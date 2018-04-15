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Гроші закінчилися: українці
отримали шанс швидко...

Гроші закінчилися: українці отримали шанс швидко...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 16:36

Гроші закінчилися: українці отримали шанс швидко...

Пропонуємо до обговорення:
Суди затягуються через те, що податківці просять відстрочити сплату судового збору.

Дивися повний текст Гроші закінчилися: українці отримали шанс швидко обставити податківців у судах.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 16:37

Если бы не тупили и за всякую фигню не насчитывали штрафы, то и судов бы не было.
Ratatui
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