замедление в 2019-2020 гг. до 2,9%.Европейский банк реконструкции и развития оставил неизменным прогноз роста экономики Украины в 2018 году на уровне 3% и ожидает сохранения соответствующего темпа роста в 2019 году.Динамика торгов безналичным долларом в среду в очередной раз подтвердила известный тезис, что «гривня всему голова». Сжатие гривневой ликвидности, ставшее следствием вторничного размещения Нацбанком своих депозитных сертификатов на 14,284 млрд. грн. изъяло с рынка заметную порцию гривневой ликвидности, обеспечив «голодный паёк» пытавшимся играть на повышение спекулянтам межбанка. Кроме того, нынче продолжается бюджетный период, с каждым днем обостряющий интерес бизнеса к активам в нацвалюте.Этот комплект мероприятий, в которых принял участие и Минфин, разместивший накануне ОВГЗ на «скромные» по нынешним временам 318 млн. грн., стал основной причиной очередной смены тренда и крена средневзвешенного курса доллара на межбанке в сторону снижения, начиная уже с 12.30 Киева.В оставшиеся до финиша бюджетного периода дни (17-18 мая) вероятность вхождения рынка «зеленого» безнала в боковой тренд заметно выросла. Причем, хотелось бы подчеркнуть, что в этом контексте «боковик» и стабильность нельзя понимать буквально – рынок безналичного «американца» будет «дышать», но, по-видимому, амплитуда дыхания уменьшится.Незначительный отскок курса наличного доллара, случившийся накануне во второй половине дня и пролонгированный в среду, высоковероятно сменится «мягкой» коррекцией. Поскольку установившееся на межбанке относительное спокойствие и равновесие спроса и предложения понизит нужду в перетоке наличной «зелени» на безналичный рынок.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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