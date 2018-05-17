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Найбільший в Україні металургійний комбінат зупинив роботу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 17 тра, 2018 18:59
nik1 написав: Sharpe написав:
nik1, для а бізнесу це втрата прибутків. А загалом ринок все розставляє на свої місця.
С точки зрения глобализации да. Ну подумаешь на планете станет на один мет комбинат меньше. А вот с точки зрения работников комбината их семей, бюджета Украины это "Свое место" имеет название ж...а.
"чемодан-вокзал-Польша" сделает ж.пу собственникам Криворожстали - к гадалке не ходи что так и будет.
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Додано: Чет 17 тра, 2018 20:02
Правдоруб написав: nik1 написав:
Таких розовых, как туры по Европе, евро пенсии, евро зарплаты. А оно оказывается на поесть и скупаться в горячей воде денег не хватает.
Про "скупаться в горячей воде денег не хватает" поподробнее могу рассказать. Я вот взял и посчитал сколько стоит принять ванную по сегодняшним расценкам. Сделал просто: записал показания счетчика горячей воды, набрал ванну, искупался, и записал показания ещё раз. Ванная старая большая чугунная 170см. на 190 литров. Получилось 0,217 куба. То есть по 73.29гр. за куб выходит 15 гривен 90 копеек. Грубо говоря 16 гривен один раз в день одному человеку искупаться. Нас живет двое, купаемся каждый день. Выходит 32 гривны в день или 960 гривен в месяц, только на утреннее купание двух человек. Перешел на бойлер. Правда теперь по электричеству больше 800 кВт. в месяц получается- систему не обманешь : )
Итого одна горячая ванна = один американо
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Додано: Чет 17 тра, 2018 20:29
Правдоруб написав: nik1 написав:
Таких розовых, как туры по Европе, евро пенсии, евро зарплаты. А оно оказывается на поесть и скупаться в горячей воде денег не хватает.
Про "скупаться в горячей воде денег не хватает" поподробнее могу рассказать. Я вот взял и посчитал сколько стоит принять ванную по сегодняшним расценкам. Сделал просто: записал показания счетчика горячей воды, набрал ванну, искупался, и записал показания ещё раз. Ванная старая большая чугунная 170см. на 190 литров. Получилось 0,217 куба. То есть по 73.29гр. за куб выходит 15 гривен 90 копеек. Грубо говоря 16 гривен один раз в день одному человеку искупаться. Нас живет двое, купаемся каждый день. Выходит 32 гривны в день или 960 гривен в месяц, только на утреннее купание двух человек. Перешел на бойлер. Правда теперь по электричеству больше 800 кВт. в месяц получается- систему не обманешь : )
Тоже все думал, как люди купаются, готовят, что хотят и у них 200-300 грн, за свет, да 3-4 куба за газ. А потом все оказалось проще, никаких сверх технологий, кто тратит столько на свет и на газ, просто не купается и не готовит. Если готовить простые блюда, первое в обед, второе утром и вечером и компот 3 раза в день следя за газом (зря не палить) и пару раз в месяц включая духовку, то меньше 16-18 кубов газа не выходит. За свет, как у Вас аналогично.
А когда спросил у пары знакомых соседей у кого живут 2-4 человека, то понял реалии, не по их рассказам, а по их запаху.
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Додано: Чет 17 тра, 2018 20:35
Правдоруб написав: nik1 написав:
Таких розовых, как туры по Европе, евро пенсии, евро зарплаты. А оно оказывается на поесть и скупаться в горячей воде денег не хватает.
Про "скупаться в горячей воде денег не хватает" поподробнее могу рассказать. Я вот взял и посчитал сколько стоит принять ванную по сегодняшним расценкам. Сделал просто: записал показания счетчика горячей воды, набрал ванну, искупался, и записал показания ещё раз. Ванная старая большая чугунная 170см. на 190 литров. Получилось 0,217 куба. То есть по 73.29гр. за куб выходит 15 гривен 90 копеек. Грубо говоря 16 гривен один раз в день одному человеку искупаться. Нас живет двое, купаемся каждый день. Выходит 32 гривны в день или 960 гривен в месяц, только на утреннее купание двух человек. Перешел на бойлер. Правда теперь по электричеству больше 800 кВт. в месяц получается- систему не обманешь : )
Ванну утром... каждый день... каждый член семьи... 380 л * на 365 = 138700 литров воды в год только на вас двоих на прием ванны. А не охренели ли вы?
P.S. Но самый большой вопрос: накуа и на сколько вам на работу? Кстати, шампанское вы во время приема ванны не пьете?
P.P.S. В последний раз принимал ванну в детстве.
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Додано: Чет 17 тра, 2018 20:50
Faceless написав:
Итого одна горячая ванна = один американо
Кстати не такая и горячая на самом-то деле. Даже сливать приходится, что-бы теплая пошла. И холодной соответственно вообще разбавлять не нужно.
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Додано: Чет 17 тра, 2018 20:56
ruvex написав:
Тоже все думал, как люди купаются, готовят, что хотят и у них 200-300 грн, за свет, да 3-4 куба за газ. А потом все оказалось проще, никаких сверх технологий, кто тратит столько на свет и на газ, просто не купается и не готовит. Если готовить простые блюда, первое в обед, второе утром и вечером и компот 3 раза в день следя за газом (зря не палить) и пару раз в месяц включая духовку, то меньше 16-18 кубов газа не выходит. За свет, как у Вас аналогично. А когда спросил у пары знакомых соседей у кого живут 2-4 человека, то понял реалии, не по их рассказам, а по их запаху.
Я живу в квартире с электрической печкой, так что мне ситуация с приготовлением пищи знакома не по наслышке. Особенно ощутимо стало после отмены скидки на дома с электроплитами, и серии подорожаний электроэнергии. Пришлось купить индукционную поверхность для готовки, так немного экономнее получается. С духовкой пока ничего не решил. А про купание- это да, некоторое тоже удивляются, что люди могут каждый день купаться. Особенно те, кто сильнее всех воняет : )
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Додано: Чет 17 тра, 2018 21:06
airmax78 написав:
Ванну утром... каждый день... каждый член семьи... 380 л * на 365 = 138700 литров воды в год только на вас двоих на прием ванны. А не охренели ли вы? P.S. Но самый большой вопрос: накуа и на сколько вам на работу? Кстати, шампанское вы во время приема ванны не пьете? P.P.S. В последний раз принимал ванну в детстве.
Да, я купаюсь каждый день. Вас это удивляет? Я так жил более сорока лет, именно принимая каждое утро ванну. Перед школой, перед институтом, перед работой- всегда! Так почему я сейчас должен что-то менять, переставать купаться и ходить вонять? И причем здесь шампанское к элементарным правилам гигиены? Или для вас помыться это как на праздник сходить, без шампанского никак не получается?
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Додано: Чет 17 тра, 2018 21:07
Правдоруб написав: Faceless написав:
Итого одна горячая ванна = один американо
Кстати не такая и горячая на самом-то деле. Даже сливать приходится, что-бы теплая пошла. И холодной соответственно вообще разбавлять не нужно.
Ну скажу вам - принимать ванну каждый день посчитали бы роскошью и французы, и немцы, и англичане, и американцы. Но у нас богатая страна, и тем, кому оплачивать такие водные процедуры дорого, оформляют субсидии
Правдоруб написав:
Или для вас помыться это как на праздник сходить, без шампанского никак не получается?
Барин про душ не слышали?
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Додано: Чет 17 тра, 2018 21:21
Faceless написав:
Ну скажу вам - принимать ванну каждый день посчитали бы роскошью и французы, и немцы, и англичане, и американцы. Но у нас богатая страна, и тем, кому оплачивать такие водные процедуры дорого, оформляют субсидии Барин про душ не слышали?
французы:) Ну, кому горячая ванна, а кому американо
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