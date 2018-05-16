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Найбільший в Україні металургійний комбінат зупинив роботу
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Додано: Чет 17 тра, 2018 16:13
А у нас дворники бастуют, подъезды не моют. А в это время Порошенко что-то там открывает. Куда он только смотрит?
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myshapiton
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Додано: Чет 17 тра, 2018 16:14
ruvex написав:
Порошенко работал на данном комбинате?
Думаю даже не разу на него не выезжал.
Был уже Кучма. Теперь сладенький управляет.
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sal
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Додано: Чет 17 тра, 2018 16:18
myshapiton написав:
в это время Порошенко что-то там открывает. Куда он только смотрит
Не что-то там, а конкретный пункт.
А перед этим конкретный детский сад.
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sal
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Додано: Чет 17 тра, 2018 16:33
antonivs3 написав:
нафиг вообще мартены в постиндустриальной экономике блокчейна и финуслуг?
Постиндустриальная экономика — это когда хипстеры с макбуками сидят в коворкинге в новом бизнес-центре, кнопки нажимают и запускают финтех-стартапы. А индустриальная экономика — это железобетон, краны, экскаваторы, всякие там красивые отделочные материалы, трубы, провода, вентиляция, пожарная сигнализация, лифты, трансформаторы и прочая, прочая грубая материальная хрень, из которой сделан бизнес-центр с коворкингом и без которой у хипстера не будет ни вайфая, ни электричества в розетке, ни воды в кофе-машине.
Постиндустриальная экономика невозможна без исправно работающей индустриальной.
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kastaneda
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Додано: Чет 17 тра, 2018 16:38
nik1 написав:
Например газ по Европейским ценам в себестоимость, и рост коммунальных платежей для работающих.
nik1 написав:
Таких розовых, как туры по Европе, евро пенсии, евро зарплаты.
у вас ошибочное представление, что такое евроинтеграция.
в интернете всё есть, поищите.
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Додано: Чет 17 тра, 2018 16:49
kastaneda написав:
Постиндустриальная экономика невозможна без исправно работающей индустриальной.
Так бузинесс-центры с панорамными окнами, вай-фай, кофе-машинами и прочим фаршем уже есть.
Можно останавливать мартены.
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vladimir07
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Додано: Чет 17 тра, 2018 17:26
vladimir07 написав:
Так бузинесс-центры с панорамными окнами, вай-фай, кофе-машинами и прочим фаршем уже есть.
Можно останавливать мартены.
Когда-нибудь так и будет. Но не раньше, чем достроят метро на Троещину
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Додано: Чет 17 тра, 2018 17:31
nik1 написав:
Принципиально, для работы комбината нужен газ по ценам СНГ.
А кто сейчас на газу металл варит??
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Додано: Чет 17 тра, 2018 18:15
nik1 написав:
Таких розовых, как туры по Европе, евро пенсии, евро зарплаты. А оно оказывается на поесть и скупаться в горячей воде денег не хватает.
Про "скупаться в горячей воде денег не хватает" поподробнее могу рассказать. Я вот взял и посчитал сколько стоит принять ванную по сегодняшним расценкам. Сделал просто: записал показания счетчика горячей воды, набрал ванну, искупался, и записал показания ещё раз. Ванная старая большая чугунная 170см. на 190 литров. Получилось 0,217 куба. То есть по 73.29гр. за куб выходит 15 гривен 90 копеек. Грубо говоря 16 гривен один раз в день одному человеку искупаться. Нас живет двое, купаемся каждый день. Выходит 32 гривны в день или 960 гривен в месяц, только на утреннее купание двух человек. Перешел на бойлер. Правда теперь по электричеству больше 800 кВт. в месяц получается- систему не обманешь : )
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Правдоруб
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Додано: Чет 17 тра, 2018 18:57
nik1 написав: Sharpe написав:
nik1, це проблеми власників комбінату - концерну АрселорМіттал. Нікого іншого вони не обходять.
Сокращение производства в Украине, потеря рабочих мест.
А в Польше мало металлургических предприятий? -туда поедут, а вот остановка печи - это всерьез, надолго и очень-очень-очень дорого.
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rjkz
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