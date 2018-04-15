Суди затягуються через те, що податківці просять відстрочити сплату судового збору.
Дивися повний текст Гроші закінчилися: українці отримали шанс швидко обставити податківців у судах.
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Додано: Сер 16 тра, 2018 16:36
Гроші закінчилися: українці отримали шанс швидко...
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Дивися повний текст Гроші закінчилися: українці отримали шанс швидко обставити податківців у судах.
Додано: Сер 16 тра, 2018 16:37
Если бы не тупили и за всякую фигню не насчитывали штрафы, то и судов бы не было.
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