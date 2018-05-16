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Найбільший в Україні металургійний
комбінат зупинив роботу

Найбільший в Україні металургійний комбінат зупинив роботу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 16:13

А у нас дворники бастуют, подъезды не моют. А в это время Порошенко что-то там открывает. Куда он только смотрит?
myshapiton
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 16:14

Re: металургійний

  ruvex написав:Порошенко работал на данном комбинате?
Думаю даже не разу на него не выезжал.

Был уже Кучма. Теперь сладенький управляет.
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 16:18

Re: подъезды

  myshapiton написав:в это время Порошенко что-то там открывает. Куда он только смотрит

Не что-то там, а конкретный пункт.
А перед этим конкретный детский сад.
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 16:33

  antonivs3 написав:нафиг вообще мартены в постиндустриальной экономике блокчейна и финуслуг?


Постиндустриальная экономика — это когда хипстеры с макбуками сидят в коворкинге в новом бизнес-центре, кнопки нажимают и запускают финтех-стартапы. А индустриальная экономика — это железобетон, краны, экскаваторы, всякие там красивые отделочные материалы, трубы, провода, вентиляция, пожарная сигнализация, лифты, трансформаторы и прочая, прочая грубая материальная хрень, из которой сделан бизнес-центр с коворкингом и без которой у хипстера не будет ни вайфая, ни электричества в розетке, ни воды в кофе-машине.

Постиндустриальная экономика невозможна без исправно работающей индустриальной.
kastaneda
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 16:38

Re: Найбільший в Україні металургійний комбінат зупинив робо

  nik1 написав:Например газ по Европейским ценам в себестоимость, и рост коммунальных платежей для работающих.

  nik1 написав:Таких розовых, как туры по Европе, евро пенсии, евро зарплаты.

у вас ошибочное представление, что такое евроинтеграция.
в интернете всё есть, поищите.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 16:49

  kastaneda написав:Постиндустриальная экономика невозможна без исправно работающей индустриальной.


Так бузинесс-центры с панорамными окнами, вай-фай, кофе-машинами и прочим фаршем уже есть.
Можно останавливать мартены. :wink:
vladimir07
 
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